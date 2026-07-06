FPF sai em defesa de Raphael Claus após críticas de Trump: 'Confiança e orgulho' Entidade reage a críticas e reforça apoio ao árbitro após polêmica

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou uma nota oficial nesta segunda-feira (6) em defesa do árbitro Raphael Claus, que foi alvo de críticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a Copa do Mundo de 2026.

No comunicado, a FPF declarou apoio irrestrito ao árbitro paulista e classificou como "lamentáveis" as insinuações que tentam colocar em dúvida sua integridade. A federação destacou que Claus construiu uma carreira de destaque no futebol sem episódios que comprometessem sua reputação profissional.

continua após a publicidade

A entidade também ressaltou o currículo do árbitro, lembrando que ele foi selecionado para duas edições da Copa do Mundo e escolhido para apitar a final da Copa América de 2024. Além disso, a nota cita participações em partidas de grande relevância, incluindo sete finais do Campeonato Paulista e premiações individuais ao longo da carreira.

As declarações de Trump ocorreram após a Fifa suspender a punição automática aplicada ao atacante Folarin Balogun, liberando o jogador para atuar nas oitavas de final contra a Bélgica. Ao comentar o caso, o presidente norte-americano afirmou que Claus era "um pouco suspeito" e sugeriu que o histórico do árbitro fosse analisado.

continua após a publicidade

Balogun, atleta dos EUA, foi expulso aos 64 minutos de jogo (Foto: Charlotte Wilson / GETTY IMAGES)

Veja abaixo a nota completa da FPF

A Federação Paulista de Futebol manifesta seu irrestrito apoio ao árbitro paulista Raphael Claus diante das lamentáveis insinuações que tentam, sem qualquer fundamento, colocar em dúvida sua integridade e sua trajetória profissional.

Claus possui reputação ilibada e uma carreira construída com ética, seriedade, dedicação e excelência técnica, sem qualquer episódio que coloque em dúvida sua integridade profissional.

continua após a publicidade

Seu currículo demonstra a confiança conquistada dentro e fora do país. Claus foi selecionado para duas edições da Copa do Mundo e escolhido para comandar a final da Copa América 2024, além de inúmeras designações para jogos de máxima relevância, incluindo sete finais de Paulistão e diversos prêmios individuais.

A Federação Paulista de Futebol reafirma sua confiança e orgulho em contar com Raphael Claus em seu quadro de árbitros e seguirá defendendo seus profissionais diante de qualquer tentativa de desqualificação injusta ou ofensiva.

continua após a publicidade

🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável