Herói do Iraque na Copa é interrogado por sete horas ao chegar aos EUA

Um dos principais nomes da seleção do Iraque e autor do gol que garantiu a classificação do país para a Copa do Mundo de 2026, o atacante Aymen Hussein passou por um longo processo de interrogatório ao desembarcar nos Estados Unidos. Segundo o jornal "Shafaq News", o jogador ficou retido por cerca de sete horas no aeroporto de Chicago antes de ser liberado pelas autoridades de imigração.

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Procedimentos de verificação

De acordo com a publicação, Hussein chegou a Chicago no último sábado, cidade escolhida pela seleção iraquiana para sua preparação antes da estreia no Mundial. No local, o atacante foi submetido a procedimentos de investigação e verificação conduzidos pelas autoridades norte-americanas.

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Após o período de análise, o jogador foi liberado e seguiu normalmente para se juntar à delegação do Iraque.

Aymen Hussein marcou o gol da classificação do Iraque à Copa do Mundo de 2026 (Foto: Azael Rodriguez/Getty Images/AFP)

Herói da classificação histórica

Aos 30 anos, Aymen Hussein se tornou um dos personagens mais importantes do futebol iraquiano ao marcar o gol da vitória por 2 a 1 sobre a Bolívia, na repescagem intercontinental, resultado que garantiu o retorno do país à Copa do Mundo após quatro décadas.

A classificação encerrou uma espera de 40 anos do Iraque por uma participação no principal torneio de seleções do planeta e transformou o atacante em um dos símbolos da campanha.

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Iraque na Copa do Mundo

O Iraque integra o Grupo I da Copa do Mundo ao lado de França, Noruega e Senegal. A estreia da equipe está marcada para o dia 16 de junho, diante da Noruega.

A seleção chega ao torneio em meio às tensões envolvendo o Oriente Médio e às discussões sobre vistos e controles migratórios para participantes da competição nos Estados Unidos.

Espanha empatou com o Iraque em amistoso preparatório para a Copa do Mundo (Foto: Ander Gillenea / AFP)

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