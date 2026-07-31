Autorizado a usar apelido na camisa, Vozinha pode desistir de atuar no Colo-Colo; entenda Goleiro poderia abandonar acerto com clube chileno e atuar em outro time

O goleiro Vozinha, um dos principais nomes de Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026, conseguiu passar por cima da proibição que não permitiria usar seu apelido na camisa no futebol chileno, mas seu futuro no Colo-Colo permanece incerto. Apesar de ter recebido uma autorização exclusiva e unânime para estampar seu apelido no uniforme, algo normalmente proibido pelo regulamento local, o arqueiro de 40 anos ainda não se apresentou em Santiago e estaria encaminhando um acerto com outro clube, segundo o jornalista Raphael Bózeo

Devido às normas do Campeonato Chileno, os atletas são obrigados a utilizar os nomes oficiais em seus uniformes. No entanto, a visibilidade global alcançada por Vozinha após a Copa motivou uma reunião extraordinária do Conselho de Presidentes nesta sexta-feira (31). Por decisão unânime, os 16 clubes da primeira divisão aprovaram uma concessão para que o cabo-verdiano utilize seu apelido na camisa.

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A exigência partiu do próprio atleta, que vê no apelido uma marca conhecida mundialmente, essencial para seus contratos de publicidade e presença digital, que hoje ultrapassa os 29 milhões de seguidores nas redes sociais.

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Vozinha adiou apresentação no Colo-Colo e pode atuar em outro clube

Goleiro Vozinha falando com a imprensa antes da Legends Cup da Copa do Mundo de 2026 - (Photo by Kena BETANCUR / AFP)

Embora tenha sido anunciado oficialmente pelo Colo-Colo há uma semana, Vozinha adiou sua chegada ao Chile por três vezes consecutivas, e não desembarcou nas datas previstas na terça, quarta e quinta-feira. Representantes do jogador alegaram "questões pessoais" e trâmites burocráticos em Lisboa para justificar as ausências.

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A incerteza sobre o cumprimento do acordo ganhou novos contornos após o jornalista Raphael Bózeo noticiar que Vozinha está em negociações avançadas com o Berkane, do Marrocos. A negociação estaria diretamente ligada à possível contratação do técnico Bubista, que comandou o goleiro na histórica campanha de Cabo Verde na Copa do Mundo.

O desejo de Vozinha seria reeditar a parceria com seu ex-comandante de seleção. Como o contrato formal com o Colo-Colo ainda não foi assinado, o jogador aguarda uma proposta oficial do Berkane para definir se seguirá para o Chile ou se optará pelo destino africano.

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O presidente do clube, Jaime Pizarro, confirmou que as prorrogações foram concedidas, mas subiu o tom ao exigir um prazo definitivo para a apresentação do reforço. Enquanto o clube aguarda, Vozinha foi visto realizando treinamentos por conta própria em Lisboa, Portugal, sem dar sinais de que embarcaria para a América do Sul.

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