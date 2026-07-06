Presidente do Comitê Disciplinar da Fifa defende liberação de Balogun
Mohammad Al Kamali negou interferência política e detalhou artigo de transição
O dirigente máximo do Comitê Disciplinar da Fifa, Mohammad Al Kamali, manifestou-se formalmente a respeito da liberação do centroavante Folarin Balogun. O atleta da seleção dos Estados Unidos obteve condições de jogo para o duelo eliminatório contra a Bélgica, agendado para esta segunda-feira (6), após ter sua punição por expulsão convertida em pena condicional.
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No documento emitido, Al Kamali rebateu os posicionamentos da Uefa. A confederação do futebol europeu havia afirmado que a Fifa quebrou protocolos éticos graves ao suspender o gancho do jogador.
— Avaliar os desdobramentos de uma expulsão faz parte da rotina do futebol atual. Nos principais campeonatos nacionais geridos por federações da própria Uefa, o cancelamento de cartões vermelhos acontece com frequência, sem que ninguém alegre o rompimento de limites aceitáveis — rebateu o chefe do comitê.
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Entenda a justificativa do regulamento
A nota oficial detalha que o comitê manteve a validade do cartão vermelho aplicado pelo árbitro Raphael Claus no jogo entre Estados Unidos e Bósnia. O que mudou foi o cumprimento imediato do gancho automático na partida seguinte.
— O órgão utilizou o Artigo 27 do código de disciplina da entidade. Esse ponto permite congelar a aplicação de punições por um ano de observação. Por isso, Balogun pôde entrar em campo. A suspensão só vira realidade se ele repetir uma conduta violenta parecida ao longo deste período de doze meses — informou o dirigente.
Independência e bastidores políticos
Al Kamali não listou as razões práticas que levaram o comitê a aliviar a situação do atleta, mas descartou qualquer tipo de influência externa na decisão final. O esclarecimento ocorreu porque o presidente norte-americano, Donald Trump, ligou diretamente para o mandatário da Fifa, Gianni Infantino, para reclamar do trabalho da arbitragem brasileira e pedir a liberação do jogador.
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— Nossos tribunais atuam de forma totalmente autônoma, respeitando as regras internas da instituição. Os integrantes do comitê cumprem exigências rígidas de conduta que atestam a neutralidade de cada decisão tomada — encerrou Al Kamali.
O episódio dividiu opiniões no ambiente do torneio. Treinadores como Thomas Tuchel, da Inglaterra, e Ståle Solbakken, da Noruega, condenaram veementemente o parecer técnico. Apenas o técnico dos Estados Unidos, Mauricio Pochettino, defendeu a permanência do atacante em campo, alegando que o cartão vermelho original foi injusto.
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