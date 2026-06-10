logo Lance!
Logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasJogos de HojeVídeos

Presidente de associação de juristas islâmicos vê islamofobia dos EUA na Copa do Mundo

Girrad Sammour diz que Fifa não está defendendo valores do esporte

PorVicente SedaRio de Janeiro (RJ)
10/06/2026 15:43
Favorite o Lance! no Google
Girrad Samour, presidente da Anaji, mostra preocupação com casos de islamofobia na Copa do Mundo
Girrad Sammour, presidente da Associação Nacional de Juristas Islâmicos, vê preconceito dos EUA contra muçulmanos (Foto: Divulgação)

A Copa do Mundo nos Estados Unidos vem acumulando casos de restrições, revistas rigorosas e até barração de profissionais. E uma característica comum a praticamente todos os atingidos por esse tipo de medida é terem origem em países de maioria islâmica. O Irã apresenta uma situação à parte e inédita em uma edição do Mundial, já que está em guerra com o país sede. Nas demais ocorrências, a motivação não é expressada com clareza pelas autoridades americanas.

Para Girrad Sammour, presidente da Associação Nacional de Juristas Islâmicos (Anaji), uma entidade sem fins lucrativos que atua na defesa dos direitos da comunidade islâmica no Brasil, trata-se de "islamofobia".

— Infelizmente, há evidências de que a comunidade muçulmana enfrenta, há décadas, um fenômeno global de islamofobia. Depois dos atentados de 11 de setembro, consolidou-se em muitos países uma associação indevida entre Islã, terrorismo e ameaça à segurança. Essa mentalidade produz uma espécie de culpabilização coletiva. Mais de dois bilhões de muçulmanos acabam sendo vistos sob uma lente de desconfiança em razão dos atos de uma minoria extremista. Naturalmente, cada caso precisa ser analisado individualmente. Porém, quando se observa um padrão recorrente envolvendo países de maioria islâmica, não é preconceituoso levantar essa discussão; pelo contrário, é uma obrigação em defesa dos direitos humanos e da igualdade — disse.

continua após a publicidade
  • Lance!

    Barrado pelos EUA, árbitro da Copa é recebido com festa de herói na Somália

    Copa do Mundo
    Há 5 horas
  • Lance!

    Federação do Irã acusa EUA de revogar ingressos de torcedores para a Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 1 dia
  • Jogadores do Iraque celebram vaga na Copa do Mundo (Foto: Julio Cesar AGUILAR / AFP)

    Herói do Iraque na Copa é interrogado por sete horas ao chegar aos EUA

    Copa do Mundo
    Há 3 dias
    • Girrad Samour, presidente da Anaji, mostra preocupação com casos de islamofobia na Copa do Mundo
    Girrad Samour, presidente da Anaji, mostra preocupação com casos de islamofobia na Copa (Divulgação)

    No caso dos iranianos, as sanções foram as mais graves. A seleção do país foi proibida de passar a noite em território americano, mesmo com todos os jogos da primeira fase marcados para estádios nos EUA. Terão, após as partidas, de se deslocar para Tijuana, no México, já que a estadia para treinos em Tucson, no Arizona, local inicialmente escolhido para os treinamentos da equipe, ficou inviável. Até um amistoso de preparação precisou ser cancelado. Além dos relatos de extrema dificuldade de torcedores e jornalistas do país em obter vistos de entrada, o presidente da Federação Iraniana de Futebol também foi barrado sob alegação de ligação com a Guarda Revolucionária Iraniana. E os EUA cancelaram os ingressos destinados à torcida iraniana para os jogos da seleção, descumprindo regra da Fifa, que obriga a destinação de 8% das entradas para as federações dos países que disputarão cada partida.

    Os iraquianos também sofreram. O fotógrafo oficial da seleção teve sua entrada nos EUA proibida, enquanto o principal jogador do país, Aymen Hussein, responsável pelo gol que classificou o Iraque para a Copa do Mundo, passou por cerca de sete horas de interrogatório antes de ter seu ingresso em território americano liberado. Outro caso notório é o do árbitro somali Omar Abdulkadir Artan. Eleito melhor da África em 2025, ele seria o primeiro a representar seu país em um Mundial. Mas foi impedido de entrar nos EUA e teve o seu corte da competição confirmado pela Fifa, que se eximiu de responsabilidade pela decisão.

    Também circulam pelas redes vídeos da delegação de Senegal sendo revistada e passando por detectores de metal ainda na pista de pouso, ao lado do avião que os trazia para o torneio. O mesmo aconteceu com jogadores e comissão técnica do Uzbequistão ao desembarcarem do ônibus que os levava para a disputa de um amistoso preparatório com a Holanda.

    — A Fifa frequentemente afirma que o futebol é uma ferramenta de união entre povos e culturas. Justamente por isso, a entidade deveria desempenhar um papel mais ativo para assegurar que atletas, árbitros, dirigentes e profissionais credenciados possam participar das competições em igualdade de condições. A defesa dos valores do esporte exige mais do que uma posição de neutralidade. É evidente que a Fifa não possui autoridade para se sobrepor à soberania dos países-sede. Entretanto, ela possui influência política e institucional suficiente para dialogar com governos e exigir garantias mínimas para todos os participantes. O silêncio ou a simples transferência de responsabilidade acabam gerando a percepção de que determinados problemas estão sendo normalizados — avaliou Sammour.

    O caso do árbitro somali, em especial, chamou a atenção de Sammour por se tratar de um profissional reconhecido e escolhido por mérito para participar da Copa do Mundo.

