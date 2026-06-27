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Quiz: quais clubes revelaram os jogadores da Seleção na Copa do Mundo?

Alguns jogadores têm mais de um clube de formação

PorAndré CarboneSão Paulo (SP)
27/06/2026 06:28
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Jogadores da Seleção Brasileira caminham no gramado do CT antes de treino; Igor Thiago e Neymar conversam
Jogadores da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Marcio Dolza/Lance!)

Temos um desafio particularmente difícil para você: saber quais clubes revelaram os jogadores da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Todo mundo enche o peito para torcer pelos craques do Brasil no Mundial, mas será que você sabe onde a história de cada um deles realmente começou?

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  • Neymar durante Brasil x Escócia na Copa do Mundo 2026 (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

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  • Mbappé e Didier Deschamps durante preparação da seleção francesa para a Copa do Mundo (Foto: Thomas Padilla / POOL / AFP)

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    • O desafio fica ainda mais difícil se pensarmos que alguns jogadores foram revelados por vários clubes, em um típico movimento do futebol moderno, no qual os empresários buscam as melhores oportunidades para seus clientes. Enquanto alguns nomes são crias óbvias de grandes clubes, outros passaram a juventude em equipes menores ou tiveram transições surpreendentes que vão fazer você vacilar com o tempo correndo. Você tem cinco minutos!

    Convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026 e seus clubes atuais

    Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Weverton (Grêmio).

    Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo) e Marquinhos (PSG).

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    Meio-campistas: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo) e Éderson (Atalanta).

    Atacantes: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) e Vini Jr. (Real Madrid).

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    Quais clubes revelaram os jogadores da Seleção? No caso de Neymar, está fácil (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)
    Quais clubes revelaram os jogadores da Seleção? No caso de Neymar, está fácil (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

    Quiz, enquete e outros interativos do Lance! na Copa do Mundo

    Se você é fascinado pela história dos Mundiais e quer testar seus conhecimentos ou expressar sua opinião, preparamos uma verdadeira maratona de desafios interativos no Lance!. Nossa coleção de jogos foi desenhada sob medida para engajar desde o torcedor casual até o historiador mais detalhista do futebol. Navegue pelas opções abaixo e escolha por onde começar a sua jornada de nostalgia e estatística esportiva.

    Para os fãs de dados brutos e curiosidades clássicas, temos uma série de testes de múltipla escolha focados em recordes e bastidores. Você pode testar sua memória no Quiz Geral sobre a História das Copas, desvendar os dramas, lesões e tabus da nossa amarelinha no Quiz das Estreias do Brasil, quebrar a cabeça com as pegadinhas cirúrgicas do Quiz das Maiores Goleadas, em que colocamos placares falsos inflados de propósito para pegar os chutadores desatentos, ou relembrar todos os resultados do penta. Também responda ao quiz dos estádios históricos das Copas e das frases históricas dos Mundiais.

    Se você prefere dar o seu veredito e assumir o controle tático, as ferramentas de opinião e escalação são a escolha ideal. Participe da acalorada Enquete dos Maiores Vexames Históricos, que analisa os piores apagões dos gigantes mundiais — pegando o gancho do recente empate da Espanha contra Cabo Verde em 2026. Por fim, assuma a prancheta de treinador nas ferramentas Monte a sua Seleção Mundial e Monte a sua Seleção Brasileira de Todas as Copas, escalando os seus onze titulares ideais entre as maiores lendas de cada posição.

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