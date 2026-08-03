Alex Poatan não volta ao UFC em disputa por cinturão
Lutador brasileiro busca terceiro título na categoria mais pesada da organização
O sonho do terceiro cinturão de Alex Poatan ainda segue vivo, mas precisará ser adiado. Após deixar os meio-pesados, o brasileiro recebeu a oportunidade de disputar o título dos pesados contra Ciryl Gane no UFC Casa Branca. Sem sucesso, o bicampeão projeta um retorno rápido, embora não deva voltar a disputar o cinturão já em sua próxima luta.
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A boa parceria com o UFC garantiu a Poatan uma meteórica ascensão no MMA. Direto do Glory, principal organização de kickboxing do mundo, o lutador chegou ao Ultimate em 2021 e, um ano depois, já disputou e conquistou seu primeiro cinturão, no peso-médio. Passados mais 12 meses, Alex voltou a lutar por um título, desta vez nos meio-pesados.
Foi na categoria até 93 kg que permaneceu por mais tempo. Em outubro de 2025, porém, anunciou que iria se aventurar entre os pesados, e seu desejo logo foi atendido por Dana White. O que parecia um sonho, no entanto, se transformou em decepção já no segundo dos cinco rounds: Poatan acabou nocauteado por Gane e viu o tricampeonato ficar mais distante.
Ainda sem data para retornar ao octógono, Alex Pereira garantiu que fará de tudo para conquistar o terceiro cinturão, mesmo que isso signifique adiar a disputa pelo título. O assunto foi abordado durante uma sessão de perguntas e respostas da Fight Week do UFC Belgrado, realizada no último sábado (1º).
— Com certeza, eu quero lutar antes, e depois eu quero disputar o cinturão — disse Poatan.
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O cenário dos pesados oferece diversas possibilidades para o retorno do brasileiro. Além do campeão linear, Tom Aspinall, e do campeão interino, Ciryl Gane, outros nomes do Top 5 aparecem como possíveis adversários de Alex antes de uma nova disputa de título.
Entre eles estão Alexander Volkov, Sergei Pavlovich, Josh Hokit e Waldo Cortes Acosta. Vale destacar que "The Hok" e Poatan trocaram provocações durante os eventos promocionais do UFC Casa Branca, o que pode aumentar o interesse por um eventual confronto.
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