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Trio brasileiro 'desafia' fala de Ancelotti e movimenta mais de R$ 1 bilhão na janela

Técnico italiano colocou busca por meio-campistas como prioridade no ciclo

PorPedro WerneckRio de Janeiro (RJ)
08/08/2026 14:28
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Carlo Ancelotti em entrevista coletiva durante a Copa do Mundo
Carlo Ancelotti em entrevista coletiva durante a Copa do Mundo (Foto: Sports Press Photo / Sports Press Photo / Fotoarena / Folhapress)

Carlo Ancelotti estabeleceu como meta para o ciclo encontrar meio-campistas de alto nível. Contudo, pelo menos no mercado de transferências, os brasileiros do setor estão valorizados: somados, os atletas Bruno Guimarães, Andrey Santos e João Gomes movimentaram cerca de R$ 1,1 bilhão na atual janela. Os três trocaram de clubes dentro do futebol inglês.

Em entrevista ao "Ge", no último dia 29 de julho, o técnico italiano se mostrou satisfeito com os jogadores à disposição para a Seleção Brasileira até a próxima Copa do Mundo. No entanto, admitiu que a zona central é onde se encontra a maior carência do país.

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— Se surgirem jogadores novos, um meio-campista de muita qualidade, obviamente você pode jogar mais jogo de posse. Temos que observar a progressão dos novos meio-campistas. Acho que estamos muito bem cobertos na frente para o futuro, muito bem cobertos atrás. Temos que encontrar meio-campistas de nível — afirmou.

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Trio de Ancelotti em 2030?

Bruno Guimarães já foi o pilar do meio-campo brasileiro no último Mundial. Apesar do pênalti perdido contra a Noruega, o volante foi, ao lado de Vini Jr, o grande destaque da Seleção no torneio. Agora, deixa o Newcastle como ídolo para acertar com o gigante Arsenal por 75 milhões de libras (R$ 514 milhões), com contrato até a próxima Copa. Potencial líder de Ancelotti, o ex-Athletico chegará ao torneio de 2030 com 32 anos.

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Bruno Guimarães assina contrato pelo Arsenal ao lado de Arteta e Andrea Berta
Bruno Guimarães assina contrato pelo Arsenal ao lado de Mikel Arteta e Andrea Berta (Foto: Divulgação / Arsenal)

Os outros dois atletas são mais jovens e se encaixam no perfil buscado pelo italiano: nomes que possam progredir ao longo do próximo quatriênio. João Gomes, de 25 anos, até foi chamado pelo treinador uma vez, mas sequer entrou em campo. Já Andrey Santos, de 22, foi titular nos últimos dois amistosos antes da Copa, porém perdeu a vaga na lista final de forma surpreendente.

Ambos foram alvos do Manchester United para a janela, mas os Red Devils acabaram fechando com Andrey, ex-Chelsea, por 50 milhões de libras (R$ 345 milhões). João Gomes, por sua vez, trocou o rebaixado Wolverhampton pelo Aston Villa por 38 milhões de libras (R$ 261 milhões).

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Andrey Santos e João Gomes assinam contratos por seus novos clubes
Andrey Santos e João Gomes assinam contratos por seus novos clubes (Fotos: Divulgação)

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O trio brasileiro compartilha a posição no campo, por mais que seus integrantes tenham características diferentes: os três atletas podem atuar como primeiros volantes ou mais avançados. O ex-Flamengo é o mais combativo, de pressão constante na marcação. Os outros também são bons defensores, mas se notabilizam pela qualidade com a bola nos pés.

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Os três jogadores trocaram equipes que não jogariam a Champions League por times que participarão da maior competição europeia. As transferências citadas são boas notícias para Carlo Ancelotti. Vale ressaltar, porém, que os altos valores também se explicam por serem negociações entre clubes ingleses, que costumam ser inflacionadas no mercado.

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