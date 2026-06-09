Desembarque da seleção de Senegal nos EUA é marcada por revista rigorosa
A Copa do Mundo começa na próxima quinta-feira (11)
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A chegada da seleção de Senegal aos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo de 2026 virou assunto nas redes sociais e na imprensa internacional. Imagens que circulam na internet mostram jogadores, membros da comissão técnica e integrantes da delegação sendo revistados ainda na pista do aeroporto, logo após desembarcarem da aeronave.
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Segundo relatos e registros compartilhados nas redes sociais, a inspeção foi realizada por agentes de segurança e imigração dos Estados Unidos como parte dos protocolos de controle de entrada no país. Apesar de autoridades norte-americanas tratarem o procedimento como uma ação de rotina, a cena chamou atenção pela forma como foi conduzida.
A repercussão acontece em um momento em que a política migratória dos Estados Unidos já vinha sendo alvo de questionamentos às vésperas do Mundial. Senegal está entre os países afetados por restrições e controles migratórios mais rigorosos adotados recentemente pelo governo norte-americano, cenário que já havia provocado preocupação entre torcedores e representantes do futebol africano.
O caso da equipe senegalesa não é um episódio isolado. Nos últimos dias, outras delegações ligadas ao torneio também enfrentaram dificuldades na entrada no país. O atacante iraquiano Aymen Hussein foi submetido a quase sete horas de questionamentos em um aeroporto de Chicago, enquanto um fotógrafo da delegação do Iraque acabou impedido de entrar nos Estados Unidos após uma longa inspeção.
Outra situação que ganhou destaque envolveu o árbitro somali Omar Abdulkadir Artan. Mesmo com visto válido e escalado pela Fifa para atuar no Mundial, ele teve sua entrada negada pelas autoridades americanas e acabou ficando fora da competição. O episódio gerou forte reação de dirigentes esportivos e ampliou o debate sobre os critérios adotados na recepção de participantes da Copa.
Uzbequistão também passou por revista rigorosa
Antes do amistoso contra a Holanda, a delegação do Uzbequistão passou por uma rigorosa inspeção de segurança na chegada ao estádio. A polícia norte-americana utilizou cães farejadores e detectores de metais para revistar jogadores, membros da comissão técnica e equipamentos da equipe antes da entrada no local da partida.
Antes do jogo contra a Holanda, os jogadores do Uzbequistão foram submetidos a rígidos controles de segurança— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) June 8, 2026
A Polícia norte-americana realizou inspeções com cães farejadores e detectores de metais enquanto a delegação desembarcava do ônibus
📽️@espn pic.twitter.com/wBatToxUPc
A situação contrasta com o que ocorreu em outra sede da Copa. Enquanto Senegal enfrentava uma recepção marcada por revistas e protocolos de segurança, a seleção da Espanha foi recebida no México em clima de festa. Torcedores, apresentações culturais e grupos de mariachi marcaram a chegada da equipe europeia, em imagens que rapidamente viralizaram nas redes sociais.
A diferença do recebimento da Seleção de Senegal nos Estados Unidos em relação ao recebimento da Seleção da Espanha no México.— DataFut (@DataFutebol) June 8, 2026
pic.twitter.com/PUs7820HgX
A comparação entre os dois momentos acabou reforçando as críticas feitas por parte dos torcedores. De um lado, uma chegada marcada por inspeções e questionamentos; do outro, uma recepção festiva e calorosa. A poucos dias do início da Copa do Mundo.
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