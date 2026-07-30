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Torcedores reagem à fala de Ancelotti sobre Brasil na Copa: 'Esqueceu'

Treinador italiano 'assumiu' erro na queda para a Noruega

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
30/07/2026 07:15
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Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, no banco de reservas na Copa do Mundo
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, no banco de reservas na Copa do Mundo (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Uma declaração do técnico Carlo Ancelotti sobre a queda do Brasil na Copa do Mundo repercutiu entre torcedores na tarde desta quarta-feira (29). O treinador italiano admitiu que errou ao mudar a estrutura do time contra a Noruega nas oitavas de final. Depois das alterações, Haaland marcou duas vezes e garantiu a vitória.

Em entrevista ao "Ge", Ancelotti disse que o Brasil estava bem até as alterações que fez no segundo tempo e fez uma autocrítica.

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- Até a pausa para hidratação no 2º tempo a equipe estava bem. Uma autocrítica é que acho que mudei a estrutura da equipe e perdemos o controle do jogo. Com a entrada de Neymar, eu pensava em retomar o controle do jogo e ter mais qualidade na frente para vence - disse Ancelotti sobre a queda do Brasil.

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Nas redes sociais, a declaração do técnico italiano repercutiu muito entre torcedores. Veja os comentários e o vídeo na íntegra abaixo:

Carlo Ancelotti gesticula à beira do campo no jogo entre Brasil e Noruega na Copa do Mundo
Carlo Ancelotti gesticula à beira do campo no jogo entre Brasil e Noruega na Copa do Mundo (Foto: Pedro Ugarte / AFP)

Veja comentários sobre a declaração do treinador

Ancelotti encerra ciclo de Neymar no Brasil: 'Pensar no futuro'

Após Neymar confirmar que não deve mais jogar pela Seleção Brasileira, o técnico Carlo Ancelotti confirmou o fim do ciclo do camisa 10 no Brasil após a eliminação na Copa do Mundo de 2026. Em entrevista à ESPN, o treinador italiano comentou a decisão de Neymar de não atuar mais pela equipe nacional, explicando que o foco agora é de renovação e de olhar para as próximas gerações.

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A despedida do camisa 10 ocorre após a derrota para a Noruega por 2 a 1, nas oitavas de final da Copa, resultado que marcou sua última participação oficial com a "Amarelinha".

— Eu penso que jogadores como o Neymar, que já comentou ontem (sobre a aposentadoria da Seleção Brasileira), e todo respeito pela decisão. Eu creio que a história, é uma geração se acaba e a outra tem que vir, tem que ser melhor que a última — explicou o Ancelotti sobre Neymar no Brasil para a ESPN.

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