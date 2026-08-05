Corinthians decide não liberar Dieguinho para Seleção Brasileira Sub-20 Meia-atacante havia sido chamado para amistosos contra a Bolívia, mas seguirá à disposição de Fernando Diniz

O Corinthians decidiu não liberar o meia-atacante Dieguinho para a Seleção Brasileira Sub-20. O jogador havia sido convocado para os amistosos contra a Bolívia, marcados para os dias 9 e 12 de agosto, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), mas permanecerá à disposição do elenco alvinegro.

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Como os amistosos não fazem parte de uma Data Fifa, o Corinthians não é obrigado a ceder o atleta à Seleção. Segundo apuração do Lance!, o clube entende que Dieguinho tem ganhado espaço no elenco principal e, por isso, optou por mantê-lo à disposição de Fernando Diniz neste momento da temporada.

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Dieguinho foi relacionado para todas as partidas desde a chegada de Diniz e foi titular no empate sem gols com o Athletico-PR.

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A decisão também leva em consideração os problemas enfrentados pelo Corinthians no departamento médico. O caso mais grave é o do meio-campista Zakaria Labyad, que sofreu uma torção no joelho esquerdo durante a partida contra o Athletico-PR. Exames constataram lesão no menisco e ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA).

Além de Labyad, Yuri Alberto também desfalca o time. O atacante sofreu uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita e iniciou tratamento com a fisioterapia. O camisa 9 entrou no intervalo da partida diante do Athletico-PR, mas precisou ser substituído após voltar a sentir dores e deixou o gramado chorando.

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Dieguinho foi titular no duelo contra o Athletico-PR (Foto: Renato Gizzi/E.Fotografia/Folha Press)

Convocação da Seleção Brasileira

Os confrontos fazem parte da preparação da equipe para o Sul-Americano da categoria, marcado para janeiro de 2027. O primeiro duelo será disputado no domingo (9), e o segundo acontece na quarta-feira (12), ambos com horários ainda a serem definidos. Os jogos serão utilizados pela comissão técnica para observar os atletas, testar alternativas e colocar em prática conceitos trabalhados durante os períodos de treinamento.

A escolha do adversário faz parte do planejamento da comissão técnica para o amadurecimento da equipe até a disputa do Sul-Americano. Para o treinador Paulo Victor, a oportunidade de enfrentar seleções sul-americanas traz competitividade aos jogos amistosos.

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— A lista traz uma mescla de jogadores que já vêm participando desse processo novo da Seleção Sub-20 desde março, em São Paulo, juntamente com atletas que estão vindo pela primeira vez, valorizando o processo de observação do Campeonato Brasileiro Sub-20, das Séries A e Série B, torneios muito positivos para nós, enquanto Comissão Técnica da Seleção Sub-20, observarmos esses atletas em alto nível — disse Paulo Victor.

O técnico comemorou também a oportunidade de, mais uma vez, preparar a equipe na Granja Comary, casa da Seleção Brasileira.

— Estar em Teresópolis, na Granja, é sempre muito especial para todos nós. Tivemos a oportunidade de fazer parte da preparação para os amistosos do Chile, em junho, também na Granja e, mais uma vez, poder agora estar todo o período usufruindo da estrutura e condição de trabalho que ela nos oferece é muito especial. Vamos fazer esse uso da melhor forma possível, continuando na busca de atingir os nossos objetivos — completou o técnico.

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