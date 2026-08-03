Paquetá elogia Almada e revela conversa com Luiz Henrique sobre Flamengo Meio-campista também abordou o momento do Rubro-Negro, citou aprendizado em Copas e projetou reta final da temporada

Após o treinamento da equipe rubro-negra, o meio-campista Lucas Paquetá concedeu entrevista coletiva, no início da tarde desta segunda-feira (3), no CT Ninho do Urubu. O jogador do Flamengo, além de comentar sobre o retorno dele aos jogos e sobre a pressão para uma melhora nos resultados, revelou à imprensa uma conversa que teve com o atacante Luiz Henrique durante a Copa do Mundo.

— Eu brinquei sim com o Luiz (sobre ele vir para o Flamengo), é um cara que eu admiro muito, que é um grande atleta, mas que o clube faça o que tem que fazer e, se vier, vai ser muito bem-vindo — comentou o jogador em pergunta feita pelo Lance!.

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Além de destacar as qualidades do companheiro de Seleção, Paquetá deixou claro que a chegada de reforços, como Luiz Henrique e Almada, é assunto para a diretoria e a presidência. Ainda assim, o meia salientou que contar com bons jogadores é sempre positivo para o Flamengo.

— Obviamente a gente vê sim, sempre grandes jogadores a gente quer ter do nosso lado. Os dois que você citou (Luiz Henrique e Almada) são grandes jogadores, tiveram cada um sua história em seus times e seriam muito bem-vindos. É óbvio que é uma questão para a diretoria e para a presidência falar.

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Sobre a pressão por melhores resultados

O Mengão, por outro lado, atravessa um período de pressão após dois empates consecutivos no Brasileirão, resultados que ampliaram para oito pontos a distância para o líder Palmeiras. Nesse sentido, Paquetá entende esse momento vivido pelo clube, mas destaca que o elenco é capaz de dar alegria ao torcedor rubro-negro.

— A gente ainda está na vice-liderança (do Brasileirão), tem um jogo a menos, a gente tem chance de buscar esse título e tem uma decisão para enfrentar na Libertadores. Apesar dos últimos dois jogos, a gente ainda tem um ano para terminar muito bem feito, fazendo o nosso melhor e dando alegria ao torcedor — destacou o meio-campista.

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Nesse sentido, para Paquetá, o momento de pressão faz parte da realidade de quem joga no Flamengo, onde a busca por títulos é constante. O meia ainda citou a bagagem de duas Copas do Mundo para enfatizar como lida com as frustrações do futebol.

— Acho que é algo com que quem joga no Flamengo acaba se acostumando a conviver: essa pressão de vencer, se classificar, buscar e vencer títulos. É claro que, como um jogador que já disputou duas Copas, a gente vem de frustrações e aprende a se reerguer, sempre trabalhando e buscando ser melhor todos os dias. Infelizmente a gente não vai ganhar sempre, então a gente volta com o sentimento que tem que fazer melhor.

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Processo de recuperação e próximos passos

A lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda sofrida por Lucas Paquetá na partida contra o Japão, pela Segunda Fase da Copa do Mundo, deixou o meio-campista de fora dos gramados por mais de um mês. Em entrevista coletiva, o atleta revelou o momento complicado passado por conta da lesão e destacou o apoio da família, aliado ao trabalho de recuperação nesse processo para voltar ao campo.

— Foi difícil, obviamente, ficar de fora da Copa por uma lesão que eu não esperava. Vinha fazendo bons jogos, mas a gente precisa estar pronto para vivenciar tudo no futebol. Tive o apoio da minha família e procurei trabalhar o máximo que eu pude. Como muitos sabem, abri mão das minhas pequenas férias, mas isso não é nenhum sacrifício; é pensando na minha carreira, no bem do Flamengo. Então estou feliz de estar de volta, treinando e ansioso para estar no campo — salientou o jogador após se recuperar da lesão.

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O jogador declarou-se apto para voltar a atuar com a camisa do Flamengo, no duelo contra o Vitória, neste domingo (9), no Maracanã, válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, Paquetá comentou sobre a conversa com a comissão técnica de Leonardo Jardim, para se preparar e ganhar mais ritmo de jogo.

— Eu tive dois treinos antes do jogo do Inter (última partida do Flamengo), então fisicamente eu não estava apto para jogar nesse sentido, aguentar um jogo forte. Então acho que, por isso, a opção técnica de me fazer treinar um pouco mais e chegar mais preparado para esse jogo do dia 9 (contra o Vitória).

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Lucas Paquetá comemora gol pelo Flamengo - (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

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