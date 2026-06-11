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Hoje a Copa do Mundo começa com México e África do Sul; qual seu palpite? Vote

México reencontra a África do Sul na abertura do torneio após 16 anos

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
11/06/2026 13:26
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África do Sul 1 x 1 México - 11 de junho de 2010
África do Sul contra o México, pelo jogo de estreia da Copa do Mundo de 2010 (Foto: Divulgação)

Nesta quinta-feira será dado o pontapé inicial para a abertura da Copa do Mundo de 2026. O jogo de estreia será entre México e África do Sul, no histórico estádio Azteca. Com isso, o Lance! quer saber, qual é o seu palpite para o jogo? Vote no resultado do primeiro jogo da Copa!

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  • Há 16 anos, Tshabalala marcava gol de estreia da África do Sul na Copa do Mundo (Foto: Divulgação/FIFA)

    África do Sul 1 x 1 México na Copa de 2010: Tshabalala faz história, mas México empata

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    • Copa de 2010

    A partida entre África do Sul e México abriu a Copa do Mundo de 2010, a primeira realizada em solo africano. Diante de mais de 84 mil torcedores no Soccer City, em Joanesburgo, os donos da casa saíram na frente com um golaço de Siphiwe Tshabalala aos 10 minutos do segundo tempo, em um lance que se tornou um dos momentos mais emblemáticos daquele Mundial.

    O México, que havia dominado boa parte do primeiro tempo, reagiu e empatou aos 34 minutos da etapa final com Rafa Márquez. O confronto terminou em 1 a 1, resultado que marcou o início de uma Copa histórica para a África do Sul e ficou eternizado pela festa nas arquibancadas, pelo som das vuvuzelas e pelo icônico gol de Tshabalala, considerado um dos símbolos do torneio.

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    ➡️África do Sul 1 x 1 México na Copa de 2010: Tshabalala faz história, mas México empata

    Tabu mexicano 

    O México estreia na Copa do Mundo de 2026 diante da África do Sul carregando um tabu histórico: nunca venceu uma partida de abertura do torneio. Em sete participações em jogos inaugurais, a seleção mexicana soma cinco derrotas e apenas dois empates, incluindo o 1 a 1 contra os sul-africanos na abertura da Copa de 2010. Ao longo da história, os mexicanos também sofreram derrotas marcantes para França e Brasil nas primeiras partidas de diferentes edições do Mundial.

    Gilberto Mora em campo pelo México em amistoso de preparação para a Copa do Mundo (Foto:&nbsp;FREDERIC J. BROWN / AFP)
    Gilberto Mora em campo pelo México em amistoso de preparação para a Copa do Mundo (Foto:&nbsp;FREDERIC J. BROWN / AFP)

    ➡️México tenta encerrar tabu histórico em jogos de abertura de Copa do Mundo

    Agora, jogando em casa no Estádio Azteca, os mexicanos terão uma nova oportunidade e apostam no fator casa para encerrar essa escrita justamente contra o mesmo adversário de seu último confronto em aberturas de Copa. Além de buscar a primeira vitória em um jogo inaugural, o México tenta começar sua campanha na Copa do Mundo com o apoio da torcida para finalmente saber o que é começar uma Copa do Mundo vencendo.

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    Jogos de abertura com participação do México

    • 1930: França 4 x 1 México
    • 1950: Brasil 4 x 0 México
    • 1954: Brasil 5 x 0 México
    • 1962: Brasil 2 x 0 México*
    • 1970: México 0 x 0 União Soviética
    • 2010: África do Sul 1 x 1 México
    • 2026: México x África do Sul

    México x África do Sul
    ⚽ MELHOR PALPITE: Aposte na vitória do México @1.41 contra a África do Sul
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