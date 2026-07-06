logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Pedido de demissão de treinador após eliminação na Copa repercute: 'Acabou'

Portugal foi eliminado pela Espanha nesta segunda-feira (6)

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
06/07/2026 20:21
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google
Roberto anunciou demissão após eliminação de Portugal na Copa do Mundo
Roberto anunciou demissão após eliminação de Portugal na Copa do Mundo (Foto: AFP)

Após a eliminação para a Espanha nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, Roberto Martínez não seguirá no comando da seleção portuguesa. O contrato do espanhol, que assumiu a equipe em janeiro de 2023, não será renovado.

  • Jorge Jesus Al-Hilal

    Jorge Jesus será o novo técnico de Portugal, diz jornal ‘A Bola’

    Copa do Mundo 2026
    Há 5 minutos
  • Messi e Cristiano Ronaldo são comparados após eliminação de Portugal

    Messi vira assunto após eliminação de Portugal na Copa: ‘Não é’

    Fora de Campo
    Há 1 hora
  • Unai Simón, da Espanha, ostenta recorde na Copa do Mundo

    Espanha quebra recordes na Copa do Mundo em vitória sobre Portugal

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora

    • ➡️ Simule todos os resultados da Copa do Mundo de 2026

    — É certo, é meu último jogo com a seleção de Portugal. Agradeço ao povo português, foi um período incrível, um orgulho que não posso descrever. A força, a energia que tivemos de todos. Foi incrível. Levo comigo uma memória para toda a vida — disse Martínez.

    continua após a publicidade

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Nas redes sociais, torcedores agradeceram a saída do treinador e festejaram a possibilidade ter Jorge Jesus á frente da seleção portuguesa. Veja a repercussão:

  • Jorge Jesus Al-Hilal

    Jorge Jesus será o novo técnico de Portugal, diz jornal 'A Bola'

    Copa do Mundo 2026
    Há 5 minutos
  • Mikaela Hestmann com o casaco amarelo da Seleção Brasileira de Vôlei e a medalha de prata do Sul-Americano sub-19

    Entre dois 'mundos': joia do vôlei brasileiro nascida na Noruega ficou dividida na Copa

    Vôlei
    Há 32 minutos
  • Speed, influenciador e fã de Cristiano Ronaldo

    Veja reação de Speed com eliminação de Cristiano Ronaldo na Copa

    Fora de Campo
    Há 37 minutos

    • À frente da seleção portuguesa, Martínez conquistou o título da Liga das Nações da Uefa em junho do ano passado, vencendo a Espanha na final por 5 a 3 nos pênaltis, após empate em 2 a 2 no tempo normal. Ele relembrou os bons números no comando da equipe:

    continua após a publicidade

    — Levo comigo uma trajetória marcada pela consistência: o número de gols, o número de pontos conquistados e o trabalho desenvolvido na seleção, onde o tempo para treinar é sempre limitado. Conseguimos implementar nossa ideia de jogo, fazer a equipe evoluir e dar oportunidade para muitos jogadores representarem Portugal. Isso é muito importante — completou.

    ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Martínez deixou seu cargo na seleção portuguesa
    Martínez deixou seu cargo na seleção portuguesa (Foto: Paul ELLIS / AFP)

    Antes de assumir a seleção portuguesa, o espanhol comandou a Bélgica entre 2016 e 2022. À frente da chamada "geração de ouro" belga, levou a equipe à semifinal da Copa do Mundo de 2018, eliminando o Brasil nas quartas de final, e chegou a ocupar a liderança do ranking da Fifa. A campanha terminou de forma frustrante no Mundial de 2022, com eliminação ainda na fase de grupos, resultado que culminou em sua saída do cargo. Agora, cai nas oitavas pela seleção portuguesa e deixa o cargo aberto.

    continua após a publicidade

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Messi e Cristiano Ronaldo são comparados após eliminação de Portugal

    Fora de Campo

    Messi vira assunto após eliminação de Portugal na Copa: 'Não é'

    Há 1 hora
    Katia Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo

    Fora de Campo

    Irmã de Cristiano Ronaldo se manifesta após eliminação de Portugal: 'Nunca'

    Há 1 hora
    Luís Felipe Freitas durante transmissão da Cazé TV

    Copa do Mundo 2026

    Luís Felipe Freitas aponta o que faltou para Portugal de Cristiano Ronaldo

    Há 1 hora
    Cristiano Ronaldo após eliminação contra a Espanha na Copa

    Fora de Campo

    Reação de Cristiano Ronaldo em eliminação de Portugal viraliza: 'Jamais'

    Há 1 hora
    Cristiano Ronaldo emocionado após eliminação de Portugal na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Adeus de Cristiano Ronaldo da Copa do Mundo emociona torcedores: 'Dia triste'

    Há 1 hora
    Denílson durante programação do Sportv na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Denilson reprova decisão de Ancelotti em Brasil x Noruega: 'Bem abaixo'

    Há 2 horas
    Mais LANCE!
    Tiago Leifert

    Tiago Leifert dispara contra decisão de Ancelotti em eliminação do Brasil

    Mbappe utilizando jaqueta de viagem da França

    Mbappé rebate senadora paraguaia após insultos racistas: 'Mulher desprezível'

    Vini Jr aplaude torcida brasileira após vitória contra a Escócia

    Heróis e vilões: como os leitores do Lance! avaliaram o elenco do Brasil na Copa?

    Craque Neto de vermelho e óculos

    Neto critica Neymar e CBF após eliminação do Brasil: 'Dá nojo'

    Balogun (Photo by JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Fifa nega recurso da Bélgica e mantém anulação de suspensão de Balogun

    Raphael Claus durante partida da Copa do Mundo

    FPF sai em defesa de Raphael Claus após críticas de Trump: 'Confiança e orgulho'

    Carlo Ancelotti no banco de reservas durante eliminação do Brasil para a Noruega

    Leitura labial revela falas de Ancelotti durante Brasil x Noruega: 'Não é'

    Bola da final e taça (reprodução Fifa)

    Bola da final da Copa do Mundo é apresentada pela Fifa: veja detalhes

    Renata Ruel comparou lance da Alemanha com o do Vini Jr em Escócia e Brasil. (Foto: Reprodução)

    Renata Ruel analisa decisão da Fifa sobre cartão de Balogun: 'Copa dos absurdos'

    Muller durante programa da TV Gazeta

    Müller defende demissão de Ancelotti e define substituto ideal para o Brasil

    Romário durante entrevista ao TNT Sports analisando o elenco da Seleção Brasileira. (Foto: Reprodução)

    Romário aponta culpado pela queda do Brasil na Copa do Mundo: 'Ficou claro'

    Filipe Luís acompanhou a partida entre Flamengo x Barcelona no Mundial (Foto: Dan Mullan / Getty Images North America / Getty Images via AFP)

    Torcida do Flamengo manda recado a Filipe Luís após acerto com novo clube