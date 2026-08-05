Corinthians tem dois convocados para a Seleção Brasileira Sub-15 Atacante e meio-campista da equipe alvinegra disputarão dois amistosos contra o Uruguai

O Corinthians teve dois representantes convocados para a Seleção Brasileira Sub-15. O técnico Guilherme Dalla Déa anunciou a lista com 25 jogadores para um período de treinamentos e dois amistosos contra o Uruguai. O atacante Igor Macedo e o meio-campista Lucas Splichal estão entre os chamados.

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Os amistosos serão disputados nos dias 19 e 22 de agosto, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). A delegação brasileira se apresentará no CT da CBF no dia 13 de agosto, quando iniciará a preparação para os compromissos diante da seleção uruguaia.

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A convocação também marcou a primeira oportunidade para três atletas na Seleção Sub-15: o zagueiro Pietro Gomes, do Atlético-MG, o meio-campista José Kayck, do Ceará, e o atacante Kleber Santos, do Santos.

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O período de treinamentos e os amistosos fazem parte da quinta etapa de preparação da equipe comandada por Guilherme Dalla Déa para a disputa da Liga Evolução, competição organizada pela Conmebol.

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A Liga Evolução será disputada em setembro, no Paraguai. O Brasil defenderá o título conquistado na última edição do torneio, que reúne seleções sul-americanas das categorias de base.

Igor Macedo e Lucas Splichal foram convocados para a Seleção Brasileira Sub-15 (Foto: Reprodução/Instagram)

Confira a lista dos convocados:

GOLEIROS

Arthur Lourenço (Internacional)

Arthur Santin (Flamengo)

DEFENSORES

Enzo Costa (Palmeiras)

Pietro Gomes (Atlético-MG)

Maurício Barbosa (Internacional)

Valmir Ribeiro (Flamengo)

Guilherme Borges (Internacional)

Sandro Silva (Vitória)

Gustavo Galan (Palmeiras)

Yan Borges (Sport)

MEIO-CAMPISTAS

Diego Bento (Vasco)

Lucas Jorge (São Paulo)

Lucas Splichal (Corinthians)

Gabriel Leite (Palmeiras)

Brener Paulino (Internacional)

José Kayck (Ceará)

Gabriel Castor (Grêmio)

ATACANTES

Gabriel Bueno (Palmeiras)

Igor Macedo (Corinthians)

Kleber Santos (Santos)

Samuell Oliveira (Fluminense)

Kelwin Araújo (Internacional)

Kauã Souza (Flamengo)

Asafe Fernandes (Internacional)

Isaac Alves (Santos)

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