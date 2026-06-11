Haiti faz mudança no uniforme para a Copa do Mundo após pedido da Fifa Seleção haitiana enfrenta o Brasil na fase de grupos do Mundial

O Haiti acatou a solicitação da Fifa para alterar o uniforme da equipe para a Copa do Mundo, sob alegação de mensagens políticas. O uniforme estampava uma bandeira e uma ilustração da Batalha de Vertières, a última grande batalha da Revolução Haitiana travada em 1803, decisiva para a independência do país após conflito com a França.

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Uniforme do Haiti com imagem da Batalha de Vertières (Foto: Reprodução)

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A Fifa proíbe símbolos e imagens com referências políticas em uniformes que forem utilizados em competições da federação. Entretanto, apesar de ter acatado o pedido de alteração, a Saeta, empresa responsável pelo desenho do uniforme do Haiti, afirma que foi uma "interpretação equivocada" considerar o design na camisa como uma manifestação política e alega que tinha como objetivo representar o "orgulho, a resiliência e o espírito do povo haitiano".

– Diversos conceitos foram desenvolvidos e refinados ao longo de vários meses e submetidos ao processo padrão de aprovação da Fifa. A proposta era uma homenagem aos homens e mulheres que contribuem diariamente para o futuro do Haiti e não tinha a intenção de transmitir uma mensagem política – defendeu o comunicado da Saeta.

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Depois de 52 anos, o Haiti voltará a participar de uma Copa do Mundo. No Grupo C, ao lado de Brasil e Marrocos, os haitianos irão enfrentar a Escócia neste sábado (13).

Como o Haiti chega para estreia na Copa do Mundo

Apesar de ser a seleção considerada mais fraca do grupo C, o time liderado por Sebastién Migne empolga o país. Depois de bater Honduras, Costa Rica e Nicarágua nas Eliminatórias, a seleção haitiana goleou a Nova Zelândia por 4 a 0 nas estreias de Dominque Simon e Lenny Joseph. Porém, perdeu por 2 a 1 para o Peru.

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No ciclo para a Copa do Mundo, o Haiti perdeu apenas nove partidas em 36 disputadas, com nove empates e 18 vitórias. Apesar de ter garantido sua vaga no Mundial, a equipe passou em branco na Copa América com três derrotas para Peru, Equador e Brasil.

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