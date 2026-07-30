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Companheira de Mbappé tomará medidas judiciais sobre boatos do relacionamento

Atriz fez pronunciamento nas redes sociais

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
30/07/2026 14:53
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Ester Expósito e Mbappé juntos em restaurante
Mbappé e Ester Expósito não anunciaram relacionamento oficialmente (Foto: Reprodução)

A atriz Ester Expósito, vista junto de Kylian Mbappé diversas vezes nos últimos meses, afirmou em suas redes sociais que tomará medidas legais contra as mentiras divulgadas sobre a sua vida pessoal e o relacionamento com o jogador. Apesar de não terem anunciado um namoro de maneira oficial, ambos são considerados companheiros pela imprensa espanhola.

➡️Ester Expósito, namorada de Mbappé, já desmentiu romance com Vini Jr

A modelo espanhola demonstrou imensa insatisfação com publicações e matérias acerca da sua relação e privacidade, classificando certas notícias como absurdas.

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— Nestes últimos meses e, especialmente, nestes últimos dias, títulos e informações falsas e difamatórias sobre mim e minha vida pessoal circularam nas redes, sem qualquer relação com a realidade nem com quem eu sou. Rumores absurdos para sujar uma história entre duas pessoas e ferir minha dignidade. Nem tudo é permitido: desta vez eu estabeleço um limite e agirei por vias legais contra os responsáveis — disse Ester em seu Instagram.

Confira a publicação da atriz nas redes sociais:

Story Ester Exposito sobre relacionamento com Mbappé

Quem é Ester Expósito, namorada de Mbappé, craque da França?

Nascida em Madri, em janeiro de 2000, a atriz ganhou projeção internacional ao interpretar Carla Rosón na série Elite. O sucesso da produção transformou Ester em um dos principais nomes da nova geração de artistas espanhóis.

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Antes de alcançar fama mundial, ela participou de produções como Vis a Vis e Estoy Vivo. Após deixar Elite ao fim da terceira temporada, continuou trabalhando em projetos de destaque, entre eles a minissérie Alguém Tem Que Morrer.

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Além da carreira na televisão, Ester também acumula milhões de seguidores nas redes sociais e costuma atrair atenção da imprensa internacional por sua vida pessoal. No passado, a atriz chegou a ter o nome associado ao brasileiro Vinícius Júnior após interações nas redes sociais. Ela também mantém amizade com a cantora Anitta.

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O relacionamento entre Mbappé e Ester Expósito ganhou repercussão após os dois serem vistos juntos durante uma viagem à Sardenha, na Itália, em meio ao período de recuperação de uma lesão sofrida pelo francês na última temporada.

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