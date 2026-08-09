Com gol de joia do Palmeiras, Brasil Sub-20 vence a Bolívia sem sustos Equipe comandada por Paulo Victor constrói o placar de 2 a 0 na primeira etapa

A Seleção Brasileira Sub-20 venceu a Bolívia por 2 a 0, neste domingo (9), em amistoso realizado na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). Comandado por Paulo Victor, o Brasil construiu o resultado ainda no primeiro tempo. Nos 45 minutos finais, a boa atuação do goleiro boliviano Geronimo Govea evitou uma vantagem mais elástica.

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A equipe verde-amarela abriu o placar com golaço de Bruninho, que recebeu passe de Pedro Ferreira, deixou defensor rival no chão e finalizou no canto. Já na reta final da parte inicial, Heittor ampliou ao mostrar oportunismo e aproveitar rebote.

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Revelado pelo Athletico-PR, o autor do primeiro gol é ponta-direita e foi negociado com o ucraniano Shakhtar Donetsk por 12 milhões de euros fixos (cerca de R$ 70,5 milhões). Já Heittor é joia da base do Palmeiras e atual terceiro colocado na artilharia do Brasileirão Sub-20.

— Eu estou muito feliz pelo meu primeiro gol com a camisa da Seleção. Esses jogos são muito importantes para a gente, assim como a vitória. Vamos continuar trabalhando para chegar bem ao Sul-Americano — afirmou o centroavante após o duelo.

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Bruninho sai para comemorar o gol que abriu o placar para o Brasil no amistoso contra a Bolívia (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

O Brasil iniciou a partida com a seguinte formação: Kauan; Ryan, João Souza, Bruno André e Pedro Gabriel; João Paulo, Djhordney e Pedro Ferreira; Bruninho, Erick Belé e Heittor.

Brasil e Bolívia disputam outro amistoso na próxima quarta-feira (12), às 10h (de Brasília), novamente na Granja Comary. O período de preparação e jogos-treino no CT da Seleção Brasileira serve de experiência para o técnico Paulo Victor decidir o grupo que representará o país no Sul-Americano Sub-20, em janeiro de 2027.

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— Vencer é sempre importante, é uma exigência da Seleção Brasileira. Mas é um momento de construção da categoria, de observação de atletas, e o mais importante foi vê-los executando o que propusemos durante a semana. Foi muito produtivo: vimos muitas coisas boas a nível de comportamento, consistência e volume ofensivo. Mas poderíamos ter feito mais gols. Não fomos competentes na finalização e vamos trabalhar em cima disso — analisou o treinador.

Brasil Sub-20 posa antes do amistoso contra a Bolívia na Granja Comary (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

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Convocados da Seleção Brasileira Sub-20:

Goleiros:

João Pedro (Santos)

Kauan Lima (Palmeiras)

Léo Nannetti (Flamengo)

Laterais:

Ryan (Red Bull Bragantino)

Ângelo (São Paulo)

Pedro Gabriel (Grêmio)

Rafael Gonzaga (Santos)

Zagueiros:

Breno (Red Bull Bragantino)

Bruno André (Vasco da Gama)

João Ananias (Santos)

João Souza (Flamengo)

Luis Eduardo (Grêmio)

Meio-campistas:

Chrystian (Red Bull Bragantino)

Djhordney (São Paulo)

João Paulo (Palmeiras)

Luis Pacheco (Palmeiras)

Pedro Ferreira (São Paulo)

Yuri Leles (FC Liefering-AUS)

Atacantes: