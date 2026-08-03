Vozinha desembarca para se apresentar no Colo-Colo e viraliza: 'Impressionante' Goleiro é reforço do Colo-Colo

O goleiro Vozinha, destaque de Cabo Verde na Copa do Mundo, desembarcou no Chile no último domingo (2) para se apresentar como novo jogador do Colo-Colo, e a sua chegada repercutiu nas redes sociais. O arqueiro, anunciado no dia 24 de julho, foi recebido por uma multidão de torcedores no aeroporto e será reforço do clube que lidera o campeonato nacional.

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Mesmo com a confirmação da contratação feita há mais de uma semana, o jogador não havia se pronunciado sobre o acerto e, inclusive, considerou a ida para o Berkane, time do Marrocos. O destaque da seleção cabo-verdiana no Mundial estava sem clube.

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Veja alguns comentários sobre a chegada de Vozinha no Chile:

Há 2 meses era desconhecido. Hoje recebido assim. Futebol é algo impressionante, não tem como explicar. — Pedro (@Goldoluva) August 3, 2026

Parabéns, grande homem. Merece todo sucesso do mundo. — 22 (@nel22w) August 3, 2026

Vai ser divertido kkkkkkkkkkk — Zizinho Fla (@ziza_mestre) August 3, 2026

Que seja feliz

Ele merece 👏 — Carlos Felipe Minguta (@CarlosMing92379) August 3, 2026

Ele disputou 4 jogos e virou um "ídolo mundial", nada sem compara a Copa do Mundo. — Rodrigo Lemos (@rodrigoLemjj) August 3, 2026

O goleiro Vozinha, de Cabo Verde foi destaque na Copa do Mundo (Foto: Buda Mendes/Getty Images/AFP)

Salário considerado alto no Colo-Colo

Ao iniciar a Copa do Mundo, Vozinha vinha de uma passagem de quase dois anos pelo Chaves, clube que atua na segunda divisão da liga de Portugal. Sem ser titular absoluto da última temporada da equipe portuguesa, tendo participado de apenas 19 jogos das 34 partidas disputadas pelo time na temporada 25/26, o arqueiro não renovou seu contrato e encerrou o vínculo em junho deste ano.

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Assim, após deixar o CD Chaves e atuar toda a competição mundial sem pertencer a nenhuma equipe, Vozinha firmou contrato no dia 24 de julho com a equipe chilena Colo-Colo. Com vínculo válido por 18 meses, a Rádio ADN, do Chile, informou que o jogador receberá a quantia de 47 milhões de pesos por mês, cerca de R$ 250 mil.

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Mesmo com o valor considerado alto para o mercado chileno, Vozinha recebe menos da metade do meio-campista chileno Arthur Vidal, dono do salário mais alto do elenco do Colo-Colo, estimado em 114 milhões de pesos chilenos mensais (cerca de R$ 619 mil).

Carreira do goleiro

Ao longo da carreira, Vozinha defendeu Zimbru Chisinau (Moldávia), Gil Vicente (Portugal), AEL Limassol (Chipre), AS Trencin (Eslováquia), RD Chaves (Portugal) e agora Colo-Colo (Chile). O goleiro é o segundo atleta com mais partidas pelo Cabo Verde, com 90 jogos.

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