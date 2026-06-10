Barrado pelos EUA, árbitro da Copa é recebido com festa de herói na Somália Povo somali abraça árbitro de 34 anos impedido de trabalhar na Copa do Mundo

O sonho de ver o primeiro juiz somali em um Mundial acabou na fronteira. O árbitro somali Omar Abdulkadir Artan, escalado para a Copa do Mundo da Fifa de 2026, teve sua entrada negada nos Estados Unidos. Apesar do revés geopolítico, o povo somali fez festa em recepção de volta ao país natal e transformou o desembarque do profissional em um ato de orgulho nacional no Aeroporto Internacional Aden Abdulle Osman, em Mogadíscio.

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O estopim e a decisão da Fifa

Artan acabou barrado assim que aterrissou no Aeroporto Internacional de Miami. A justificativa do governo norte-americano surpreendeu o mundo do esporte: um porta-voz do Departamento de Estado declarou à AFP que o juiz "é suspeito de estar vinculado a supostos integrantes de organizações terroristas", argumento que "inabilita o viajante para ser admitido nos Estados Unidos".

Diante do veto migratório, a FIFA confirmou que ele está fora do quadro de arbitragem do torneio, que começa justamente nesta quinta-feira (11).

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Recepção calorosa e o orgulho de uma nação

A presença de Artan entre os 52 árbitros selecionados para trabalhar na Copa do Mundo de 2026, sediada em conjunto por Estados Unidos, México e Canadá, representava um marco histórico. Em abril, o presidente da Somália, Hassan Sheikh Mohamud, ressaltou que o profissional serve como símbolo de inspiração para a nova geração do país.

A quebra desse sonho gerou forte comoção. Mais de 100 torcedores lotaram os arredores da área VIP do principal aeroporto da capital somali. A multidão agitou bandeiras do país e aplaudiu o desembarque do voo da Turkish Airlines.

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— Ele foi tratado de forma tão injusta que isso machuca qualquer pessoa preocupada com a humanidade — declarou Mohamed Said, um funcionário do governo.

Eleito o melhor árbitro de futebol masculino pela Confederação Africana de Futebol (CAF) em 2025, o juiz de elite não se deixou abater pelo episódio e já projeta a volta por cima no próximo ciclo mundialista.

— Estarei na próxima Copa do Mundo e continuarei fazendo com que a Somália se orgulhe... Apesar do que aconteceu comigo, não estou desmotivado — declarou Artan à imprensa.

Recebido como verdadeiro herói da nação em seu retorno, o juiz agora canaliza suas forças para carimbar o passaporte rumo à edição de 2030.

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