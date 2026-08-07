Cinco anos após o ouro olímpico, Jardine relembra final contra a Espanha
Treinador valoriza geração brasileira e destaca força dos espanhóis
Cinco anos após comandar a Seleção Brasileira na conquista do bicampeonato olímpico no futebol masculino, André Jardine relembrou a vitória por 2 a 1 sobre a Espanha na final dos Jogos de Tóquio. Com o passar do tempo, a decisão ganhou ainda mais relevância, já que a seleção espanhola campeã do mundo em 2026 manteve oito jogadores que estiveram em campo naquela partida, além do técnico Luis de la Fuente.
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A final foi disputada em 7 de agosto de 2021, no Estádio Internacional de Yokohama. O Brasil venceu por 2 a 1 na prorrogação, com gols de Matheus Cunha e Malcom, enquanto Mikel Oyarzabal marcou para a Espanha. Também participaram daquela decisão Unai Simón, Eric García, Marc Cucurella, Martín Zubimendi, Mikel Merino, Pedri e Dani Olmo, que posteriormente fizeram parte da campanha do título mundial espanhol.
Para Jardine, a decisão olímpica colocou frente a frente duas seleções de alto nível e mostrou a força que a Espanha confirmaria anos depois.
— A Espanha cuida muito bem da bola e é muito difícil de pressionar. Naquela final, acho que conseguimos submeter a Espanha muitas vezes a fazer aquilo que eles não gostam, que é se defender.
— Fizemos um grande primeiro tempo e ainda ficamos perto de abrir um 2 a 0. Eles empataram, ganharam confiança e tiveram um grande momento, mas conseguimos manter a calma e fazer a diferença na prorrogação. Acho que nosso time foi superior ao longo do tempo, mas, sem dúvida, foi uma briga de cachorro grande — relembrou o treinador.
Brasil teve poucos remanescentes em 2026
O ouro olímpico de Tóquio permanece como o último título da Seleção Brasileira principal masculina. Nos últimos dez anos, o Brasil conquistou três títulos: as medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de 2016 e 2021 e a Copa América de 2019.
A Espanha, por outro lado, manteve praticamente intacta a base daquela equipe olímpica até a conquista da Copa do Mundo de 2026. Do lado brasileiro, apenas Matheus Cunha, Bruno Guimarães e Martinelli, entre os campeões olímpicos de Tóquio, disputaram o último Mundial.
Jardine pede estabilidade na Seleção
Jardine também avaliou o atual momento do futebol brasileiro e destacou a qualidade da geração que defendeu a Seleção na Copa do Mundo. Para o treinador, o Brasil tem condições de competir em igualdade com as principais equipes do futebol mundial, mas precisa de maior estabilidade no trabalho.
— O Brasil precisa de um ciclo muito mais seguro e estável. Essa geração é muito boa e tem condição de enfrentar as grandes seleções de igual para igual. Quando olho para essa Espanha, que é muito talentosa, sinceramente acho que o Brasil tem condições de montar uma seleção do mesmo nível para competir com ela ou com a Argentina. Mas os processos realmente precisam ser muito bem feitos.
Novo trabalho no Shabab Al Ahli
Aos 46 anos, André Jardine recentemente assumiu o comando do Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos. O treinador chegou ao clube após encerrar uma passagem pelo América do México, onde conquistou um tricampeonato nacional consecutivo e se tornou o técnico mais vitorioso da história da equipe.
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