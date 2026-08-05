Corinthians tem dois convocados para a Seleção Brasileira Sub-15
Atacante e meio-campista da equipe alvinegra disputarão dois amistosos contra o Uruguai
O Corinthians teve dois representantes convocados para a Seleção Brasileira Sub-15. O técnico Guilherme Dalla Déa anunciou a lista com 25 jogadores para um período de treinamentos e dois amistosos contra o Uruguai. O atacante Igor Macedo e o meio-campista Lucas Splichal estão entre os chamados.
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Os amistosos serão disputados nos dias 19 e 22 de agosto, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). A delegação brasileira se apresentará no CT da CBF no dia 13 de agosto, quando iniciará a preparação para os compromissos diante da seleção uruguaia.
A convocação também marcou a primeira oportunidade para três atletas na Seleção Sub-15: o zagueiro Pietro Gomes, do Atlético-MG, o meio-campista José Kayck, do Ceará, e o atacante Kleber Santos, do Santos.
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O período de treinamentos e os amistosos fazem parte da quinta etapa de preparação da equipe comandada por Guilherme Dalla Déa para a disputa da Liga Evolução, competição organizada pela Conmebol.
A Liga Evolução será disputada em setembro, no Paraguai. O Brasil defenderá o título conquistado na última edição do torneio, que reúne seleções sul-americanas das categorias de base.
Confira a lista dos convocados:
GOLEIROS
- Arthur Lourenço (Internacional)
- Arthur Santin (Flamengo)
DEFENSORES
- Enzo Costa (Palmeiras)
- Pietro Gomes (Atlético-MG)
- Maurício Barbosa (Internacional)
- Valmir Ribeiro (Flamengo)
- Guilherme Borges (Internacional)
- Sandro Silva (Vitória)
- Gustavo Galan (Palmeiras)
- Yan Borges (Sport)
MEIO-CAMPISTAS
- Diego Bento (Vasco)
- Lucas Jorge (São Paulo)
- Lucas Splichal (Corinthians)
- Gabriel Leite (Palmeiras)
- Brener Paulino (Internacional)
- José Kayck (Ceará)
- Gabriel Castor (Grêmio)
ATACANTES
- Gabriel Bueno (Palmeiras)
- Igor Macedo (Corinthians)
- Kleber Santos (Santos)
- Samuell Oliveira (Fluminense)
- Kelwin Araújo (Internacional)
- Kauã Souza (Flamengo)
- Asafe Fernandes (Internacional)
- Isaac Alves (Santos)
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