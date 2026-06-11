Copa do Mundo empilha polêmicas com imigração e segurança dos EUA Lista de problemas tem árbitro barrado, troca de local de treinos, amistosos cancelados e atletas interrogados por horas

A Copa do Mundo dos Estados Unidos acumula polêmicas antes mesmo de começar. De árbitro barrado a delegações inteiras revistadas ainda na pista de pouso ao lado do avião, a política de imigração de Donald Trump tem causado transtornos para participantes do Mundial, especialmente os originários de nações de maioria islâmica. Atletas renomados interrogados por horas, profissionais de imprensa e torcedores com pedidos de visto rejeitados, e violação da isonomia da competição na preparação se somam entre as questões que chamam atenção antes de a bola rolar.



Em resposta aos questionamentos sobre problemas com a imigração, o presidente dos EUA afirmou:

continua após a publicidade

— Estamos trabalhando para garantir que as pessoas certas entrem — declarou Trump, depois de críticas do Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk, que pediu para o país reconsiderar as suas práticas.

Irã: proibição de passar a noite nos EUA

Em guerra com o país-sede, a seleção iraniana foi a mais afetada. Tem seus três jogos na fase de grupos — contra Nova Zelândia, Bélgica e Egito — a serem realizados em solo estadunidense. Porém, não poderão passar a noite no país. Foi o motivo de pedirem a troca da sua base de treinos, originalmente em Tucson, no Arizona, para Tijuana, no México.

continua após a publicidade

➡️Após fugir da guerra, técnico Osmar Loss conta como é viver no Irã

➡️Negativa de vistos e hospedagem obriga o Irã a mudar sua base na Copa do Mundo

➡️Entenda o que é a Guarda Revolucionária Iraniana, considerada terrorista pelos EUA



Por conta disso, a seleção teve de cancelar seus amistosos preparatórios para o Mundial. Primeiro foi o jogo contra Porto Rico, imediatamente cancelado com a mudança do local de treinos. Chegou a se cogitar um duelo com o Panamá, mas não avançou. Por último, a partida contra Granada também acabou por ser descartada.

continua após a publicidade

Celebração em Teerã com confirmação da seleção na Copa (Foto: Patrícia Campos Mello/Folhapress)

Além desses problemas, houve bastante atraso na emissão de vistos para a delegação e também pessoas barradas. O presidente da Federação Iraniana de Futebol teve seu visto negado pela imigração americana por suposta ligação com a Guarda Revolucionária — um braço econômico e de elite militar do regime com íntima ligação com a estrutura do esporte no país. Também há inúmeros relatos divulgados na mídia internacional de torcedores e jornalistas com vistos negados.

Egito x Irã durante o Pride Weekend

Ainda há mais uma polêmica que vem agitando os bastidores do Mundial. O último jogo dos iranianos na fase de grupos, contra o Egito, no dia 27, em Seattle, acontecerá no mesmo fim de semana de um grande evento voltado à comunidade LGBTQIA+, o Pride Weekend, ou Fim de Semana do Orgulho. O caso é tratado com cautela pela Fifa. Ambos os países possuem rigorosa legislação contra homossexuais, e as respectivas federações já se manifestaram contrárias à realização de qualquer atividade ou ação relacionada ao tema dentro do perímetro da arena.



Há informações de que o governo iraniano ordenou que o técnico da seleção abandone a partida no caso de qualquer manifestação nesse sentido dentro do estádio, depois de a agência de notícias Reuters publicar a informação de que torcedores planejavam levar bandeiras com as cores do arco-íris, um dos símbolos mais conhecidos do movimento LGBTQIA+.



Melhor da África não pode apitar nos EUA

Mais um episódio envolvendo dificuldade de entrada de pessoas, especialmente as vindas de países majoritariamente muçulmanos, nos Estados Unidos veio à tona. O árbitro Omar Abdulkadir Artan, da Somália, foi barrado pela imigração ao tentar entrar no país e está fora da Copa do Mundo como confirmou a própria Fifa. sob alegação de que "o governo anfitrião determina, em última análise, quem recebe o visto e quem tem a entrada permitida em seu país".



Abdulkadir é considerado um dos principais nomes da arbitragem africana e seria o primeiro representante da Somália a atuar em uma Copa do Mundo. Ele já havia passado por diversas dificuldades na obtenção do visto e, com apoio da embaixada do país, conseguiu um passaporte diplomático. Mas a imigração americana não aceitou o documento e negou a entrada do árbitro, que, em 2025, foi eleito o melhor do seu continente. A alegação do governo americano foi de suposta ligação com grupos terroristas. Ele foi recebido com muita festa no retorno ao seu país. O presidente da Fifa, Gianni Infantino, se pronunciou sobre o caso.



