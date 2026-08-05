Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Corinthians decide não liberar Dieguinho para Seleção Brasileira Sub-20

Meia-atacante havia sido chamado para amistosos contra a Bolívia, mas seguirá à disposição de Fernando Diniz

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
05/08/2026 12:04
Favorite o Lance! no Google
Dieguinho durante partida do Corinthians
Dieguinho seguirá à disposição do Corinthians após clube optar por não liberá-lo para a Seleção Sub-20 (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

O Corinthians decidiu não liberar o meia-atacante Dieguinho para a Seleção Brasileira Sub-20. O jogador havia sido convocado para os amistosos contra a Bolívia, marcados para os dias 9 e 12 de agosto, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), mas permanecerá à disposição do elenco alvinegro. 

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Como os amistosos não fazem parte de uma Data Fifa, o Corinthians não é obrigado a ceder o atleta à Seleção. Segundo apuração do Lance!, o clube entende que Dieguinho tem ganhado espaço no elenco principal e, por isso, optou por mantê-lo à disposição de Fernando Diniz neste momento da temporada.

continua após a publicidade

Dieguinho foi relacionado para todas as partidas desde a chegada de Diniz e foi titular no empate sem gols com o Athletico-PR

➡️De melhor do Brasil a alvo de críticas: o que mudou no gramado da Neo Química Arena

A decisão também leva em consideração os problemas enfrentados pelo Corinthians no departamento médico. O caso mais grave é o do meio-campista Zakaria Labyad, que sofreu uma torção no joelho esquerdo durante a partida contra o Athletico-PR. Exames constataram lesão no menisco e ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA). 

Além de Labyad, Yuri Alberto também desfalca o time. O atacante sofreu uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita e iniciou tratamento com a fisioterapia. O camisa 9 entrou no intervalo da partida diante do Athletico-PR, mas precisou ser substituído após voltar a sentir dores e deixou o gramado chorando. 

continua após a publicidade
Dieguinho durante partida do Corinthians
Dieguinho foi titular no duelo contra o Athletico-PR (Foto: Renato Gizzi/E.Fotografia/Folha Press)

Convocação da Seleção Brasileira

Os confrontos fazem parte da preparação da equipe para o Sul-Americano da categoria, marcado para janeiro de 2027. O primeiro duelo será disputado no domingo (9), e o segundo acontece na quarta-feira (12), ambos com horários ainda a serem definidos. Os jogos serão utilizados pela comissão técnica para observar os atletas, testar alternativas e colocar em prática conceitos trabalhados durante os períodos de treinamento.

A escolha do adversário faz parte do planejamento da comissão técnica para o amadurecimento da equipe até a disputa do Sul-Americano. Para o treinador Paulo Victor, a oportunidade de enfrentar seleções sul-americanas traz competitividade aos jogos amistosos.

continua após a publicidade

— A lista traz uma mescla de jogadores que já vêm participando desse processo novo da Seleção Sub-20 desde março, em São Paulo, juntamente com atletas que estão vindo pela primeira vez, valorizando o processo de observação do Campeonato Brasileiro Sub-20, das Séries A e Série B, torneios muito positivos para nós, enquanto Comissão Técnica da Seleção Sub-20, observarmos esses atletas em alto nível — disse Paulo Victor.

O técnico comemorou também a oportunidade de, mais uma vez, preparar a equipe na Granja Comary, casa da Seleção Brasileira.

— Estar em Teresópolis, na Granja, é sempre muito especial para todos nós. Tivemos a oportunidade de fazer parte da preparação para os amistosos do Chile, em junho, também na Granja e, mais uma vez, poder agora estar todo o período usufruindo da estrutura e condição de trabalho que ela nos oferece é muito especial. Vamos fazer esse uso da melhor forma possível, continuando na busca de atingir os nossos objetivos — completou o técnico.

continua após a publicidade

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão e na Libertadores!
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições

Tudo sobre
Sugerida para você!
Foto da Seleção Brasileira Sub-15

Corinthians

Corinthians tem dois convocados para a Seleção Brasileira Sub-15

Há 42 minutos
Osmar Stabile acompanha a assinatura do primeiro contrato profissional de Léo Rodrigues com o Corinthians

Corinthians

Corinthians oficializa primeiro contrato profissional com joia da base

Há 1 hora
Arte da partida entre Corinthians x Internacional

Onde Assistir

Corinthians x Internacional: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil

Há 1 hora
Imagem da Neo Química Arena, casa do Corinthians

Corinthians

De melhor do Brasil a alvo de críticas: o que mudou no gramado da Neo Química Arena

Há 7 horas
Memphis Depay, camisa 10 do Corinthians

Corinthians

À espera do novo contrato, Memphis passa por bateria de exames em São Paulo

Há 17 horas
Memphis Depay durante treinamento no Corinthians

Futebol Internacional

Espanhóis repercutem supostas exigências de Memphis ao Corinthians: 'Enlouqueceu'

Há 17 horas
Mais LANCE!
Breno Bidon e Gustavo Henrique

Com dúvidas, Corinthians inicia preparação para decisão contra o Internacional

João Costa pela seleção portuguesa

Cruzeiro encaminha contratação de atacante formado no Corinthians e no Palmeiras

Troféu da Copa do Brasil (Foto: Daniel Ramalho/Betano)

Classificados nas oitavas de final da Copa do Brasil faturam alta premiação

Rafael Juwer ao lado dos companheiros no Corinthians

De saída para a Europa, goleiro da base se despede do Corinthians: 'Orgulho'

Cicinho analisou o duelo entre Flamengo e Palmeiras (Foto: Reprodução Band)

Cicinho debocha de suposto pedido de Memphis no Corinthians

Fernando Diniz, técnico do Corinthians, durante coletiva

Fernando Diniz é absolvido em julgamento no STJD e fica à disposição do Corinthians

Memphis Depay durante treinamento no Corinthians

Memphis Depay desembarca no Brasil para definir futuro com o Corinthians

Lucho Acosta se lamenta durante jogo entre Fluminense e Vasco na Copa do Brasil

Copa do Brasil bate recorde negativo de gols na ida das oitavas de final

Arias comemora gol contra o Fortaleza em confronto da Copa do Brasil

Quem avança para as quartas de final da Copa do Brasil? Vote

Corinthians perdeu para o Inter na partidas de ida das oitavas de final da Copa do Brasil

Corinthians só reverteu desvantagem de dois gols na Copa do Brasil cinco vezes

Em estádio com obra, Day Rodriguez acompanha jogo entre Flamengo e Corinthians

Corinthians vence o Flamengo no Luso-Brasileiro e retoma a liderança do Brasileirão Feminino

Cristiane, com camisa dourada do Flamengo, segura filha no colo no campo do estádio Luso-Brasileiro

Mesmo suspensa, Cristiane acompanha Flamengo x Corinthians

Ábitro Alex Gomes Stéfano durante partida entre Internacional e Corinthians

Corinthians envia ofício à CBF e pede áudio de árbitro para provar intimidação