De Nyland a Salah: 61 jogadores que estiveram na Copa do Mundo continuam sem clube
Lista inclui ex-jogadores do futebol brasileiro e astros mundiais
Mais de uma semana após o fim da Copa do Mundo, 61 jogadores que disputaram o torneio continuam sem clube e podem movimentar a janela de transferências. A lista inclui o goleiro norueguês Orjan Nyland, que defendeu um pênalti contra o Brasil e se desentendeu com Neymar na cobrança da segunda penalidade, além de diversos astros mundiais, como o egípcio Mohamed Salah.
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O ídolo do Liverpool não renovou contrato com os Reds e negocia com o turco Besiktas, mas também avalia propostas dos Estados Unidos e da Arábia Saudita. Outro ex-jogador do gigante inglês sem contrato é o volante brasileiro Fabinho, que estava no saudita Al-Ittihad.
Outros nomes midiáticos à espera de propostas são o ponta argelino Riyad Mahrez (ex-Manchester City), os meias colombianos James Rodríguez (ex-São Paulo) e Juan Quintero (ex-River Plate), o zagueiro austríaco David Alaba (ex-Real Madrid), o volante alemão Leon Goretzka (ex-Bayern), o volante marfinense Franck Kessié (ex-Barcelona), o zagueiro japonês Takehiro Tomiyasu (ex-Arsenal) e o atacante equatoriano Enner Valencia (ex-Internacional).
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Jogadores da Copa do Mundo sem clube:
|Jogador
|Último clube
|Seleção
Mohamed Salah
Liverpool (Inglaterra)
Egito
Bamba Dieng
Lorient (França)
Senegal
Fabinho
Al-Ittihad (Arábia Saudita)
Brasil
Franck Kessié
Al-Ahli (Arábia Saudita)
Costa do Marfim
Leon Goretzka
Bayern (Alemanha)
Alemanha
Krépin Diatta
Monaco (França)
Senegal
Takehiro Tomiyasu
Arsenal (Inglaterra)
Japão
Axel Tuanzebe
Ipswich Town (Inglaterra)
RD do Congo
Riyad Mahrez
Al-Ahli (Arábia Saudita)
Argélia
Nabil Bentaleb
Lille (França)
Argélia
Trezeguet
Trabzonspor (Turquia)
Egito
Remo Freuler
Bologna (Itália)
Suíça
David Alaba
Real Madrid (Espanha)
Áustria
Théo Bongonda
Spartak Moscou (Rússia)
RD do Congo
Abdul Mumin
Rayo Vallecano (Espanha)
Gana
Florian Grillitsch
Hoffenheim (Alemanha)
Áustria
Ross Stewart
Southampton (Inglaterra)
Escócia
Mohammad Mohebi
Rostov (Rússia)
Irã
Chancel Mbemba
Marseille (França)
RD do Congo
Thomas Partey
Villarreal (Espanha)
Gana
Fiston Mayele
Pyramids (Egito)
RD do Congo
Juan Quintero
Racing Club (Argentina)
Colômbia
Deiver Machado
Lens (França)
Colômbia
Mathew Ryan
AZ Alkmaar (Países Baixos)
Austrália
Riechedly Bazoer
AZ Alkmaar (Países Baixos)
Curaçao
James Rodríguez
Minnesota United (EUA)
Colômbia
Otabek Shukurov
Kayserispor (Turquia)
Uzbequistão
Kwasi Sibo
Amorebieta (Espanha)
Gana
Ricardo Rodríguez
Real Betis (Espanha)
Suíça
Mohamed Amine Tougai
Espérance (Tunísia)
Argélia
Cédric Bakambu
Real Betis (Espanha)
RD do Congo
Mohanad Ali
Al-Shorta (Iraque)
Iraque
Dennis Hadzikadunic
Hamburgo (Alemanha)
Bósnia-Herzegovina
Dzenis Burnic
Karlsruher SC (Alemanha)
Bósnia-Herzegovina
Axel Witsel
Atlético de Madrid (Espanha)
Bélgica
Enner Valencia
Pachuca (México)
Equador
Edin Dzeko
Fenerbahçe (Turquia)
Bósnia-Herzegovina
Jordan Ayew
Leicester City (Inglaterra)
Gana
Duckens Nazon
Kayserispor (Turquia)
Haiti
Orjan Nyland
Sevilla (Espanha)
Noruega
Akam Hashem
Erbil SC (Iraque)
Iraque
Munir El Kajoui
RS Berkane (Marrocos)
Marrocos
Nizar Al-Rashdan
Al-Faisaly (Jordânia)
Jordânia
Mohannad Abu Taha
Al-Wehdat (Jordânia)
Jordânia
Ali Nemati
Persepolis (Irã)
Irã
Alireza Jahanbakhsh
Heerenveen (Países Baixos)
Irã
Idrissa Gueye
Everton (Inglaterra)
Senegal
Marwane Saadane
Al-Fateh (Arábia Saudita)
Marrocos
Aymen Hussein
Al-Khor (Catar)
Iraque
Abdallah Nasib
Al-Hussein (Jordânia)
Jordânia
Fahad Talib
Sanat Naft (Irã)
Iraque
Roshon van Eijma
TOP Oss (Países Baixos)
Curaçao
Martin Expérience
Cholet (França)
Haiti
Godfried Roemeratoe
Hapoel Tel Aviv (Israel)
Curaçao
Kosta Barbarouses
Wellington (Nova Zelândia)
Nova Zelândia
Yannick Semedo
Santa Clara (Portugal)
Cabo Verde
Brandley Kuwas
Volendam (Países Baixos)
Curaçao
Ryan Mendes
Fatih Karagümrük (Turquia)
Cabo Verde
Johny Placide
Bastia (França)
Haiti
Tommy Smith
Macarthur FC (Austrália)
Nova Zelândia
Tyrick Bodak
Cambuur (Países Baixos)
Curaçau
*A lista está ordenada do maior para o menor valor de mercado atual.
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