'Não era assim': Michael Olise quebra o silêncio após eliminação da França na Copa O jogador do Bayern de Munique lamentou a queda para a Espanha

Maior garçom de uma única edição da Copa do Mundo, com sete assistências, Michael Olise se pronunciou pela primeira vez após a eliminação da França para a Espanha na semifinal. Abalado com a derrota que encerrou a campanha francesa, o meia-atacante recorreu às redes sociais para desabafar sobre o resultado.

— Não conseguir levar o troféu para casa é uma decepção imensa. Não era assim que imaginávamos concluir esta Copa do Mundo quando o torneio começou — escreveu Olise.

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Apesar da frustração por entender que a forte seleção francesa poderia ir além em solo norte-americano, o ponta-direita do Bayern de Munique ressaltou o significado pessoal de disputar o maior campeonato do planeta.

— Vestir a camisa da seleção francesa em uma Copa do Mundo sempre foi e sempre será um sonho para mim. Mesmo que não tenhamos conseguido levantar o troféu, tenho orgulho de ter estabelecido o recorde de maior número de assistências na história de uma Copa — afirmou.

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Protagonista na fase inicial, o camisa 11 regeu 'Os Azuis' rumo ao mata-mata com uma distribuição precisa de jogadas. Sem balançar as redes no torneio, o jogador encontrou no passe decisivo a sua forma de impacto, feito que o colocou no topo histórico da estatística em uma só edição de Mundial.

Por fim, Olise projetou novas alegrias aos torcedores e dedicou palavras de reconhecimento ao técnico pelo suporte no início de sua trajetória com os Bleus.

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— Também quero agradecer ao treinador (Didier Deschamps) por ter me dado minha primeira convocação e por ter acreditado em mim, mesmo nos momentos mais difíceis. Serei sempre grato e desejo a ele o melhor para o futuro, independentemente do caminho que escolher. Obrigado, França — concluiu.

Mbappé comemora gol pela França com Olise (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Olise bateu recorde de Pelé em assistências na Copa do Mundo

Michael Olise deu as assistências para os dois gols de Mbappé na partida contra a Inglaterra, válida pela disputa do terceiro lugar, e chegou a sete passes para gol na Copa do Mundo. Com a marca, o meia estabeleceu o recorde de assistências em uma única edição do torneio, superando Pelé, que distribuiu seis em 1970, no México.

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