Recuperado de lesão, Estêvão marca e vira assunto: 'Fez falta'
Estêvão era o artilheiro da Seleção na Era Ancelotti
No final da temporada europeia de 2025/2026, Estêvão, jogador do Chelsea e da Seleção Brasileira, sofreu uma lesão que o tirou da Copa do Mundo. De volta aos gramados, o atleta marcou em sua primeira partida após retornar, em amistoso contra o Tottenham.
João Pedro faz hat-trick, Estêvão passa em branco e Xabi Alonso estreia com vitória em amistoso
➡️ Estêvão marca, mas Richarlison decide em Chelsea x Tottenham
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A partida entre Chelsea e Tottenham foi amistosa, mas os Spurs, que ganharam o jogo pelo placar de 2 a 1, levaram um "troféu" pra casa. Outro brasileiro também brilhou no jogo, Richarlison, da equipe do Galo de Londres, marcou no último minuto e praticamente último lance do confronto, garantindo a vitória de seu time.
Estêvão fora da Copa do Mundo de 2026
O cenário de Estêvão no final da temporada de 2025/2026 foi apocalíptico. Até então, artilheiro da "Era Ancelotti", o atleta vinha fazendo boas atuações também com a camisa dos Blues. No entanto, em jogo contra o Manchester United, na reta final da Premier League, sofreu uma ruptura de grau 4 no músculo posterior da coxa direita, que o impossibilitou de disputar a Copa do Mundo de 2026.
Com Estêvão de fora, Vini Jr marcou quatro gols com o Brasil no Mundial e passou o garoto revelado pelo Palmeiras, se tornando o maior artilheiro da "Era Ancelotti" na Seleção Brasileira até aqui. Outro atleta que deixou de disputar a Copa do Mundo de 2026 por conta de uma lesão foi Rodrygo, companheiro de Vini no Real Madrid, que sofreu com uma lesão de LCA (Ligamento Cruzado Anterior).
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