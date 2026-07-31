Movimento da Fifa prevê Copa do Mundo de 2030 com 64 seleções Entidade quer empresa para estudar medida já nas próximas semanas

Na mesma semana em que se tornou público o desejo do presidente da Fifa, Gianni Infantino, de criar uma subsidiária para negociar parte dos direitos da Copa do Mundo — o que está motivando um racha de confederações continentais com a entidade que rege o futebol mundial — outra medida com potencial de acirrar ainda mais os ânimos foi conhecida: o prosseguimento de um plano para ampliar de 48 para 64 seleções na Copa já em 2030.

➡️Assessor de Infantino renuncia após plano polêmico para Copa do Mundo

O jornal britânico The Guardian informou nesta sexta-feira (31) ter tido acesso a um documento que indica a abertura de um processo de consulta para "avaliar o potencial aumento do número de equipes participantes no torneio, atualmente com 48 seleções".

continua após a publicidade

De acordo com a publicação, a Fifa ofereceu prazo de apenas quatro semanas para que a empresa vencedora, que deverá ser anunciada em 14 de agosto, analise a proposta de expansão. Uma das exigências é que o estudo fique pronto até 11 de setembro, pouco mais de uma semana antes do prazo dado por Infantino para que as associações nacionais se manifestem sobre o plano de negociar os direitos da Copa do Mundo.

Gianni Infantino tem sido alvo de críticas de todos os lados por planos para a Copa do Mundo (Foto: Mandel Ngan/AFP)

Conmebol deseja Copa do Mundo com 64 seleções; Uefa é contra

A ampliação de 48 seleções para 64 já na Copa do Mundo de 2030 é um desejo antigo da Conmebol, mas tem oposição da Uefa e da Concacaf, justamente as duas confederações continentais que primeiro se manifestaram contra o plano de Infantino de negociar parte do Mundial a fundos privados. A entidade sul-americana, até o momento, não se manifestou sobre o tema.

continua após a publicidade

O torneio de 2030 será organizado em conjunto por Espanha, Portugal e Marrocos, mas terá rodadas inaugurais na Argentina, no Uruguai e no Paraguai para marcar o centenário da Copa do Mundo. Se a competição for ampliada para 64 equipes, os três países sul-americanos poderiam sediar não apenas um jogo cada, mas sim a disputa de grupos inteiros.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições. continua após a publicidade