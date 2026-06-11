Fora da Copa do Mundo, árbitro é escalado para a Supercopa da Europa
Árbitro somali comandará duelo entre PSG e Aston Villa em agosto
O árbitro somali Omar Abdulkadir Artan foi escolhido pela UEFA para apitar a Supercopa da Europa entre Paris Saint-Germain e Aston Villa. A partida será disputada em 12 de agosto, em Salzburgo, pouco mais de dois meses após o árbitro ser impedido de atuar na Copa do Mundo de 2026.
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A escalação foi anunciada pela Uefa nesta quarta-feira (11). O árbitro Omar Artan estava entre os 52 árbitros selecionados pela Fifa para trabalhar no Mundial sediado por Estados Unidos, México e Canadá. No entanto, teve sua entrada negada pelas autoridades norte-americanas ao desembarcar em Miami.
Segundo um porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, o árbitro foi considerado inelegível para ingressar no país devido a suspeitas de vínculos com integrantes de organizações terroristas. A acusação gerou repercussão internacional e levou a Fifa a confirmar sua exclusão do quadro de arbitragem da competição.
A entidade máxima do futebol informou que não interfere nos processos migratórios dos países-sede e que foi comunicada pelas autoridades americanas de que a situação do árbitro não seria revertida a tempo do torneio.
Recebido como herói na Somália
Apesar da frustração de perder a oportunidade de se tornar o primeiro árbitro da Somália a atuar em uma Copa do Mundo, Artan recebeu uma recepção calorosa ao retornar ao país.
Mais de cem pessoas se reuniram no Aeroporto Internacional Aden Abdulle Osman, em Mogadíscio, para receber o árbitro com bandeiras e aplausos.
O presidente da Somália, Hassan Sheikh Mohamud, já havia destacado anteriormente a importância do árbitro como inspiração para os jovens do país. Após o veto americano, autoridades e torcedores manifestaram apoio ao profissional.
Mesmo abatido pela exclusão da Copa, o árbitro afirmou que pretende seguir trabalhando para representar seu país nos maiores palcos do futebol.
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Reconhecimento internacional
A nova designação da Uefa surge como um reconhecimento à trajetória do árbitro africano. O presidente da entidade, Aleksander Čeferin, destacou que Artan é um árbitro "jovem e excelente", com ampla experiência internacional.
Integrante do quadro da Fifa desde 2018, o somali foi eleito o melhor árbitro masculino da África em 2025 pela Confederação Africana de Futebol. Entre os principais jogos de sua carreira está a partida de volta da final da Liga dos Campeões da CAF de 2025/26.
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