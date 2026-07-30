Futuro do futebol brasileiro é debatido em iniciativa da ESPN O debate vai ao ar no dia 1° de agosto, à meia noite

A ESPN e o Disney+ Premium exibem no próximo dia 1º de agosto um programa especial voltado à análise dos desafios enfrentados pelo futebol brasileiro após a participação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. A atração reunirá especialistas de diferentes áreas para discutir fatores estruturais que influenciam a formação de atletas, a evolução da modalidade e as perspectivas para o futuro do esporte no país.

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Com mediação do jornalista Paulo Calçade, o debate contará com a participação do professor João Paulo Medina, fundador da Universidade do Futebol; do professor Gibson Moreira, especialista em formação esportiva; de André Jardine, técnico campeão olímpico com a Seleção Brasileira nos Jogos de Tóquio 2020; do professor Alcides Scaglia, da UNICAMP, referência em metodologia de ensino dos jogos esportivos; e do professor Marcelo Massa, da Escola de Educação Física e Esporte da USP, especialista em desenvolvimento esportivo e aprendizagem motora.

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Paulo Calçade, da ESPN (Foto: Reprodução)

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Durante o programa, os convidados abordarão temas relacionados à formação de jogadores, modelos de treinamento, desenvolvimento esportivo, gestão das categorias de base e o uso da ciência no alto rendimento. A proposta é ampliar a discussão para além dos resultados obtidos dentro de campo, analisando aspectos considerados fundamentais para o fortalecimento do futebol brasileiro a longo prazo.

O especial também busca apresentar diferentes perspectivas sobre o processo de desenvolvimento do esporte, reunindo profissionais da academia e do futebol para debater possíveis caminhos para o crescimento da modalidade.

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O programa "Debate Especial ESPN – Futuro em Jogo" será exibido no dia 1º de agosto, à meia-noite, na ESPN, com transmissão simultânea pelo Disney+ Premium. A produção também ficará disponível sob demanda na plataforma e terá reprise na ESPN no dia 2 de agosto, às 13h.