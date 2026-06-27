Quiz: quais clubes revelaram os jogadores da Seleção na Copa do Mundo? Alguns jogadores têm mais de um clube de formação

Temos um desafio particularmente difícil para você: saber quais clubes revelaram os jogadores da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Todo mundo enche o peito para torcer pelos craques do Brasil no Mundial, mas será que você sabe onde a história de cada um deles realmente começou?

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O desafio fica ainda mais difícil se pensarmos que alguns jogadores foram revelados por vários clubes, em um típico movimento do futebol moderno, no qual os empresários buscam as melhores oportunidades para seus clientes. Enquanto alguns nomes são crias óbvias de grandes clubes, outros passaram a juventude em equipes menores ou tiveram transições surpreendentes que vão fazer você vacilar com o tempo correndo. Você tem cinco minutos!

Convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026 e seus clubes atuais

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Weverton (Grêmio).



Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo) e Marquinhos (PSG).

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Meio-campistas: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo) e Éderson (Atalanta).

Atacantes: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) e Vini Jr. (Real Madrid).

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Quais clubes revelaram os jogadores da Seleção? No caso de Neymar, está fácil (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Quiz, enquete e outros interativos do Lance! na Copa do Mundo

Se você é fascinado pela história dos Mundiais e quer testar seus conhecimentos ou expressar sua opinião, preparamos uma verdadeira maratona de desafios interativos no Lance!. Nossa coleção de jogos foi desenhada sob medida para engajar desde o torcedor casual até o historiador mais detalhista do futebol. Navegue pelas opções abaixo e escolha por onde começar a sua jornada de nostalgia e estatística esportiva.

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Se você prefere dar o seu veredito e assumir o controle tático, as ferramentas de opinião e escalação são a escolha ideal. Participe da acalorada Enquete dos Maiores Vexames Históricos, que analisa os piores apagões dos gigantes mundiais — pegando o gancho do recente empate da Espanha contra Cabo Verde em 2026. Por fim, assuma a prancheta de treinador nas ferramentas Monte a sua Seleção Mundial e Monte a sua Seleção Brasileira de Todas as Copas, escalando os seus onze titulares ideais entre as maiores lendas de cada posição.

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