Brasil sofre, 44 anos depois, outra eliminação no dia 5 de julho
Na Copa de 82, Brasil foi vítima de Paolo Rossi no Estádio Sarriá
A eliminação deste domingo, para a Noruega, no Estádio Nova York/Nova Jersey, não foi a primeira do Brasil em um 5 de julho. Há 44 anos, naquela que ficou conhecida como a 'Tragédia do Sarriá', a Seleção Brasileira foi derrotada pela Itália, por 3 a 2, em Barcelona, e se despediu na segunda fase da Copa da Espanha.
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Naquela edição, a Seleção Brasileira, dirigida por Telê Santana, chegou ao Mundial com status de ser uma das favoritas. No elenco, estrelas como Zico, Sócrates, Júnior, Falcão e Leandro davam esperança à torcida brasileira.
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A eliminação deste domingo, para a Noruega, no Estádio Nova York/Nova Jersey, não foi a primeira do Brasil em um 5 de julho. Há 44 anos, naquela que ficou conhecida como a 'Tragédia do Sarriá', a Seleção Brasileira foi derrotada pela Itália, por 3 a 2, em Barcelona, e se despediu na segunda fase da Copa da Espanha.
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Os comandados por Telê passaram com três vitórias pela primeira fase: 2 a 1 na União Soviética, 4 a 1 na Escócia, e 4 a 0 na Nova Zelândia. Na segunda fase, a Seleção Brasileira derrotou a Argentina, por 3 a 1, antes da fatídica derrota no Sarriá.
Paolo Rossi, o Haaland de 1982
No adeus, no dia 5 de julho de 1982, Sócrates e Falcão marcaram para o Brasil. Mas o nome do jogo foi Paolo Rossi, autor dos três gols e herói da classificação da Itália à próxima fase.
Se a Seleção Brasileira chegara como uma das favoritas à Copa de 82, a Itália não desfrutava do mesmo status. E, na primeira fase, ficou no empate com a Polônia (0 a 0), Peru e Camarões (ambos em 1 a 1).
Nas semifinais, a Azzurra derrotou a Polônia, por 2 a 0, e, na final, superou a Alemanha Ocidental, por 3 a 1.
Neste domingo, Haaland foi o autor dos gols da derrota do Brasil por 2 a 1.
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