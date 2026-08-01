Estrangeiros são sinceros sobre Endrick: 'Real não valoriza' Endrick precisou de 11 minutos para marcar contra a Fiorentina, em amistoso

O jogador brasileiro, Endrick, está de volta ao Real Madrid depois de jogar metade da última temporada no Lyon. O atleta, que precisou de apenas 11 minutos para marcar seu primeiro gol no retorno aos Merengues, em amistoso contra a Fiorentina, e encantou os estrangeiros, que disseram que o clube madrilenho não o valoriza o suficiente.

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Substituído aos 75 minutos do segundo tempo, Endrick saiu sendo ovacionado pela torcida do Real Madrid.

Veja o que disseram os internautas:

Tradução: Ele ama o Madrid, mas o Madrid não valoriza ele nem um pouco

Tradução: Que jogador, merece suas chances.

Tradução: Ele é o cara do momento, deveria ficar no Real Madrid agora.

Tradução: Endrick é um craque! Pode fazer do Real Madrid a sua casa.

Tradução: Esse cara precisa de minutos e precisa ficar. Tem que dar a ele oportunidades.

Endrick em treino do Real Madrid durante a pré-temporada (Foto: Divulgação / Real Madrid)

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Endrick fora do Real?

Os rumores sobre uma possível saída de Endrick do Real Madrid ganharam força nos últimos dias após publicações da imprensa espanhola apontarem que o atacante brasileiro pode ser novamente emprestado para ganhar mais minutos na temporada 2026/27. Apesar das especulações, o cenário, neste momento, é bem diferente do que tem sido ventilado na Europa.

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A reportagem do Lance! apurou que, até o momento, não há negociações em andamento nem contatos concretos para uma eventual saída do atacante nesta janela de transferências. Pessoas próximas ao jogador indicam que o momento é de tranquilidade, enquanto Endrick retorna das férias nesta quarta-feira (29) após a disputa da Copa do Mundo. Ao mesmo tempo, admitem que o mercado segue aberto e que mudanças de cenário podem ocorrer nas próximas semanas, caso o Real Madrid manifeste a intenção de emprestar o atleta ou outro clube manifeste interesse na contratação.

As notícias sobre uma possível transferência surgiram após o jornal espanhol "Marca" informar que o Real Madrid estuda novos empréstimos para alguns jovens do elenco. Segundo a publicação, a chegada de José Mourinho e a necessidade de enxugar o grupo fizeram o clube avaliar diferentes possibilidades para abrir espaço no plantel. Entre elas, estaria um novo empréstimo de Endrick, principalmente depois de Gonzalo García, que não disputou a Copa do Mundo, ganhar prestígio junto à comissão técnica durante a pré-temporada.

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Nos bastidores, porém, não há qualquer definição sobre o futuro do jogador. A tendência é que qualquer discussão mais concreta aconteça somente após o retorno de Endrick, que iniciou nesta quarta-feira (29) os trabalhos da pré-temporada junto com o elenco, agora comandado pelo português José Mourinho.