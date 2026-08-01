Recuperado de lesão, Estêvão marca e vira assunto: 'Fez falta' Estêvão era o artilheiro da Seleção na Era Ancelotti

No final da temporada europeia de 2025/2026, Estêvão, jogador do Chelsea e da Seleção Brasileira, sofreu uma lesão que o tirou da Copa do Mundo. De volta aos gramados, o atleta marcou em sua primeira partida após retornar, em amistoso contra o Tottenham.

➡️ Estêvão marca, mas Richarlison decide em Chelsea x Tottenham

Veja o que os internautas disseram:

Momento em que Estêvão se machuca e fica de fora da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Glyn Kirk/AFP)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

➡️ Aposte no futebol mundial

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

A partida entre Chelsea e Tottenham foi amistosa, mas os Spurs, que ganharam o jogo pelo placar de 2 a 1, levaram um "troféu" pra casa. Outro brasileiro também brilhou no jogo, Richarlison, da equipe do Galo de Londres, marcou no último minuto e praticamente último lance do confronto, garantindo a vitória de seu time.

continua após a publicidade

Estêvão fora da Copa do Mundo de 2026

O cenário de Estêvão no final da temporada de 2025/2026 foi apocalíptico. Até então, artilheiro da "Era Ancelotti", o atleta vinha fazendo boas atuações também com a camisa dos Blues. No entanto, em jogo contra o Manchester United, na reta final da Premier League, sofreu uma ruptura de grau 4 no músculo posterior da coxa direita, que o impossibilitou de disputar a Copa do Mundo de 2026.

Com Estêvão de fora, Vini Jr marcou quatro gols com o Brasil no Mundial e passou o garoto revelado pelo Palmeiras, se tornando o maior artilheiro da "Era Ancelotti" na Seleção Brasileira até aqui. Outro atleta que deixou de disputar a Copa do Mundo de 2026 por conta de uma lesão foi Rodrygo, companheiro de Vini no Real Madrid, que sofreu com uma lesão de LCA (Ligamento Cruzado Anterior).