Assessor de Infantino renuncia após plano polêmico para Copa do Mundo Carlos Cordeiro era um dos principais conselheiros do presidente da Fifa

Um dos principais conselheiros de Gianni Infantino, Carlos Cordeiro renunciou nesta sexta-feira (31) ao cargo de assessor sênior do presidente da Fifa. Em comunicado, o ex-sócio do banco de investimentos Goldman Sachs deixou claro que a decisão se deve à intenção de Infantino de negociar parte dos direitos da Copa do Mundo a investidores privados.

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"Como assessor sênior do presidente da Fifa, ex-banqueiro e apaixonado por futebol desde sempre, não posso permanecer em silêncio enquanto a Fifa considera vender uma participação na Copa do Mundo. Quero ser absolutamente claro: não tive qualquer envolvimento nessa proposta e me oponho a ela de forma inequívoca. Trata-se de um mau negócio para as Associações Membro da Fifa, um mau negócio para o futebol e um mau negócio para o futuro de longo prazo do esporte", declarou Cordeiro, em carta enviada à rede de TV britânica "Sky News".

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O executivo presidiu a Federação de Futebol dos Estados Unidos e, desde 2021, fazia parte da Fifa a convite do próprio Infantino. No ano passado, ele se tornou representante da entidade junto à Força Tarefa da Casa Branca para a Copa do Mundo.

Apesar disso, Carlos Cordeiro diz se opor frontalmente à intenção de Gianni Infantino de criar uma subsidiária da Fifa para negociar parte da Copa do Mundo para investidores privados. A medida foi anunciada por Infantino a toque de caixa, sob justificativa de aumentar o repasse de recursos às associações membro.

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"A Fifa já dispõe de recursos financeiros extraordinários. A organização possui bilhões de dólares em reservas e não tem dívidas. O próprio Presidente da Fifa destacou a receita de US$ 15 bilhões gerada entre 2022 e 2026. Se as Associações Membro acreditam que é necessário mais investimento para desenvolver o futebol, a Fif já tem capacidade financeira para fornecer esse apoio com seus próprios recursos. Diante desse cenário, vender uma participação permanente no ativo mais valioso do futebol para levantar US$ 4,2 bilhões faz pouco sentido. Isso equivale a hipotecar o futuro do futebol sem qualquer justificativa convincente", sustentou Carlos Cordeiro.

Carlos Cordeiro era um dos principais conselheiros de Infantino e atuou junto à Casa Branca (Foto: Doug Mills/AFP)

Na carta, ele ressalta que a renúncia tem efeito imediato, pede que as "pessoas dedicadas, éticas e profundamente comprometidas" com quem trabalhou na Fifa "também se manifestem, porque decisões dessa magnitude devem ser tomadas no interesse do futebol, e não daqueles que pretendem lucrar com ele".

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Uefa e outras confederações se posicionam contra intenção da Fifa para a Copa do Mundo

Na quinta-feira (30), a Uefa divulgou comunicado em conjunto com as 55 associações de futebol europeias que a integram anunciando um boicote às competições da Fifa até que a proposta seja retirada. A Concacaf também se posicionou contra. E, nesta sexta-feira, a Confederação Asiática de Futebol (AFC, na sigla em inglês) divulgou comunicado se solidarizando à Uefa e manifestando "profunda preocupação os desenvolvimentos dos últimos dias relacionados à proposta de criação da FIFA Forward Enterprise (FFE)".

Em comunicado emitido também nesta sexta, a Fifa declarou que o "⁠processo de consulta planejado foi prejudicado por reportagens incorretas da mídia" e dará "continuidade a esse processo de consulta para garantir que cada Associação Membro (AM) tenha a possibilidade de expressar seu voto com base em fatos". A entidade afirmou que "ninguém está vendendo o futebol".

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