Quem é Orjan Nyland, goleiro da Noruega na Copa do Mundo?
Orjan Nyland apareceu bem na partida contra o Brasil
Ex-atleta do Sevilla, da Espanha, o goleiro Orjan Nyland, de 35 anos, atualmente sem clube, foi um dos destaques da vitória da Noruega sobre o Brasil, neste domingo, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Com ótimas defesas, inclusive no pênalti cobrado por Bruno Guimarães, o camisa 1 tem feito grande atuação.
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Ainda no primeiro tempo, além da cobrança desperdiçada pelo camisa 8 da Seleção Brasileira, Nyland, o mais velho do país a disputar um Mundial, apareceu com ótima defesa, com o joelho direito, em chute de Vini Jr.
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Nyland aparece bem em chutes de Rayan e Bruno Guimarães
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Na etapa final, em chute da entrada da área de Rayan, que desviou na zaga, o goleiro da Noruega voltou a aparecer bem, mantendo o empate sem gols no Estádio Nova York/Nova Jersey. Nyland também apareceu bem em mais uma finalização de Bruno Guimarães, também no segundo tempo.
Aos 40 minutos, outra ótima defesa do goleiro da Noruega, quando sua seleção já havia aberto o placar, com o artilheiro Haaland. Quatro minutos depois, o camisa 9 fez mais um gol.
Nyland foi revelado pelo Hodd, de seu país, e teve passagem pelo Molde, também da Noruega, mas passou a maior parte da carreira entre Alemanha e Inglaterra. O goleiro norueguês também vestiu as camisas de Ingolstadt, Aston Villa, Norwich, Bournemouth e Reading, além de ter sido reserva do RB Leipzig.
A seleção que avançar, neste domingo, enfrenta Inglaterra ou México, nas quartas de final da Copa do Mundo.
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