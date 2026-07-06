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FPF sai em defesa de Raphael Claus após críticas de Trump: 'Confiança e orgulho'

Entidade reage a críticas e reforça apoio ao árbitro após polêmica

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
06/07/2026 15:27
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Raphael Claus durante partida da Copa do Mundo
FPF manifesta apoio a Raphael Claus após críticas de Donald Trump (Foto: Francois Nel / Getty Images North America / Getty Images via AFP)

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou uma nota oficial nesta segunda-feira (6) em defesa do árbitro Raphael Claus, que foi alvo de críticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a Copa do Mundo de 2026.

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    • No comunicado, a FPF declarou apoio irrestrito ao árbitro paulista e classificou como "lamentáveis" as insinuações que tentam colocar em dúvida sua integridade. A federação destacou que Claus construiu uma carreira de destaque no futebol sem episódios que comprometessem sua reputação profissional.

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    A entidade também ressaltou o currículo do árbitro, lembrando que ele foi selecionado para duas edições da Copa do Mundo e escolhido para apitar a final da Copa América de 2024. Além disso, a nota cita participações em partidas de grande relevância, incluindo sete finais do Campeonato Paulista e premiações individuais ao longo da carreira.

    As declarações de Trump ocorreram após a Fifa suspender a punição automática aplicada ao atacante Folarin Balogun, liberando o jogador para atuar nas oitavas de final contra a Bélgica. Ao comentar o caso, o presidente norte-americano afirmou que Claus era "um pouco suspeito" e sugeriu que o histórico do árbitro fosse analisado.

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    • Veja abaixo a nota completa da FPF

    A Federação Paulista de Futebol manifesta seu irrestrito apoio ao árbitro paulista Raphael Claus diante das lamentáveis insinuações que tentam, sem qualquer fundamento, colocar em dúvida sua integridade e sua trajetória profissional.

    Claus possui reputação ilibada e uma carreira construída com ética, seriedade, dedicação e excelência técnica, sem qualquer episódio que coloque em dúvida sua integridade profissional.

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    Seu currículo demonstra a confiança conquistada dentro e fora do país. Claus foi selecionado para duas edições da Copa do Mundo e escolhido para comandar a final da Copa América 2024, além de inúmeras designações para jogos de máxima relevância, incluindo sete finais de Paulistão e diversos prêmios individuais.

    A Federação Paulista de Futebol reafirma sua confiança e orgulho em contar com Raphael Claus em seu quadro de árbitros e seguirá defendendo seus profissionais diante de qualquer tentativa de desqualificação injusta ou ofensiva.

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