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De Nyland a Salah: 61 jogadores que estiveram na Copa do Mundo continuam sem clube

Lista inclui ex-jogadores do futebol brasileiro e astros mundiais

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
30/07/2026 13:43
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Salah é o principal astro do Egito na Copa do Mundo 2026 (Foto: Paul ELLIS / AFP)
Emocionado, Salah aplaude torcida do Egito após eliminação na Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis / AFP)

Mais de uma semana após o fim da Copa do Mundo, 61 jogadores que disputaram o torneio continuam sem clube e podem movimentar a janela de transferências. A lista inclui o goleiro norueguês Orjan Nyland, que defendeu um pênalti contra o Brasil e se desentendeu com Neymar na cobrança da segunda penalidade, além de diversos astros mundiais, como o egípcio Mohamed Salah.

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O ídolo do Liverpool não renovou contrato com os Reds e negocia com o turco Besiktas, mas também avalia propostas dos Estados Unidos e da Arábia Saudita. Outro ex-jogador do gigante inglês sem contrato é o volante brasileiro Fabinho, que estava no saudita Al-Ittihad.

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Outros nomes midiáticos à espera de propostas são o ponta argelino Riyad Mahrez (ex-Manchester City), os meias colombianos James Rodríguez (ex-São Paulo) e Juan Quintero (ex-River Plate), o zagueiro austríaco David Alaba (ex-Real Madrid), o volante alemão Leon Goretzka (ex-Bayern), o volante marfinense Franck Kessié (ex-Barcelona), o zagueiro japonês Takehiro Tomiyasu (ex-Arsenal) e o atacante equatoriano Enner Valencia (ex-Internacional).

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Jogadores da Copa do Mundo sem clube:

JogadorÚltimo clubeSeleção

Mohamed Salah

Liverpool (Inglaterra)

Egito

Bamba Dieng

Lorient (França)

Senegal

Fabinho

Al-Ittihad (Arábia Saudita)

Brasil

Franck Kessié

Al-Ahli (Arábia Saudita)

Costa do Marfim

Leon Goretzka

Bayern (Alemanha)

Alemanha

Krépin Diatta

Monaco (França)

Senegal

Takehiro Tomiyasu

Arsenal (Inglaterra)

Japão

Axel Tuanzebe

Ipswich Town (Inglaterra)

RD do Congo

Riyad Mahrez

Al-Ahli (Arábia Saudita)

Argélia

Nabil Bentaleb

Lille (França)

Argélia

Trezeguet

Trabzonspor (Turquia)

Egito

Remo Freuler

Bologna (Itália)

Suíça

David Alaba

Real Madrid (Espanha)

Áustria

Théo Bongonda

Spartak Moscou (Rússia)

RD do Congo

Abdul Mumin

Rayo Vallecano (Espanha)

Gana

Florian Grillitsch

Hoffenheim (Alemanha)

Áustria

Ross Stewart

Southampton (Inglaterra)

Escócia

Mohammad Mohebi

Rostov (Rússia)

Irã

Chancel Mbemba

Marseille (França)

RD do Congo

Thomas Partey

Villarreal (Espanha)

Gana

Fiston Mayele

Pyramids (Egito)

RD do Congo

Juan Quintero

Racing Club (Argentina)

Colômbia

Deiver Machado

Lens (França)

Colômbia

Mathew Ryan

AZ Alkmaar (Países Baixos)

Austrália

Riechedly Bazoer

AZ Alkmaar (Países Baixos)

Curaçao

James Rodríguez

Minnesota United (EUA)

Colômbia

Otabek Shukurov

Kayserispor (Turquia)

Uzbequistão

Kwasi Sibo

Amorebieta (Espanha)

Gana

Ricardo Rodríguez

Real Betis (Espanha)

Suíça

Mohamed Amine Tougai

Espérance (Tunísia)

Argélia

Cédric Bakambu

Real Betis (Espanha)

RD do Congo

Mohanad Ali

Al-Shorta (Iraque)

Iraque

Dennis Hadzikadunic

Hamburgo (Alemanha)

Bósnia-Herzegovina

Dzenis Burnic

Karlsruher SC (Alemanha)

Bósnia-Herzegovina

Axel Witsel

Atlético de Madrid (Espanha)

Bélgica

Enner Valencia

Pachuca (México)

Equador

Edin Dzeko

Fenerbahçe (Turquia)

Bósnia-Herzegovina

Jordan Ayew

Leicester City (Inglaterra)

Gana

Duckens Nazon

Kayserispor (Turquia)

Haiti

Orjan Nyland

Sevilla (Espanha)

Noruega

Akam Hashem

Erbil SC (Iraque)

Iraque

Munir El Kajoui

RS Berkane (Marrocos)

Marrocos

Nizar Al-Rashdan

Al-Faisaly (Jordânia)

Jordânia

Mohannad Abu Taha

Al-Wehdat (Jordânia)

Jordânia

Ali Nemati

Persepolis (Irã)

Irã

Alireza Jahanbakhsh

Heerenveen (Países Baixos)

Irã

Idrissa Gueye

Everton (Inglaterra)

Senegal

Marwane Saadane

Al-Fateh (Arábia Saudita)

Marrocos

Aymen Hussein

Al-Khor (Catar)

Iraque

Abdallah Nasib

Al-Hussein (Jordânia)

Jordânia

Fahad Talib

Sanat Naft (Irã)

Iraque

Roshon van Eijma

TOP Oss (Países Baixos)

Curaçao

Martin Expérience

Cholet (França)

Haiti

Godfried Roemeratoe

Hapoel Tel Aviv (Israel)

Curaçao

Kosta Barbarouses

Wellington (Nova Zelândia)

Nova Zelândia

Yannick Semedo

Santa Clara (Portugal)

Cabo Verde

Brandley Kuwas

Volendam (Países Baixos)

Curaçao

Ryan Mendes

Fatih Karagümrük (Turquia)

Cabo Verde

Johny Placide

Bastia (França)

Haiti

Tommy Smith

Macarthur FC (Austrália)

Nova Zelândia

Tyrick Bodak

Cambuur (Países Baixos)

Curaçau

*A lista está ordenada do maior para o menor valor de mercado atual.

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