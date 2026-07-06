Pedido de demissão de treinador após eliminação na Copa repercute: 'Acabou' Portugal foi eliminado pela Espanha nesta segunda-feira (6)

Após a eliminação para a Espanha nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, Roberto Martínez não seguirá no comando da seleção portuguesa. O contrato do espanhol, que assumiu a equipe em janeiro de 2023, não será renovado.

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— É certo, é meu último jogo com a seleção de Portugal. Agradeço ao povo português, foi um período incrível, um orgulho que não posso descrever. A força, a energia que tivemos de todos. Foi incrível. Levo comigo uma memória para toda a vida — disse Martínez.

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Nas redes sociais, torcedores agradeceram a saída do treinador e festejaram a possibilidade ter Jorge Jesus á frente da seleção portuguesa. Veja a repercussão:

acabou com a melhor geração belga e portuguesa da história consecutivamente, um feito para poucos 👏👏👏 — icaro TETRA 🏆🏆🏆🏆 (@framengobad) July 6, 2026

Era pra ter feito isso após o empate com Congo. — LeoMaia1️⃣4️⃣ (@LeoMaia14cruz) July 6, 2026

finalmente? o cara conseguiu a proeza de estragar a melhor geraçao de portugal, agr tragam o jorge jesus pra arrumar essa bagunça de vdd — KingPanda (@kingpandabet) July 6, 2026

Copa em Portugal e pardal demitido



teremos Cristiano com 45 anos jogando em 2030



aguardem. — giovanniᶜᵃᵐ (@giovanniicam) July 6, 2026

Atrapalhou a geração belga e portuguesa, herói nacional — Scope Rubro-Negro (@scoperubronegro) July 6, 2026

À frente da seleção portuguesa, Martínez conquistou o título da Liga das Nações da Uefa em junho do ano passado, vencendo a Espanha na final por 5 a 3 nos pênaltis, após empate em 2 a 2 no tempo normal. Ele relembrou os bons números no comando da equipe:

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— Levo comigo uma trajetória marcada pela consistência: o número de gols, o número de pontos conquistados e o trabalho desenvolvido na seleção, onde o tempo para treinar é sempre limitado. Conseguimos implementar nossa ideia de jogo, fazer a equipe evoluir e dar oportunidade para muitos jogadores representarem Portugal. Isso é muito importante — completou.

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Martínez deixou seu cargo na seleção portuguesa (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Antes de assumir a seleção portuguesa, o espanhol comandou a Bélgica entre 2016 e 2022. À frente da chamada "geração de ouro" belga, levou a equipe à semifinal da Copa do Mundo de 2018, eliminando o Brasil nas quartas de final, e chegou a ocupar a liderança do ranking da Fifa. A campanha terminou de forma frustrante no Mundial de 2022, com eliminação ainda na fase de grupos, resultado que culminou em sua saída do cargo. Agora, cai nas oitavas pela seleção portuguesa e deixa o cargo aberto.

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