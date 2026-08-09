Com gol de joia do Palmeiras, Brasil Sub-20 vence a Bolívia sem sustos
Equipe comandada por Paulo Victor constrói o placar de 2 a 0 na primeira etapa
A Seleção Brasileira Sub-20 venceu a Bolívia por 2 a 0, neste domingo (9), em amistoso realizado na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). Comandado por Paulo Victor, o Brasil construiu o resultado ainda no primeiro tempo. Nos 45 minutos finais, a boa atuação do goleiro boliviano Geronimo Govea evitou uma vantagem mais elástica.
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A equipe verde-amarela abriu o placar com golaço de Bruninho, que recebeu passe de Pedro Ferreira, deixou defensor rival no chão e finalizou no canto. Já na reta final da parte inicial, Heittor ampliou ao mostrar oportunismo e aproveitar rebote.
Revelado pelo Athletico-PR, o autor do primeiro gol é ponta-direita e foi negociado com o ucraniano Shakhtar Donetsk por 12 milhões de euros fixos (cerca de R$ 70,5 milhões). Já Heittor é joia da base do Palmeiras e atual terceiro colocado na artilharia do Brasileirão Sub-20.
— Eu estou muito feliz pelo meu primeiro gol com a camisa da Seleção. Esses jogos são muito importantes para a gente, assim como a vitória. Vamos continuar trabalhando para chegar bem ao Sul-Americano — afirmou o centroavante após o duelo.
O Brasil iniciou a partida com a seguinte formação: Kauan; Ryan, João Souza, Bruno André e Pedro Gabriel; João Paulo, Djhordney e Pedro Ferreira; Bruninho, Erick Belé e Heittor.
Brasil e Bolívia disputam outro amistoso na próxima quarta-feira (12), às 10h (de Brasília), novamente na Granja Comary. O período de preparação e jogos-treino no CT da Seleção Brasileira serve de experiência para o técnico Paulo Victor decidir o grupo que representará o país no Sul-Americano Sub-20, em janeiro de 2027.
— Vencer é sempre importante, é uma exigência da Seleção Brasileira. Mas é um momento de construção da categoria, de observação de atletas, e o mais importante foi vê-los executando o que propusemos durante a semana. Foi muito produtivo: vimos muitas coisas boas a nível de comportamento, consistência e volume ofensivo. Mas poderíamos ter feito mais gols. Não fomos competentes na finalização e vamos trabalhar em cima disso — analisou o treinador.
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Convocados da Seleção Brasileira Sub-20:
Goleiros:
- João Pedro (Santos)
- Kauan Lima (Palmeiras)
- Léo Nannetti (Flamengo)
Laterais:
- Ryan (Red Bull Bragantino)
- Ângelo (São Paulo)
- Pedro Gabriel (Grêmio)
- Rafael Gonzaga (Santos)
Zagueiros:
- Breno (Red Bull Bragantino)
- Bruno André (Vasco da Gama)
- João Ananias (Santos)
- João Souza (Flamengo)
- Luis Eduardo (Grêmio)
Meio-campistas:
- Chrystian (Red Bull Bragantino)
- Djhordney (São Paulo)
- João Paulo (Palmeiras)
- Luis Pacheco (Palmeiras)
- Pedro Ferreira (São Paulo)
- Yuri Leles (FC Liefering-AUS)
Atacantes:
- Bruninho (Shakhtar Donetsk-UCR)
- Dieguinho (Corinthians)
- Erick Belé (Palmeiras)
- Heittor (Palmeiras)
- Jhuan Nunes (Red Bull Bragantino)
- Ruan Pablo (Bahia)
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