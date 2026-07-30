logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

'Não era assim': Michael Olise quebra o silêncio após eliminação da França na Copa

O jogador do Bayern de Munique lamentou a queda para a Espanha

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
30/07/2026 10:19
Favorite o Lance! no Google
Olise em ação pela França na Copa do Mundo
Olise em ação pela França na Copa do Mundo (Foto: Dan Mullan /Getty Images via AFP)

Maior garçom de uma única edição da Copa do Mundo, com sete assistências, Michael Olise se pronunciou pela primeira vez após a eliminação da França para a Espanha na semifinal. Abalado com a derrota que encerrou a campanha francesa, o meia-atacante recorreu às redes sociais para desabafar sobre o resultado.

— Não conseguir levar o troféu para casa é uma decepção imensa. Não era assim que imaginávamos concluir esta Copa do Mundo quando o torneio começou — escreveu Olise.

continua após a publicidade

Apesar da frustração por entender que a forte seleção francesa poderia ir além em solo norte-americano, o ponta-direita do Bayern de Munique ressaltou o significado pessoal de disputar o maior campeonato do planeta.

— Vestir a camisa da seleção francesa em uma Copa do Mundo sempre foi e sempre será um sonho para mim. Mesmo que não tenhamos conseguido levantar o troféu, tenho orgulho de ter estabelecido o recorde de maior número de assistências na história de uma Copa — afirmou.

continua após a publicidade

Protagonista na fase inicial, o camisa 11 regeu 'Os Azuis' rumo ao mata-mata com uma distribuição precisa de jogadas. Sem balançar as redes no torneio, o jogador encontrou no passe decisivo a sua forma de impacto, feito que o colocou no topo histórico da estatística em uma só edição de Mundial.

Por fim, Olise projetou novas alegrias aos torcedores e dedicou palavras de reconhecimento ao técnico pelo suporte no início de sua trajetória com os Bleus.

continua após a publicidade

— Também quero agradecer ao treinador (Didier Deschamps) por ter me dado minha primeira convocação e por ter acreditado em mim, mesmo nos momentos mais difíceis. Serei sempre grato e desejo a ele o melhor para o futuro, independentemente do caminho que escolher. Obrigado, França — concluiu.

Mbappé comemora gol pela França com Olise (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
Mbappé comemora gol pela França com Olise (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Olise bateu recorde de Pelé em assistências na Copa do Mundo

Michael Olise deu as assistências para os dois gols de Mbappé na partida contra a Inglaterra, válida pela disputa do terceiro lugar, e chegou a sete passes para gol na Copa do Mundo. Com a marca, o meia estabeleceu o recorde de assistências em uma única edição do torneio, superando Pelé, que distribuiu seis em 1970, no México.

continua após a publicidade

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, no banco de reservas na Copa do Mundo

Fora de Campo

Torcedores reagem à fala de Ancelotti sobre Brasil na Copa: 'Esqueceu'

Há 3 horas
Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026

Copa do Mundo 2026

Fifa dá ultimato às federações e vê Uefa contra-atacar plano de Infantino

Há 3 horas
Carlo Ancelotti de blusa preta durante reunião da Seleção Brasileira

Seleção Brasileira

Ancelotti encerra ciclo de Neymar na Seleção Brasileira: 'Pensar no futuro'

Há 15 horas
Neymar chorando após eliminação do Brasil para a Noruega na Copa do Mundo

Seleção Brasileira

Com o fim da Era Neymar, quem será o novo camisa 10 da Seleção Brasileira?

Há 16 horas
Leandro Paredes agride Gavi durante confusão que sucedeu final da Copa do Mundo

Futebol Internacional

Fifa abre processo contra jogadores e federação da Argentina por polêmicas na Copa

Há 17 horas
James rodríguez em campo

Fora de Campo

Avião com James Rodríguez sofre pane no motor antes de decolar e provoca susto

Há 1 dia
Mais LANCE!
Donald Trump e Gianni Infantino apertam as mãos

Fifa quer criar empresa para vender direitos da Copa do Mundo e europeus ameaçam boicote

Breel Embolo é expulso por simulação em Suiça x Argentina

VAR errou e favoreceu Argentina na Copa com expulsão incorreta, aponta IFAB

Marc Cucurella, da Espanha, tatuando

Cucurella viraliza após tatuar rosto de Luis de la Fuente: 'Maluco'

Marc Cucurella, da Espanha, junto com tatuador

Cucurella tatua rosto do treinador da Espanha e cumpre promessa após a Copa

Zidane, à direita, foi apresentado como novo técnico da França por Philippe Diallo, presidente da Federação Francesa de Futebol (esquerda)

Zidane é apresentado na França e revela: 'Era a única coisa que queria'

Zion Suzuki - Lecce

Algoz do Brasil na Copa entra na mira de PSG e Juventus

Dibu Martínez pula para fazer defesa em cobrança de falta de Sidny Cabral em Argentina x Cabo Verde, na Copa do Mundo

Enquete Lance!: Gol de Sidny foi o mais bonito da Copa do Mundo? Vote!

O lateral Sidny Lopes Cabral (nº 13), de Cabo Verde, comemora após marcar o segundo gol de sua equipe durante a partida de futebol das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Argentina e Cabo Verde, no Miami Stadium, em Miami Gardens, Flórnia (Foto: Megan Briggs / Getty Images North America / Getty Images via Afp)

Gol de Cabo Verde é eleito o melhor da Copa do Mundo

Espanha e Argentina farão a final da Copa do Mundo de 2026

De cerveja a cachorro-quente: Fifa divulga números da Copa do Mundo

Árbitro da final da Copa do Mundo, Slavko Vincic cumprimenta Infantino e Trump após a decisão vencida pela Espanha

Árbitro da final da Copa do Mundo anuncia aposentadoria

Trump e Infantino se cumprimetam ao lado do troféu da Copa do Mundo, que será erguido por Espanha ou Argentina

OPINIÃO: Com respaldo pago por subserviência, Infantino quer uma Fifa inquestionável

Gianni Infantino, presidente da FIFA durante a Copa do Mundo

Em carta, Infantino rebate críticas à Fifa: 'Ódio e boatos falsos'

Torcedores pedem por uma nova disputa da final da Copa (Foto: David Ramos / AFP)

Argentinos intensificam campanha para repetir final da Copa