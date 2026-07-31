Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Arsenal fecha a contratação de Bruno Guimarães, diz jornal

Jogador chega ao Arsenal após fim de 'queda de braço' por valores

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
31/07/2026 20:27
Favorite o Lance! no Google
Seleção posada antes do jogo contra o Japão
Seleção posada para o jogo contra o Japão, em Houston (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O Arsenal avançou nas negociações para contratar o meio-campista brasileiro Bruno Guimarães, atualmente no Newcastle. Segundo reportagem do jornal francês L'Équipe, os dois clubes ingleses chegaram a um consenso sobre os valores da transferência, que deve ser fechada em 90 milhões de euros (aproximadamente R$ 523 milhões). O volante de 28 anos já teria um acordo verbal com os Gunners para assinar um vínculo de longa duração, válido até 2031.

➡️ Vozinha 'abandona' Colo-Colo e pode fechar com novo clube

Vini Jr comemora com Bruno Guimarães gol marcado pelo Brasil sobre Marrocos, na estreia da Copa do Mundo
Vini Jr comemora com Bruno Guimarães gol marcado pelo Brasil sobre Marrocos, na estreia da Copa do Mundo (Foto: Jewel Samad/AFP)

A conclusão do negócio marca o fim de uma queda de braço que durou mais de um mês. O Newcastle, controlado pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, foi muito resistente e esperava receber ao menos 100 milhões de euros pelo atleta, que é considerado um dos pilares e capitão da equipe, principalmente após a saída de jogadores importantes como Anthony Gordon e Sandro Tonali. No entanto, o desejo de Bruno Guimarães de buscar novos ares e o fato de o Newcastle não disputar competições europeias na próxima temporada foram determinantes para o avanço das tratativas.

continua após a publicidade

O meio-campista não viajou com o restante do elenco do Newcastle nesta sexta-feira (31) para a pré-temporada em La Manga, na Espanha, por causa do estágio avançado das negociações. Guimarães permanece no Brasil com seus familiares, aguardando os trâmites burocráticos finais para realizar exames médicos e ser anunciado oficialmente em Londres. Torcedor do Cruzmaltino declarado, o jogador chegou até mesmo a assistir algumas partidas do Vasco em São Januário.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Bruno Guimarães foi titular do Brasil na Copa

O principal articulador da chegada de Bruno Guimarães ao Emirates Stadium é o diretor esportivo do Arsenal, o italiano Adriano Berta. Admirador de longa data do futebol do brasileiro, Berta já havia tentado contratá-lo em 2020 para o Atlético de Madrid, mas acabou perdendo a concorrência para o Lyon na época. Agora à frente do Arsenal, ele vê no volante a peça ideal para dar sustentação ao meio-campo da equipe de Mikel Arteta.

continua após a publicidade

Bruno Guimarães deixa o Newcastle após se tornar ídolo da torcida e liderar o clube na conquista da Copa da Liga Inglesa de 2024/25. Na última Copa do Mundo, ele foi titular absoluto da Seleção Brasileira sob o comando de Carlo Ancelotti, contribuindo com quatro assistências durante o torneio.


📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Vini Jr segue no radar do Arsenal

A movimentação do Arsenal no mercado não deve parar com Bruno Guimarães. O clube inglês segue em busca de Vinícius Júnior, do Real Madrid. O atacante brasileiro é visto como o "Plano A" de Arteta para o setor ofensivo, e os atuais campeões da Premier League estariam dispostos a oferecer o maior salário da história do clube para tirá-lo da Espanha.

continua após a publicidade

A estratégia londrina visa aproveitar o impasse na renovação de contrato de Vini Jr. com o clube merengue, embora o Real Madrid siga confiante na permanência de sua estrela. Caso consiga reunir a dupla brasileira, o Arsenal consolidaria um dos projetos esportivos mais ambiciosos do futebol europeu para o ciclo de 2026/27.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Igor Jesus comemorando gol em Sporting x Nottingham Forest

Fora de Campo

Igor Jesus chama atenção em Sporting x Nottingham Forest

Há 54 minutos
Presidente da Fifa, Gianni Infantino discursa durante evento nos Estados Unidos antes da final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina

Copa do Mundo

Conmebol se posiciona sobre plano de vender ações da Fifa: 'Futebol primeiro'

Há 1 hora
Hamza Abdelkarim, atacante do Barcelona de 18 anos marcou os dois gols do amistoso

Futebol Internacional

Amistoso do Barcelona tem três pênaltis perdidos; veja gols

Há 1 hora
Goleiro Vozinha falando com a imprensa antes da Legends Cup da Copa do Mundo de 2026.

Futebol Internacional

Vozinha 'abandona' Colo-Colo e pode fechar com novo clube

Há 2 horas
Douglas Luiz em ação pela Juventus contra o Nice em amistoso de pré-temporada

Futebol Internacional

Técnico da Juventus toma decisão sobre Arthur Melo e Douglas Luiz

Há 3 horas
Marcelo Cirino e Mancuello (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Futebol Internacional

Ex-Flamengo nega clube da Espanha e fecha com novo time

Há 3 horas
Mais LANCE!
Juventus vence o Lille em amistoso de pré-temporada (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)

Juventus vence amistoso com golaço de ex-Vasco; veja o lance

Goretzka comemora seu gol no jogo do Bayern contra o Flamengo

Meio-campista da seleção alemã se oferece para jogar no Barcelona, diz jornal

Biel comemora gol marcado pelo Pafos contra o Hajduk Split, pela Europa League

Biel celebra gol e classificação do Pafos na Europa League

Bruno Nazário joga pelo Henan FC, da China

Ex-Botafogo e Vasco, meia recebe prêmio na Superliga Chinesa

Filipe Luís em pré-temporada pelo Monaco

Monaco de Filipe Luís busca reação e empata com Cercle Brugge em amistoso

Gabriel Martinelli e Gabriel Magalhães comemorando gol pelo Arsenal

VÍDEO: Martinelli e Gabriel Magalhães retornam aos treinos do Arsenal após Copa

Artur comemora gol pelo São Paulo

Torcedores do São Paulo reagem a adversário da Sul-Americana: 'Obrigação'

John Stones assinadno contrato com a Inter de Milão

VÍDEO: John Stones revela objetivo após trocar o City pela Inter de Milão: 'Vencer e lutar'

Endrick em aquecimento para jogo do Real Madrid

Endrick x Carlos Espí: compare os concorrentes por vaga no ataque do Real Madrid

Mudryk com a bandeira da Ucrânia sendo apresentado no Chelsea, em 2023

Chelsea ganha reforço com fim da punição de Mudryk, atacante de R$ 400 milhões

Franco Baresi

Baresi recebe homenagens de rivais, craques e clubes após morte aos 66 anos

Vozinha, goleiro do Cabo Verde, fenômeno da Copa do Mundo

Virou novela? Vozinha adia apresentação ao Colo-Colo pela terceira vez

Jogadores do Barcelona celebram título da La Liga após vitória sobre o Real Madrid

Quando começam as principais ligas europeias? Veja as datas da temporada 2026/27