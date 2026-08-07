Seleção ganhava Ouro olímpico há cinco anos; veja destino dos atletas
Poucos conseguiram se firmar na equipe principal desde aquela conquista
Há exatos cinco anos, o Brasil conquistava o segundo Ouro olímpico ao bater a Espanha na decisão dos Jogos de Tóquio-2020 — a competição foi disputada em 2021 por causa da pandemia. A vitória na final, por 2 a 1, foi conquistada apenas na prorrogação, após empate por 1 a 1 no tempo normal. O time espanhol era treinado por Luís de la Fuente e seria a base da seleção que conquistou a Copa do Mundo deste ano. Mas qual foi o destino da Seleção Brasileira que conquistou aquele título?
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Do elenco de 22 jogadores, menos da metade conseguiu ganhar chances na Seleção principal, e apenas três foram chamados por Carlo Ancelotti para o Mundial deste ano. Outros estiveram com Tite na Copa do Mundo do Catar, mas perderam espaço no último ciclo. E a maioria ainda luta para aparecer no radar da comissão técnica atual.
Dos campeões olímpicos, Bruno Guimarães, Gabriel Martinelli e Matheus Cunha estiveram na Copa do Mundo deste ano. O volante foi titular absoluto de Carlo Ancelotti, enquanto os atacantes são peças de confiança do treinador desde que ele assumiu o Brasil, em maio do ano passado. Guimarães e Cunha, inclusive, estão entre os jogadores que mais atuaram sob o comando do italiano.
Outro que esteve no Mundial deste ano e poderia ter sido medalhista de Ouro em Tóquio é o zagueiro Gabriel Magalhães. Ele estava na lista de convocados por André Jardine para aquela Olimpíada, mas foi cortado às vésperas por causa de uma lesão no joelho direito. Ricardo Graça, então no Vasco, foi chamado.
Jogadores do Ouro olímpico também tiveram chances na Seleção que foi ao Catar
À época, Jardine chamou três jogadores com idade acima de 24 anos — limite autorizado pela Fifa — para disputar os Jogos. Daniel Alves e Richarlison eram titulares da Seleção principal, enquanto o goleiro Santos vivia boa fase no Athletico-PR.
O zagueiro e o atacante disputaram a Copa do Mundo do Catar em 2022. Depois disso, Richarlison ficou um tempo afastado da Seleção e voltou a ganhar chances quando Carlo Ancelotti assumiu, mas não conseguiu se firmar. Dani Alves passou 14 meses preso por uma acusação de estupro na Espanha, mas acabou absolvido. Ele se aposentou dos gramados.
Antony também disputou o Mundial de 2022. Ele era reserva, mas entrou em campo nas três partidas da primeira fase. Atualmente, está no Bétis. Guilherme Arana, hoje no Fluminense, era nome certo para aquela Copa do Mundo, mas sofreu grave lesão ligamentar meses antes no joelho esquerdo e ficou de fora. Depois, virou titular da Seleção Brasileira com Dorival Júnior, mas deixou de ser convocado quando Ancelotti assumiu.
O técnico André Jardine, por sua vez, firmou-se como treinador de destaque. Ele passou três anos à frente do América, do México, e se transformou no treinador mais vitorioso da história do clube, com seis títulos, incluindo três Campeonatos Mexicanos. Ele se transferiu neste semestre para o Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos.
Elenco campeão olímpico
GOLEIROS
Brenno
Está no Sport, assinou contrato até dezembro de 2027
Santos
Voltou ao Athletico, emprestado pelo Fortaleza
Lucão
Está no Gil Vicente, de Portugal
LATERAIS
Daniel Alves
Aposentou-se e virou pastor. Prega em cultos na Europa e América Central.
Gabriel Menino
Pertence ao Atlético-MG e está cedido ao Santos. Quer se fixar na lateral-direita de olho na Copa de 2030
Guilherme Arana
Está no Fluminense. Perdeu a Copa do Catar por causa de lesão ligamentar no joelho esquerdo
Abner Vinicius
Está no Lyon e pode surgir como opção para a lateral esquerda de Ancelotti
ZAGUEIROS
Diego Carlos
Atualmente defende o Fenerbahçe
Ricardo Graça
Joga no Jubilo Iwata, do futebol japonês
Nino
Está no Zenit e entrou no radar de Flu e Palmeiras este ano, sem sucesso na transferência
Bruno Fuchs
É defensor do Palmeiras
MEIAS
Bruno Guimarães
Volante da Seleção, está se transferindo do Newcastle para o Arsenal
Claudinho
Está no Al-Sadd, do Catar. Chegou a ser convocado por Tite. Fez cidadania russa
Douglas Luiz
Tenta se firmar na Juventus após passagem pelo futebol inglês. Chegou a jogar pela Seleção principal com Tite e Dorival Júnior
Reinier
Rodou por vários clubes do futebol europeu e não conseguiu se firmar. Está no Atlético-MG
Malcom
Autor do gol do título na prorrogação com a Espanha. Está no Al-Hilal, da Arábia Saudita
Matheus Henrique
Está no Cruzeiro, onde é um dos destaques do meio-campo
ATACANTES
Antony
Atualmente no Bétis, depois de passagem pelo Manchester United. Disputou a Copa do Mundo do Catar
Gabriel Martinelli
Segue no Arsenal e sendo convocado. Disputou as duas últimas Copas do Mundo
Matheus Cunha
Está no Manchester United. Ganhou espaço no último ciclo e foi dos que mais jogaram com Ancelotti
Paulinho
Está no Palmeiras, mas tem sofrido com lesões
Richarlison
Atualmente no Tottenham. Disputou a Copa do Catar e teve espaço com Ancelotti, mas não conseguiu corresponder
TÉCNICO
André Jardine
Seguiu carreira vitoriosa no futebol mexicano, em que conquistou seis títulos. Transferiu-se neste semestre para o Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos.
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