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Corinthians tem dois convocados para a Seleção Brasileira Sub-15

Atacante e meio-campista da equipe alvinegra disputarão dois amistosos contra o Uruguai

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
05/08/2026 11:32
Atualizado há 28 minutos
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Foto da Seleção Brasileira Sub-15
Seleção Brasileira Sub-15 enfrentará o Uruguai em dois amistosos (Foto: Reprodução/@lucassplichal)

O Corinthians teve dois representantes convocados para a Seleção Brasileira Sub-15. O técnico Guilherme Dalla Déa anunciou a lista com 25 jogadores para um período de treinamentos e dois amistosos contra o Uruguai. O atacante Igor Macedo e o meio-campista Lucas Splichal estão entre os chamados.

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Os amistosos serão disputados nos dias 19 e 22 de agosto, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). A delegação brasileira se apresentará no CT da CBF no dia 13 de agosto, quando iniciará a preparação para os compromissos diante da seleção uruguaia.

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A convocação também marcou a primeira oportunidade para três atletas na Seleção Sub-15: o zagueiro Pietro Gomes, do Atlético-MG, o meio-campista José Kayck, do Ceará, e o atacante Kleber Santos, do Santos.

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O período de treinamentos e os amistosos fazem parte da quinta etapa de preparação da equipe comandada por Guilherme Dalla Déa para a disputa da Liga Evolução, competição organizada pela Conmebol.

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A Liga Evolução será disputada em setembro, no Paraguai. O Brasil defenderá o título conquistado na última edição do torneio, que reúne seleções sul-americanas das categorias de base.

Igor Macedo e Lucas Splichal, dupla do Corinthians
Igor Macedo e Lucas Splichal foram convocados para a Seleção Brasileira Sub-15 (Foto: Reprodução/Instagram)

Confira a lista dos convocados:

GOLEIROS

  • Arthur Lourenço (Internacional)
  • Arthur Santin (Flamengo)

DEFENSORES

  • Enzo Costa (Palmeiras)
  • Pietro Gomes (Atlético-MG)
  • Maurício Barbosa (Internacional)
  • Valmir Ribeiro (Flamengo)
  • Guilherme Borges (Internacional)
  • Sandro Silva (Vitória)
  • Gustavo Galan (Palmeiras)
  • Yan Borges (Sport)

MEIO-CAMPISTAS

  • Diego Bento (Vasco)
  • Lucas Jorge (São Paulo)
  • Lucas Splichal (Corinthians)
  • Gabriel Leite (Palmeiras)
  • Brener Paulino (Internacional)
  • José Kayck (Ceará)
  • Gabriel Castor (Grêmio)

ATACANTES

  • Gabriel Bueno (Palmeiras)
  • Igor Macedo (Corinthians)
  • Kleber Santos (Santos)
  • Samuell Oliveira (Fluminense)
  • Kelwin Araújo (Internacional)
  • Kauã Souza (Flamengo)
  • Asafe Fernandes (Internacional)
  • Isaac Alves (Santos)

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