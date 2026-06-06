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Herói do Iraque na Copa é interrogado por sete horas ao chegar aos EUA

Jogador ficou retido no aeroporto de Chicago antes de ser liberado pelas autoridades de imigração

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/06/2026
22:53
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Jogadores do Iraque celebram vaga na Copa do Mundo (Foto: Julio Cesar AGUILAR / AFP)
imagem cameraJogadores do Iraque celebram vaga na Copa do Mundo (Foto: Julio Cesar AGUILAR / AFP)
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Um dos principais nomes da seleção do Iraque e autor do gol que garantiu a classificação do país para a Copa do Mundo de 2026, o atacante Aymen Hussein passou por um longo processo de interrogatório ao desembarcar nos Estados Unidos. Segundo o jornal "Shafaq News", o jogador ficou retido por cerca de sete horas no aeroporto de Chicago antes de ser liberado pelas autoridades de imigração.

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Procedimentos de verificação

De acordo com a publicação, Hussein chegou a Chicago no último sábado, cidade escolhida pela seleção iraquiana para sua preparação antes da estreia no Mundial. No local, o atacante foi submetido a procedimentos de investigação e verificação conduzidos pelas autoridades norte-americanas.

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Após o período de análise, o jogador foi liberado e seguiu normalmente para se juntar à delegação do Iraque.

Aymen Hussein marcou o gol da classificação do Iraque à Copa do Mundo de 2026
Aymen Hussein marcou o gol da classificação do Iraque à Copa do Mundo de 2026 (Foto: Azael Rodriguez/Getty Images/AFP)

Herói da classificação histórica

Aos 30 anos, Aymen Hussein se tornou um dos personagens mais importantes do futebol iraquiano ao marcar o gol da vitória por 2 a 1 sobre a Bolívia, na repescagem intercontinental, resultado que garantiu o retorno do país à Copa do Mundo após quatro décadas.

A classificação encerrou uma espera de 40 anos do Iraque por uma participação no principal torneio de seleções do planeta e transformou o atacante em um dos símbolos da campanha.

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Iraque na Copa do Mundo

O Iraque integra o Grupo I da Copa do Mundo ao lado de França, Noruega e Senegal. A estreia da equipe está marcada para o dia 16 de junho, diante da Noruega.

A seleção chega ao torneio em meio às tensões envolvendo o Oriente Médio e às discussões sobre vistos e controles migratórios para participantes da competição nos Estados Unidos.

Espanha empatou com o Iraque em amistoso preparatório para a Copa do Mundo (Foto: Ander Gillenea / AFP)
Espanha empatou com o Iraque em amistoso preparatório para a Copa do Mundo (Foto: Ander Gillenea / AFP)

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