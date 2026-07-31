Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Assessor de Infantino renuncia após plano polêmico para Copa do Mundo

Carlos Cordeiro era um dos principais conselheiros do presidente da Fifa

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
31/07/2026 10:14
Favorite o Lance! no Google
Carlos Cordeiro era assessor sênior da Gianni Infantino na Fifa
Carlos Cordeiro integrou Força Tarefa da Casa Branca para a Copa do Mundo (Foto: Jim Watson/AFP)

Um dos principais conselheiros de Gianni Infantino, Carlos Cordeiro renunciou nesta sexta-feira (31) ao cargo de assessor sênior do presidente da Fifa. Em comunicado, o ex-sócio do banco de investimentos Goldman Sachs deixou claro que a decisão se deve à intenção de Infantino de negociar parte dos direitos da Copa do Mundo a investidores privados.

➡️Morre Franco Baresi, lenda do Milan e um dos maiores zagueiros da história do futebol

"Como assessor sênior do presidente da Fifa, ex-banqueiro e apaixonado por futebol desde sempre, não posso permanecer em silêncio enquanto a Fifa considera vender uma participação na Copa do Mundo. Quero ser absolutamente claro: não tive qualquer envolvimento nessa proposta e me oponho a ela de forma inequívoca. Trata-se de um mau negócio para as Associações Membro da Fifa, um mau negócio para o futebol e um mau negócio para o futuro de longo prazo do esporte", declarou Cordeiro, em carta enviada à rede de TV britânica "Sky News".

continua após a publicidade

O executivo presidiu a Federação de Futebol dos Estados Unidos e, desde 2021, fazia parte da Fifa a convite do próprio Infantino. No ano passado, ele se tornou representante da entidade junto à Força Tarefa da Casa Branca para a Copa do Mundo.

Apesar disso, Carlos Cordeiro diz se opor frontalmente à intenção de Gianni Infantino de criar uma subsidiária da Fifa para negociar parte da Copa do Mundo para investidores privados. A medida foi anunciada por Infantino a toque de caixa, sob justificativa de aumentar o repasse de recursos às associações membro.

continua após a publicidade

"A Fifa já dispõe de recursos financeiros extraordinários. A organização possui bilhões de dólares em reservas e não tem dívidas. O próprio Presidente da Fifa destacou a receita de US$ 15 bilhões gerada entre 2022 e 2026. Se as Associações Membro acreditam que é necessário mais investimento para desenvolver o futebol, a Fif já tem capacidade financeira para fornecer esse apoio com seus próprios recursos. Diante desse cenário, vender uma participação permanente no ativo mais valioso do futebol para levantar US$ 4,2 bilhões faz pouco sentido. Isso equivale a hipotecar o futuro do futebol sem qualquer justificativa convincente", sustentou Carlos Cordeiro.

Carlos Cordeiro, Gianni Infantino e Donald Trump
Carlos Cordeiro era um dos principais conselheiros de Infantino e atuou junto à Casa Branca (Foto: Doug Mills/AFP)

Na carta, ele ressalta que a renúncia tem efeito imediato, pede que as "pessoas dedicadas, éticas e profundamente comprometidas" com quem trabalhou na Fifa "também se manifestem, porque decisões dessa magnitude devem ser tomadas no interesse do futebol, e não daqueles que pretendem lucrar com ele".

continua após a publicidade

Uefa e outras confederações se posicionam contra intenção da Fifa para a Copa do Mundo

Na quinta-feira (30), a Uefa divulgou comunicado em conjunto com as 55 associações de futebol europeias que a integram anunciando um boicote às competições da Fifa até que a proposta seja retirada. A Concacaf também se posicionou contra. E, nesta sexta-feira, a Confederação Asiática de Futebol (AFC, na sigla em inglês) divulgou comunicado se solidarizando à Uefa e manifestando "profunda preocupação os desenvolvimentos dos últimos dias relacionados à proposta de criação da FIFA Forward Enterprise (FFE)".

Em comunicado emitido também nesta sexta, a Fifa declarou que o "⁠processo de consulta planejado foi prejudicado por reportagens incorretas da mídia" e dará "continuidade a esse processo de consulta para garantir que cada Associação Membro (AM) tenha a possibilidade de expressar seu voto com base em fatos". A entidade afirmou que "ninguém está vendendo o futebol".

continua após a publicidade

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições. continua após a publicidade

Tudo sobre
Sugerida para você!
Presidente da FIFA - Gianni Infantino

Futebol Internacional

Lúcio de Castro: Infantino, o refém, e o capitão Renault

Há 3 horas
Donald Trump e Gianni Infantino durante cerimônia no fim da Copa do Mundo

Copa do Mundo

Boicote ao plano da Fifa já reúne quase cem países contra Infantino

Há 3 horas
Neymar com a camisa da Seleção Brasileira no jogo entre Brasil e Escócia na Copa do Mundo 2026

Fora de Campo

Programa da ESPN debate futuro do futebol brasileiro; confira

Há 16 horas
Ester Expósito e Mbappé juntos em restaurante

Fora de Campo

Companheira de Mbappé tomará medidas judiciais sobre boatos do relacionamento

Há 19 horas
Salah é o principal astro do Egito na Copa do Mundo 2026 (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Futebol Internacional

De Nyland a Salah: 61 jogadores que estiveram na Copa do Mundo continuam sem clube

Há 20 horas
Olise em ação pela França na Copa do Mundo

Copa do Mundo

'Não era assim': Michael Olise quebra o silêncio após eliminação da França na Copa

Há 23 horas
Mais LANCE!
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, no banco de reservas na Copa do Mundo

Torcedores reagem à fala de Ancelotti sobre Brasil na Copa: 'Esqueceu'

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026

Fifa dá ultimato às federações e vê Uefa contra-atacar plano de Infantino

Carlo Ancelotti de blusa preta durante reunião da Seleção Brasileira

Ancelotti encerra ciclo de Neymar na Seleção Brasileira: 'Pensar no futuro'

Neymar chorando após eliminação do Brasil para a Noruega na Copa do Mundo

Com o fim da Era Neymar, quem será o novo camisa 10 da Seleção Brasileira?

Leandro Paredes agride Gavi durante confusão que sucedeu final da Copa do Mundo

Fifa abre processo contra jogadores e federação da Argentina por polêmicas na Copa

James rodríguez em campo

Avião com James Rodríguez sofre pane no motor antes de decolar e provoca susto

Donald Trump e Gianni Infantino apertam as mãos

Fifa quer criar empresa para vender direitos da Copa do Mundo e europeus ameaçam boicote

Breel Embolo é expulso por simulação em Suiça x Argentina

VAR errou e favoreceu Argentina na Copa com expulsão incorreta, aponta IFAB

Marc Cucurella, da Espanha, tatuando

Cucurella viraliza após tatuar rosto de Luis de la Fuente: 'Maluco'

Marc Cucurella, da Espanha, junto com tatuador

Cucurella tatua rosto do treinador da Espanha e cumpre promessa após a Copa

Zidane, à direita, foi apresentado como novo técnico da França por Philippe Diallo, presidente da Federação Francesa de Futebol (esquerda)

Zidane é apresentado na França e revela: 'Era a única coisa que queria'

Zion Suzuki - Lecce

Algoz do Brasil na Copa entra na mira de PSG e Juventus

Dibu Martínez pula para fazer defesa em cobrança de falta de Sidny Cabral em Argentina x Cabo Verde, na Copa do Mundo

Enquete Lance!: Gol de Sidny foi o mais bonito da Copa do Mundo? Vote!