    — Esse caso é particularmente preocupante. Estamos falando de um profissional escolhido por mérito esportivo e considerado um dos principais árbitros do continente africano. A Somália é uma nação de maioria muçulmana. Quando somamos esse episódio aos problemas enfrentados por iranianos, iraquianos e outros representantes de países islâmicos, a comunidade internacional tem o direito e até o dever de questionar se estamos diante de acontecimentos desconexos ou de um padrão mais amplo de suspeição. Talvez cada episódio, isoladamente, possa encontrar uma justificativa administrativa. Mas, quando observados em conjunto, eles revelam um cenário que não pode ser ignorado.

    O jurista enxerga uma normalização da cultura de associar o Islã ao terrorismo. Afirma que, mesmo no Brasil, há casos de pessoas impedidas de ingressar em território nacional ou submetidas a procedimentos excepcionais em razão da inclusão de seus nomes em supostas listas internacionais de vigilância, sem que haja qualquer condenação judicial ou prova concreta da prática de atos terroristas.

    — O que mais preocupa é a sua normalização. Quando práticas discriminatórias passam a ser justificadas em nome da segurança, sem a devida individualização das condutas e sem observância do devido processo legal, corre-se o risco de criar uma categoria de cidadãos que precisam continuamente provar que são inocentes. Isso é incompatível com os princípios dos direitos humanos, da liberdade religiosa e da própria presunção de inocência, pilares fundamentais de qualquer sociedade democrática.

    Sammour também fez referência ao combate ao antissemitismo, que ganhou novos contornos com os conflitos recentes entre Israel, Palestina, Líbano e Irã, e disse que a islamofobia é igualmente uma realidade que precisa ser confrontada pela comunidade internacional.

    — Assim como o mundo combate o antissemitismo, o racismo e todas as formas de intolerância religiosa, é preciso reconhecer que a islamofobia é uma realidade crescente e que a sua normalização representa uma ameaça aos direitos humanos, à liberdade religiosa e ao próprio ideal de convivência pacífica entre as nações. O combate à islamofobia não é uma pauta exclusiva dos muçulmanos; é uma causa em defesa da dignidade humana e dos valores universais que devem unir, e não dividir, os povos.

    continua após a publicidade
    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Cristiano Ronaldo na partida de Portugal e Escócia pela fase de Grupos da Liga das Nações 2024 (Foto: FPF)
    Copa do MundoGuia Lance! Veja algumas curiosidades da Copa do MundoHá 21 minutos
    Taça / Troféu da Copa do Mundo
    Copa do MundoEmissora promete grande cobertura da Copa do Mundo em diferentes paísesHá 23 minutos
    Seleção BrasileiraAO VIVO: assista à coletiva de imprensa de RaphinhaHá 24 minutos
    Neymar autografa camisa da Seleção no CT em Nova Jersey
    Seleção BrasileiraNeymar bate bola na academia e mostra evolução no tratamento de lesãoHá 36 minutos
    Desiré Doué e Guéla Doué se abraçam após amistoso entre França e Costa do Marfim
    Copa do MundoAlém dos irmãos Doué, saiba outros talentos da mesma família que disputarão a Copa do MundoHá 44 minutos
    Copa do MundoNico Paz supera dúvidas sobre lesão e dá boa resposta física contra a Islândia para a CopaHá 47 minutos

    Mais LANCE!

    Marrocos está no Grupo C da Copa do Mundo com o Brasil (Foto: Franck Fife/AFP)
    Prefeito de Nova York coloca Marrocos à frente do Brasil e prevê título inédito na Copa
    Alzirão
    Prefeitura entra em ação e confirma Alzirão para Copa do Mundo
    Uniforme do Haiti (Foto: Divulgação Saeta)
    Fifa solicita mudança em uniforme do Haiti para a Copa do Mundo por possível mensagem política
    Copa do Mundo de 1990: Todos os resultados
    Bellegarde pelo Haiti (Foto: Reprodução)
    Destaque do Haiti analisa grupo com o Brasil na Copa do Mundo: 'O país pode pressioná-los'
    Pausa para hidratação: calor nos EUA nesta época de Copa do Mundo é intenso
    Calor extremo e tempestades: as preocupações europeias com os desafios climáticos da Copa de 2026
    Cristiano Ronaldo marcou dois gols e garantiu classificação de Portugal à Copa do Mundo de 2026 (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
    Portugal ainda não desembarcou nos EUA; entenda a programação para a Copa
    Spike Lee acompanha treino da Seleção nos EUA (Foto: Márcio Iannacca / Lance!)
    De cinema? Spike Lee e Sorrentino veem treino do Brasil nos EUA
    Copa do Mundo de 1986: Todos os resultados
    Treino da seleção escocesa (Foto: Reprodução Seleção da Escócia)
    A três dias da estreia na Copa do Mundo, Escócia tem grande dúvida no gol
    Flaco López e Agustín Giay chegam ao Aeroporto Internacional de Kansas City, nos Estados Unidos para se instalarem antes da Copa
    Um certo e outro dúvida: entenda a situação da dupla do Palmeiras titular na última partida da Seleção Argentina antes da Copa
    Paolo Sorrentino no treinamento da Seleção Brasileira (Foto: Marcio Iannacca/Lance!)
    Diretor vencedor do Oscar filma bastidores de Ancelotti na Seleção
    O alce Maple, o jaguar Zayu e a águia-careca Clutch são as mascotes da Copa do Mundo de 2026
    Três países, três identidades: conheça os mascotes da Copa do Mundo