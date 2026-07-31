Arsenal fecha a contratação de Bruno Guimarães, diz jornal
Jogador chega ao Arsenal após fim de 'queda de braço' por valores
O Arsenal avançou nas negociações para contratar o meio-campista brasileiro Bruno Guimarães, atualmente no Newcastle. Segundo reportagem do jornal francês L'Équipe, os dois clubes ingleses chegaram a um consenso sobre os valores da transferência, que deve ser fechada em 90 milhões de euros (aproximadamente R$ 523 milhões). O volante de 28 anos já teria um acordo verbal com os Gunners para assinar um vínculo de longa duração, válido até 2031.
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A conclusão do negócio marca o fim de uma queda de braço que durou mais de um mês. O Newcastle, controlado pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, foi muito resistente e esperava receber ao menos 100 milhões de euros pelo atleta, que é considerado um dos pilares e capitão da equipe, principalmente após a saída de jogadores importantes como Anthony Gordon e Sandro Tonali. No entanto, o desejo de Bruno Guimarães de buscar novos ares e o fato de o Newcastle não disputar competições europeias na próxima temporada foram determinantes para o avanço das tratativas.
O meio-campista não viajou com o restante do elenco do Newcastle nesta sexta-feira (31) para a pré-temporada em La Manga, na Espanha, por causa do estágio avançado das negociações. Guimarães permanece no Brasil com seus familiares, aguardando os trâmites burocráticos finais para realizar exames médicos e ser anunciado oficialmente em Londres. Torcedor do Cruzmaltino declarado, o jogador chegou até mesmo a assistir algumas partidas do Vasco em São Januário.
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Bruno Guimarães foi titular do Brasil na Copa
O principal articulador da chegada de Bruno Guimarães ao Emirates Stadium é o diretor esportivo do Arsenal, o italiano Adriano Berta. Admirador de longa data do futebol do brasileiro, Berta já havia tentado contratá-lo em 2020 para o Atlético de Madrid, mas acabou perdendo a concorrência para o Lyon na época. Agora à frente do Arsenal, ele vê no volante a peça ideal para dar sustentação ao meio-campo da equipe de Mikel Arteta.
Bruno Guimarães deixa o Newcastle após se tornar ídolo da torcida e liderar o clube na conquista da Copa da Liga Inglesa de 2024/25. Na última Copa do Mundo, ele foi titular absoluto da Seleção Brasileira sob o comando de Carlo Ancelotti, contribuindo com quatro assistências durante o torneio.
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Vini Jr segue no radar do Arsenal
A movimentação do Arsenal no mercado não deve parar com Bruno Guimarães. O clube inglês segue em busca de Vinícius Júnior, do Real Madrid. O atacante brasileiro é visto como o "Plano A" de Arteta para o setor ofensivo, e os atuais campeões da Premier League estariam dispostos a oferecer o maior salário da história do clube para tirá-lo da Espanha.
A estratégia londrina visa aproveitar o impasse na renovação de contrato de Vini Jr. com o clube merengue, embora o Real Madrid siga confiante na permanência de sua estrela. Caso consiga reunir a dupla brasileira, o Arsenal consolidaria um dos projetos esportivos mais ambiciosos do futebol europeu para o ciclo de 2026/27.
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