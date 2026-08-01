Copa impulsiona destaques do Palmeiras em sequência decisiva por títulos Arias e Sosa voltam da Copa em alta e viram protagonistas

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A participação na Copa do Mundo impulsionou alguns jogadores do Palmeiras no retorno ao clube para a sequência da temporada. Entre os convocados, dois nomes se destacaram no período de três compromissos disputados em julho: Jhon Arias e Ramón Sosa.

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A dupla, no entanto, viveu cenários distintos durante o Mundial antes de voltar a ganhar protagonismo pelo Palmeiras. Enquanto o colombiano foi titular absoluto e peça-chave da seleção até a eliminação para a Suíça, nas oitavas de final, o paraguaio entrou em campo apenas uma vez, ainda na estreia, na derrota por 4 a 1 para os Estados Unidos.

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Desde a retomada do Campeonato Brasileiro, Jhon Arias participou diretamente de três gols do Palmeiras, além de ter sido decisivo na vitória sobre o Coritiba, única partida do período em que não registrou gol ou assistência. O colombiano soma duas assistências, contra Atlético-MG e Vitória, e marcou um gol na goleada sobre a equipe baiana.

Sosa, por sua vez, também acumula três participações diretas em gols em apenas duas partidas disputadas, já que cumpriu suspensão automática na derrota para o Atlético-MG.

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A consolidação como protagonistas da equipe comandada por Abel Ferreira, porém, ocorreu de maneiras diferentes. Arias assumiu a titularidade logo no início de sua passagem pelo Palmeiras e, desde então, se tornou uma das principais referências do elenco. Sosa, por outro lado, ainda não havia conseguido se firmar de forma contínua entre os titulares, mas aproveitou as ausências no setor ofensivo para ganhar espaço e responder dentro de campo.

- Voltei tranquilo (da disputa da Copa do Mundo) e fizemos uma mini pré-temporada (no Palmeiras) que me ajudou bastante. A partida contra o Coritiba jogamos muito bem, pude ajudar a equipe. Isso é o mais importante e fico feliz de poder ajudar com gols. Temos de seguir assim - afirmou Ramón Sosa.

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Flaco López busca manter o brilho após a parada

Flaco López foi o jogador do Palmeiras que mais viveu a experiência da Copa do Mundo. Da emoção pela convocação e pela chegada à final com a Argentina ao lamento pelo vice-campeonato, o atacante ficou afastado do Alviverde por pouco menos de 60 dias.

Nesse período, disputou apenas 18 minutos com a camisa da Argentina, mas o tempo em campo foi suficiente para ter impacto direto na classificação da equipe. Diante da Suíça, entrou já na prorrogação e, poucos minutos depois, deu assistência para Julián Álvarez recolocar os sul-americanos em vantagem, lance que contribuiu para a classificação às semifinais.

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De volta ao Palmeiras, Flaco López busca manter a boa fase que o levou à Copa do Mundo. Em 36 partidas na temporada, o atacante soma 14 gols e oito assistências, média superior a meio gol ou assistência por confronto disputado.

- Acho que não tem melhor momento para tudo acontecer. Por isso mesmo falo que sou muito grato. Nem nos meus melhores sonhos imaginava que tudo aconteceria assim. Me preparo ao máximo para quando a oportunidade chegar e tratar de aproveitar da melhor forma - detalhou Flaco López, ao comentar seu momento pelo Palmeiras e na Seleção.

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Logo atrás do argentino aparece Ramón Sosa, impulsionado pelas participações recentes após o Mundial.

Flaco López, atacante do Palmeiras, comemora classificação da Argentina na Copa do Mundo ao lado de Lionel Messi (Foto: Odd ANDERSEN/AFP)

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Palmeiras tem recorde de jogadores convocados para a Copa

O Palmeiras teve sete jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2026, disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. O número representa um recorde para o clube em uma única edição do torneio, superando a marca de seis atletas chamados para a Copa de 1966, na Inglaterra.

Todos os convocados defenderam seleções sul-americanas. O Brasil poderia ampliar a lista de representantes alviverdes, já que Andreas Pereira figurou na pré-convocação do técnico Carlo Ancelotti. No entanto, o meio-campista, líder do Palmeiras em assistências na primeira metade da temporada, ficou fora da relação final de 26 jogadores.

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Os convocados foram Gustavo Gómez, Mauricio e Ramón Sosa, pelo Paraguai; Piquerez e Emiliano Martínez, pelo Uruguai; Jhon Arias, pela Colômbia; e Flaco López, pela Argentina.

Entre os convocados, Flaco López foi o jogador do Palmeiras que chegou mais longe na competição. Mesmo na condição de reserva, o atacante disputou a final pela Argentina, que acabou derrotada por 1 a 0 pela Espanha e ficou com o vice-campeonato.

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Próximo jogo do Palmeiras

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo, quando recebe o Fortaleza, a partir das 16h (de Brasília), no Nubank Parque, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A decisão da vaga acontece três dias depois, na quarta-feira, na Arena Castelão.

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Para chegar às oitavas de final, a equipe comandada por Abel Ferreira eliminou o Jacuipense com duas vitórias e placar agregado de 7 a 1.