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Cristiano Ronaldo fala sobre última Copa e compara títulos: 'Vida continua'

Cristiano Ronaldo falou sobre seu futuro na seleção portuguesa

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
06/07/2026 20:31
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Cristiano Ronaldo acenando
Cristiano Ronaldo após eliminação contra a Espanha na Copa (Foto: Thomas COEX / AFP)

Cristiano Ronaldo concedeu entrevista após ser eliminado pela Espanha e ter disputado sua última Copa do Mundo por Portugal. O jogador confirmou que foi sua última participação na competição, além de ter comparado suas últimas conquistas pela seleção portuguesa.

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    • Aos 41 anos, esta foi a sexta Copa do Mundo disputada por Portugal. CR7 disputou todas as edições desde 2006, com onze gols marcados.

    - Normal, triste por sair assim do Mundial. Mas, como eu disse ontem na coletiva, eu dei tudo, dei o meu melhor, e eu saio com a consciência tranquila. Esse é o futebol, essa é a vida de um jogador. Às vezes ganhamos, às vezes perdemos, e precisamos continuar. A verdade é que foi o meu último Mundial - disse Cristiano Ronaldo após a derrota por 1 a 0.

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    Nesta Copa do Mundo, Cristiano Ronaldo marcou três gols. Dois deles contra Uzbequistão, na fase de grupos, e um contra a Croácia.

    - Eu dei o melhor de mim, ganhei três títulos por Portugal. Antes do Cristiano, Portugal não tinha nenhum título, e estou feliz. O principal foi em 2016 (Eurocopa), que, para mim, tem a mesma dimensão que uma Copa. Por isso, eu vou repetir: saio com a consciência tranquila, eu dei o melhor, o amanhã será um novo dia, e a vida continua - completou.

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    Cristiano Ronaldo pouco apareceu, teve atuação discreta e se despede da competição em sua última participação em Copas do Mundo. A Espanha, por sua vez, espera o resultado de Bélgica e Estados Unidos para saber quem será seu adversário nas quartas. O jogo será nesta sexta-feira.

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