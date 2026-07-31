Possível mudança na Copa do Mundo divide opiniões: 'Muitos jogos' Fifa estuda ampliar a competição

A Copa do Mundo de 2030 pode passar por uma nova mudança na forma do torneio. Nos bastidores da Fifa, corre a ideia de ampliar a competição de 48 para 64 seleções na próxima edição. O jornal britânico "The Guardian" foi o responsável por informar determinado cenário nesta sexta-feira (31).

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Nas redes sociais, torcedores repercutiram a possível nova mudança. Vale destacar, que o torneio deste ano foi o primeiro a contar com 48 equipes. O novo formato, em um primeiro momento gerou debate, mas foi rapidamente abraçado pelo público.

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Diante do sucesso em 2026, a Fifa estuda ampliar ainda mais a competição, agora, para 64. Novamente, as movimentações para a mudança não foi unânime e torcedores se manifestaram contra e a favor da proposta. Veja a repercussão abaixo:

O bom é que teremos muitos jogos para assistir na próxima Copa. — UNLOVE U🌷(音楽) (@unloveuick) July 31, 2026

Sou super a favor, qto mais seleções mais jogos. Copa do mundo, é bom demais 🤩 — Max 𓃠 (@venttanya) July 31, 2026

Daqui a pouco a Copa dura seis meses, com 128 seleções e jogo até na terça-feira às 4 da manhã. 🏟️🗓️ — Sapo Deboche (@SapoDeboche) July 31, 2026

Eu assistindo Índia x Curaçao pic.twitter.com/RhYViq3YLr — Bastidores do Sport (@bastidoresport) July 31, 2026

Antes eu era contra, mas depois dessa Copa eu sou 100% a favor — zézin (@zezin_aleatorio) July 31, 2026

Vai ampliar sem a Europa. Chega da FIFA ferrar o futebol por intere$$e$ fe capitalistas — Bokao (@bokao7) July 31, 2026

Detalhes do plano da Fifa para a Copa do Mundo de 2030

Texto por: Márcio Dolzan

Na mesma semana em que se tornou público o desejo do presidente da Fifa, Gianni Infantino, de criar uma subsidiária para negociar parte dos direitos da Copa do Mundo — o que está motivando um racha de confederações continentais com a entidade que rege o futebol mundial — outra medida com potencial de acirrar ainda mais os ânimos foi conhecida: o prosseguimento de um plano para ampliar de 48 para 64 seleções na Copa já em 2030.

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O jornal britânico The Guardian informou nesta sexta-feira (31) ter tido acesso a um documento que indica a abertura de um processo de consulta para "avaliar o potencial aumento do número de equipes participantes no torneio, atualmente com 48 seleções".

De acordo com a publicação, a Fifa ofereceu prazo de apenas quatro semanas para que a empresa vencedora, que deverá ser anunciada em 14 de agosto, analise a proposta de expansão. Uma das exigências é que o estudo fique pronto até 11 de setembro, pouco mais de uma semana antes do prazo dado por Infantino para que as associações nacionais se manifestem sobre o plano de negociar os direitos da Copa do Mundo.

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Gianni Infantino tem sido alvo de críticas de todos os lados por planos para a Copa do Mundo (Foto: Mandel Ngan/AFP)

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A ampliação de 48 seleções para 64 já na Copa do Mundo de 2030 é um desejo antigo da Conmebol, mas tem oposição da Uefa e da Concacaf, justamente as duas confederações continentais que primeiro se manifestaram contra o plano de Infantino de negociar parte do Mundial a fundos privados. A entidade sul-americana, até o momento, não se manifestou sobre o tema.

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O torneio de 2030 será organizado em conjunto por Espanha, Portugal e Marrocos, mas terá rodadas inaugurais na Argentina, no Uruguai e no Paraguai para marcar o centenário da Copa do Mundo. Se a competição for ampliada para 64 equipes, os três países sul-americanos poderiam sediar não apenas um jogo cada, mas sim a disputa de grupos inteiros.