Fora da Copa do Mundo, árbitro é escalado para a Supercopa da Europa Árbitro somali comandará duelo entre PSG e Aston Villa em agosto

O árbitro somali Omar Abdulkadir Artan foi escolhido pela UEFA para apitar a Supercopa da Europa entre Paris Saint-Germain e Aston Villa. A partida será disputada em 12 de agosto, em Salzburgo, pouco mais de dois meses após o árbitro ser impedido de atuar na Copa do Mundo de 2026.

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A escalação foi anunciada pela Uefa nesta quarta-feira (11). O árbitro Omar Artan estava entre os 52 árbitros selecionados pela Fifa para trabalhar no Mundial sediado por Estados Unidos, México e Canadá. No entanto, teve sua entrada negada pelas autoridades norte-americanas ao desembarcar em Miami.

Segundo um porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, o árbitro foi considerado inelegível para ingressar no país devido a suspeitas de vínculos com integrantes de organizações terroristas. A acusação gerou repercussão internacional e levou a Fifa a confirmar sua exclusão do quadro de arbitragem da competição.

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A entidade máxima do futebol informou que não interfere nos processos migratórios dos países-sede e que foi comunicada pelas autoridades americanas de que a situação do árbitro não seria revertida a tempo do torneio.

Recebido como herói na Somália

Apesar da frustração de perder a oportunidade de se tornar o primeiro árbitro da Somália a atuar em uma Copa do Mundo, Artan recebeu uma recepção calorosa ao retornar ao país.

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Mais de cem pessoas se reuniram no Aeroporto Internacional Aden Abdulle Osman, em Mogadíscio, para receber o árbitro com bandeiras e aplausos.

O presidente da Somália, Hassan Sheikh Mohamud, já havia destacado anteriormente a importância do árbitro como inspiração para os jovens do país. Após o veto americano, autoridades e torcedores manifestaram apoio ao profissional.

Mesmo abatido pela exclusão da Copa, o árbitro afirmou que pretende seguir trabalhando para representar seu país nos maiores palcos do futebol.

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Reconhecimento internacional

A nova designação da Uefa surge como um reconhecimento à trajetória do árbitro africano. O presidente da entidade, Aleksander Čeferin, destacou que Artan é um árbitro "jovem e excelente", com ampla experiência internacional.

Integrante do quadro da Fifa desde 2018, o somali foi eleito o melhor árbitro masculino da África em 2025 pela Confederação Africana de Futebol. Entre os principais jogos de sua carreira está a partida de volta da final da Liga dos Campeões da CAF de 2025/26.

PSG conquista a Supercopa da Europa diante do Tottenham em Udine, na Itália. O árbitro vai apitar a partida entre PSG e Aston Villa. (Foto: Franck Fife / AFP)

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