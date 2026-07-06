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Presidente do Comitê Disciplinar da Fifa defende liberação de Balogun

Mohammad Al Kamali negou interferência política e detalhou artigo de transição

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
06/07/2026 19:40
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Folarin Balogun, nº 20 dos Estados Unidos, comete falta em Tarik Muharemovic, nº 4 da Bósnia e Herzegovina. A falta é posteriormente revisada pelo VAR e confirmada como cartão vermelho durante a partida da fase de 32 avos de final da Copa do Mundo FIFA 2026 entre Estados Unidos e Bósnia e Herzegovina, no San Francisco Bay Area Stadium
Atacante Folarin Balogun recebeu cartão vermelho direto durante a partida contra a Bósnia (Foto: Michael Steele / Getty Images / AFP)

O dirigente máximo do Comitê Disciplinar da Fifa, Mohammad Al Kamali, manifestou-se formalmente a respeito da liberação do centroavante Folarin Balogun. O atleta da seleção dos Estados Unidos obteve condições de jogo para o duelo eliminatório contra a Bélgica, agendado para esta segunda-feira (6), após ter sua punição por expulsão convertida em pena condicional.

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    No documento emitido, Al Kamali rebateu os posicionamentos da Uefa. A confederação do futebol europeu havia afirmado que a Fifa quebrou protocolos éticos graves ao suspender o gancho do jogador.

    Balogun, atleta dos EUA, foi expulso pelo brasileiro Raphael Claus
    Atacante Folarin Balogun recebe cartão vermelho direto durante a partida contra a Bósnia (Foto: Charlotte Wilson / Getty Images via AFP)

    — Avaliar os desdobramentos de uma expulsão faz parte da rotina do futebol atual. Nos principais campeonatos nacionais geridos por federações da própria Uefa, o cancelamento de cartões vermelhos acontece com frequência, sem que ninguém alegre o rompimento de limites aceitáveis — rebateu o chefe do comitê.

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    Entenda a justificativa do regulamento

    A nota oficial detalha que o comitê manteve a validade do cartão vermelho aplicado pelo árbitro Raphael Claus no jogo entre Estados Unidos e Bósnia. O que mudou foi o cumprimento imediato do gancho automático na partida seguinte.

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    — O órgão utilizou o Artigo 27 do código de disciplina da entidade. Esse ponto permite congelar a aplicação de punições por um ano de observação. Por isso, Balogun pôde entrar em campo. A suspensão só vira realidade se ele repetir uma conduta violenta parecida ao longo deste período de doze meses — informou o dirigente.

    Independência e bastidores políticos

    Al Kamali não listou as razões práticas que levaram o comitê a aliviar a situação do atleta, mas descartou qualquer tipo de influência externa na decisão final. O esclarecimento ocorreu porque o presidente norte-americano, Donald Trump, ligou diretamente para o mandatário da Fifa, Gianni Infantino, para reclamar do trabalho da arbitragem brasileira e pedir a liberação do jogador.

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    Donald Trump e Gianni Infantino, durante evento na Casa Branca sobre a Copa do Mundo
    Donald Trump e Gianni Infantino, durante evento na Casa Branca sobre a Copa do Mundo (Instagram / @gianni_infantino)

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    — Nossos tribunais atuam de forma totalmente autônoma, respeitando as regras internas da instituição. Os integrantes do comitê cumprem exigências rígidas de conduta que atestam a neutralidade de cada decisão tomada — encerrou Al Kamali.

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    O episódio dividiu opiniões no ambiente do torneio. Treinadores como Thomas Tuchel, da Inglaterra, e Ståle Solbakken, da Noruega, condenaram veementemente o parecer técnico. Apenas o técnico dos Estados Unidos, Mauricio Pochettino, defendeu a permanência do atacante em campo, alegando que o cartão vermelho original foi injusto.

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