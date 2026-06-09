Desembarque da seleção de Senegal nos EUA é marcada por revista rigorosa

A chegada da seleção de Senegal aos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo de 2026 virou assunto nas redes sociais e na imprensa internacional. Imagens que circulam na internet mostram jogadores, membros da comissão técnica e integrantes da delegação sendo revistados ainda na pista do aeroporto, logo após desembarcarem da aeronave.

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Segundo relatos e registros compartilhados nas redes sociais, a inspeção foi realizada por agentes de segurança e imigração dos Estados Unidos como parte dos protocolos de controle de entrada no país. Apesar de autoridades norte-americanas tratarem o procedimento como uma ação de rotina, a cena chamou atenção pela forma como foi conduzida.

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A repercussão acontece em um momento em que a política migratória dos Estados Unidos já vinha sendo alvo de questionamentos às vésperas do Mundial. Senegal está entre os países afetados por restrições e controles migratórios mais rigorosos adotados recentemente pelo governo norte-americano, cenário que já havia provocado preocupação entre torcedores e representantes do futebol africano.

O caso da equipe senegalesa não é um episódio isolado. Nos últimos dias, outras delegações ligadas ao torneio também enfrentaram dificuldades na entrada no país. O atacante iraquiano Aymen Hussein foi submetido a quase sete horas de questionamentos em um aeroporto de Chicago, enquanto um fotógrafo da delegação do Iraque acabou impedido de entrar nos Estados Unidos após uma longa inspeção.

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Outra situação que ganhou destaque envolveu o árbitro somali Omar Abdulkadir Artan. Mesmo com visto válido e escalado pela Fifa para atuar no Mundial, ele teve sua entrada negada pelas autoridades americanas e acabou ficando fora da competição. O episódio gerou forte reação de dirigentes esportivos e ampliou o debate sobre os critérios adotados na recepção de participantes da Copa.

Uzbequistão também passou por revista rigorosa

Antes do amistoso contra a Holanda, a delegação do Uzbequistão passou por uma rigorosa inspeção de segurança na chegada ao estádio. A polícia norte-americana utilizou cães farejadores e detectores de metais para revistar jogadores, membros da comissão técnica e equipamentos da equipe antes da entrada no local da partida.

Antes do jogo contra a Holanda, os jogadores do Uzbequistão foram submetidos a rígidos controles de segurança



A Polícia norte-americana realizou inspeções com cães farejadores e detectores de metais enquanto a delegação desembarcava do ônibus



📽️@espn pic.twitter.com/wBatToxUPc — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) June 8, 2026

A situação contrasta com o que ocorreu em outra sede da Copa. Enquanto Senegal enfrentava uma recepção marcada por revistas e protocolos de segurança, a seleção da Espanha foi recebida no México em clima de festa. Torcedores, apresentações culturais e grupos de mariachi marcaram a chegada da equipe europeia, em imagens que rapidamente viralizaram nas redes sociais.

A diferença do recebimento da Seleção de Senegal nos Estados Unidos em relação ao recebimento da Seleção da Espanha no México.



pic.twitter.com/PUs7820HgX — DataFut (@DataFutebol) June 8, 2026

A comparação entre os dois momentos acabou reforçando as críticas feitas por parte dos torcedores. De um lado, uma chegada marcada por inspeções e questionamentos; do outro, uma recepção festiva e calorosa. A poucos dias do início da Copa do Mundo.

Taça da Copa do Mundo (Foto: Timothy A. CLARY/ AFP)

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