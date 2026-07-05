Quem é Orjan Nyland, goleiro da Noruega na Copa do Mundo? Orjan Nyland apareceu bem na partida contra o Brasil



Ex-atleta do Sevilla, da Espanha, o goleiro Orjan Nyland, de 35 anos, atualmente sem clube, foi um dos destaques da vitória da Noruega sobre o Brasil, neste domingo, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Com ótimas defesas, inclusive no pênalti cobrado por Bruno Guimarães, o camisa 1 tem feito grande atuação.

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Gráfico mostra feitos da carreira do norueguês Orjan Nyland (Reprodução)

Ainda no primeiro tempo, além da cobrança desperdiçada pelo camisa 8 da Seleção Brasileira, Nyland, o mais velho do país a disputar um Mundial, apareceu com ótima defesa, com o joelho direito, em chute de Vini Jr.



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Nyland aparece bem em chutes de Rayan e Bruno Guimarães

Na etapa final, em chute da entrada da área de Rayan, que desviou na zaga, o goleiro da Noruega voltou a aparecer bem, mantendo o empate sem gols no Estádio Nova York/Nova Jersey. Nyland também apareceu bem em mais uma finalização de Bruno Guimarães, também no segundo tempo.

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Aos 40 minutos, outra ótima defesa do goleiro da Noruega, quando sua seleção já havia aberto o placar, com o artilheiro Haaland. Quatro minutos depois, o camisa 9 fez mais um gol.

Nyland foi revelado pelo Hodd, de seu país, e teve passagem pelo Molde, também da Noruega, mas passou a maior parte da carreira entre Alemanha e Inglaterra. O goleiro norueguês também vestiu as camisas de Ingolstadt, Aston Villa, Norwich, Bournemouth e Reading, além de ter sido reserva do RB Leipzig.



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A seleção que avançar, neste domingo, enfrenta Inglaterra ou México, nas quartas de final da Copa do Mundo.

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