Sabe tudo sobre Neymar em Copas do Mundo? Teste sua memória no quiz Jogador entrou em campo no seu quarto Mundial seguido

Ao entrar em campo na Copa do Mundo de 2026, Neymar Jr. atingiu um patamar reservado a poucos atletas na história do futebol brasileiro: a disputa de seu quarto Mundial consecutivo. Desde que assumiu a emblemática camisa 10 da Seleção, o craque centralizou as esperanças de uma nação inteira, vivendo uma montanha-russa de emoções que misturou genialidade pura, recordes históricos e dramas médicos que pararam o país.

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Neymar na Copa do Mundo teve gols e lesões

A estreia de Neymar em 2014, diante da torcida brasileira, parecia o início perfeito de um conto de fadas. O jovem, então com 22 anos, assumiu a responsabilidade imediatamente, anotando gols cruciais na fase de grupos contra a Croácia na abertura e sobre Camarões. No entanto, o sonho foi interrompido de forma dramática nas quartas de final em Fortaleza, quando a joelhada de um colombiano fraturou sua vértebra e o tirou do torneio. Esse misto de ápice técnico e dor física acabou se tornando uma marca de suas participações, exigindo do atleta uma enorme capacidade de superação.

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Neymar na sua primeira Copa do Mundo, em 2014 (Foto: FRANCOIS XAVIER MARIT / AFP

Recordes e Resiliência Mundial

Nas edições seguintes, o atacante continuou a ser o ponto focal do ataque brasileiro. Em 2018, na Rússia, liderou a equipe com gols fundamentais, parando apenas em uma noite inspirada do goleiro belga nas quartas de final.

Já em 2022, no Catar, após superar uma lesão sofrida na estreia diante da Sérvia, ele retornou no mata-mata para marcar contra a Coreia do Sul e anotar um golaço antológico na prorrogação contra a Croácia. Aquele gol doloroso na eliminação não apenas coroou sua persistência, mas o fez chegar ao topo da artilharia histórica da Seleção masculina nos critérios da Fifa. Relembrar esse histórico é fundamental para entender o peso e a mística que Neymar carrega ao escrever mais um capítulo em 2026.

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