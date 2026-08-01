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Recuperado de lesão, Estêvão marca e vira assunto: 'Fez falta'

Estêvão era o artilheiro da Seleção na Era Ancelotti

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
01/08/2026 11:03
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Estêvão voltou a marcar após longo período afastado
Estêvão voltou a marcar após longo período afastado (Foto: Saeed Khan/AFP)

No final da temporada europeia de 2025/2026, Estêvão, jogador do Chelsea e da Seleção Brasileira, sofreu uma lesão que o tirou da Copa do Mundo. De volta aos gramados, o atleta marcou em sua primeira partida após retornar, em amistoso contra o Tottenham.

➡️ Estêvão marca, mas Richarlison decide em Chelsea x Tottenham

Veja o que os internautas disseram:

Estêvão deixa o campo em Chelsea x Manchester United com a camisa no rosto após sentir nova lesão muscular
Momento em que Estêvão se machuca e fica de fora da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Glyn Kirk/AFP)

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A partida entre Chelsea e Tottenham foi amistosa, mas os Spurs, que ganharam o jogo pelo placar de 2 a 1, levaram um "troféu" pra casa. Outro brasileiro também brilhou no jogo, Richarlison, da equipe do Galo de Londres, marcou no último minuto e praticamente último lance do confronto, garantindo a vitória de seu time.

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Estêvão fora da Copa do Mundo de 2026

O cenário de Estêvão no final da temporada de 2025/2026 foi apocalíptico. Até então, artilheiro da "Era Ancelotti", o atleta vinha fazendo boas atuações também com a camisa dos Blues. No entanto, em jogo contra o Manchester United, na reta final da Premier League, sofreu uma ruptura de grau 4 no músculo posterior da coxa direita, que o impossibilitou de disputar a Copa do Mundo de 2026.

Com Estêvão de fora, Vini Jr marcou quatro gols com o Brasil no Mundial e passou o garoto revelado pelo Palmeiras, se tornando o maior artilheiro da "Era Ancelotti" na Seleção Brasileira até aqui. Outro atleta que deixou de disputar a Copa do Mundo de 2026 por conta de uma lesão foi Rodrygo, companheiro de Vini no Real Madrid, que sofreu com uma lesão de LCA (Ligamento Cruzado Anterior).

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