— É lamentável o que aconteceu com o árbitro da Somália. Mais uma vez, não controlamos tudo. Tentamos, vamos discutir, vamos conversar, vamos ver. Às vezes é bom acalmar os ânimos, relaxar; trabalhamos em tudo, tentamos resolver tudo. Às vezes, começar imediatamente a gritar e berrar tem o efeito oposto de encontrar uma solução - disse, em entrevista coletiva na última quarta-feira.



Artan é recebido com festa na Somália após ser barrado pelos EUA para a Copa (Foto: EFE/FolhaPress)

Artan recebeu apoio do primeiro-ministro da Colúmbia Britânica, David Eby, para apitar jogos do Mundial em Vancouver, no Canadá. Após ser barrado, ele também foi convidado pela Uefa para apitar a final da Supercopa da Europa, marcada para 12 de agosto, com confronto entre Paris Saint-Germain e Aston Villa em Salzburgo, na Áustria.

Iraque: astro interrogado por horas e fotógrafo barrado

Já a delegação iraquiana teve seu fotógrafo barrado de entrar nos Estados Unidos após horas de interrogatório pela imigração. O principal jogador da seleção, o atacante Aymen Hussein, autor do gol que classificou o Iraque para a Copa do Mundo, também foi questionado pela imigração por cerca de sete horas antes de ter a sua entrada permitida em solo americano.

Aymen Hussein marcou o gol da classificação do Iraque à Copa (Foto: Azael Rodriguez/Getty Images/AFP)



Os problemas dos iraquianos para a Copa do Mundo nos EUA também não se limitam somente às delegações. Torcedores e profissionais de imprensa igualmente enfrentam dificuldade para acompanhar presencialmente ou fazer a cobertura da Copa do Mundo. A Associação Internacional de Imprensa Esportiva (AIPS, na sigla em francês) cobrou providências da Fifa, que até o momento não se pronunciou.



No último dia 5, o presidente da entidade, Gianni Merlo, enviou uma carta ao diretor de relações de mídia da Fifa, Bryan Swanson, e ao chefe de operações e serviços de mídia da entidade, Jochen Steinhoff. No documento, ele afirma:



— Estamos diante de um problema antigo e inaceitável para nós, jornalistas: a recusa de vistos de entrada a colegas regularmente credenciados. Há muitos casos: colegas iranianos, colegas africanos, alguns dos quais receberam vistos de entrada única. Se a equipe deles jogar no Canadá ou no México e eles acompanharem a viagem, não poderão retornar aos Estados Unidos. Os casos são inúmeros e, repito, inaceitáveis.

Senegal: revista rigorosa na pista de pouso



Além dos mesmos problemas para imprensa e torcedores, os atletas senegaleses passaram por uma situação incomum com a imigração. Todos os membros da delegação de Senegal foram rigorosamente revistados, com detectores e vistoria de bolsas de mão, ainda na pista de pouso, ao lado do avião que os trouxe aos EUA. A seleção do Uzbequistão, outro país de maioria islâmica, também foi alvo do mesmo tipo de procedimento logo ao desembarcar do ônibus que os levava para um amistoso preparatório contra a Holanda. Não há registros de o mesmo protocolo ter sido adotado com a seleção europeia.

Seleção de Senegal é revistada ainda na pista de pouso (Reprodução)

Haiti: uniforme alterado pela Fifa

Já a seleção do Haiti se submeteu à ordem da Fifa para retirar da sua camisa uma estampa com imagem em referência à revolução que liberou o país do domínio da França. O uniforme da equipe traz uma ilustração da Batalha de Vertières, decisiva para a independência. O The Athletic, do New York Times, trouxe a declaração de um porta-voz da delegação do Haiti, afirmando que houve uma interpretação equivocada da Fifa e confirmando o pedido de sua federação à fornecedora de material esportivo para que alterasse os uniformes.

Uniformes do Haiti antes da alteração exigida pela Fifa (Divulgação)

Em entrevista ao Lance!, o presidente da Associação Nacional de Juristas Islâmicos (Anaji) no Brasil, Girrad Sammour, afirmou enxergar "islamofobia" na atuação das autoridades estadunidenses:



— A Fifa frequentemente afirma que o futebol é uma ferramenta de união entre povos e culturas. Justamente por isso, a entidade deveria desempenhar um papel mais ativo para assegurar que atletas, árbitros, dirigentes e profissionais credenciados possam participar das competições em igualdade de condições. A defesa dos valores do esporte exige mais do que uma posição de neutralidade — disse.

🎁 Ganhe R$5 toda semana em aposta grátis na Superbet

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.