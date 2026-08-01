Veja gols em Real Madrid x Fiorentina: Endrick abre o placar Rumores de que Endrick será emprestado voltam a circular

Em amistoso preparatório para a temporada, o Real Madrid disputa uma partida amigável contra a Fiorentina. A equipe de José Mourinho começou o jogo ganhando, com um belíssimo gol de Endrick aos 12 minutos, fazendo 1 a 0. Minutos depois, os Merengues aumentaram.

Na reta final da primeira etapa, a Fiorentina descontou, fazendo o 2 a 1. Já na segunda parte, a Viola alcançou o 2 a 2.

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Confira o gol de Endrick:

Endrick faz sinal de positivo no dia de reapresentação ao Real Madrid (Foto: Divulgação)

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Endrick fora do Real?

Os rumores sobre uma possível saída de Endrick do Real Madrid ganharam força nos últimos dias após publicações da imprensa espanhola apontarem que o atacante brasileiro pode ser novamente emprestado para ganhar mais minutos na temporada 2026/27. Apesar das especulações, o cenário, neste momento, é bem diferente do que tem sido ventilado na Europa.

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A reportagem do Lance! apurou que, até o momento, não há negociações em andamento nem contatos concretos para uma eventual saída do atacante nesta janela de transferências. Pessoas próximas ao jogador indicam que o momento é de tranquilidade, enquanto Endrick retorna das férias nesta quarta-feira (29) após a disputa da Copa do Mundo. Ao mesmo tempo, admitem que o mercado segue aberto e que mudanças de cenário podem ocorrer nas próximas semanas, caso o Real Madrid manifeste a intenção de emprestar o atleta ou outro clube manifeste interesse na contratação.

As notícias sobre uma possível transferência surgiram após o jornal espanhol "Marca" informar que o Real Madrid estuda novos empréstimos para alguns jovens do elenco. Segundo a publicação, a chegada de José Mourinho e a necessidade de enxugar o grupo fizeram o clube avaliar diferentes possibilidades para abrir espaço no plantel. Entre elas, estaria um novo empréstimo de Endrick, principalmente depois de Gonzalo García, que não disputou a Copa do Mundo, ganhar prestígio junto à comissão técnica durante a pré-temporada.

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Nos bastidores, porém, não há qualquer definição sobre o futuro do jogador. A tendência é que qualquer discussão mais concreta aconteça somente após o retorno de Endrick, que iniciou nesta quarta-feira (29) os trabalhos da pré-temporada junto com o elenco, agora comandado pelo português José Mourinho.