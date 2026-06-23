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Está assistindo com atenção a esta Copa do Mundo? Responda ao quiz

Já se foram duas rodadas de Mundial e temos dez perguntas sobre isso

PorAndré CarboneSão Paulo (SP)
23/06/2026 19:21
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Vozinha, goleiro do Cabo Verde, fenômeno da Copa do Mundo
Vozinha, goleiro do Cabo Verde, fenômeno da Copa do Mundo (Foto: ROBERTO SCHMIDT/AFP)

A Copa do Mundo de 2026 já agitou a web o suficiente em duas rodadas e temos um quiz para você! Com o novo formato de 48 seleções, fomos bombardeados por surpresas e curiosidades históricas desde o apito inicial no Estádio Azteca: teve o carismático goleiro "Vozinha" virando febre nas redes sociais com Cabo Verde, recorde de longevidade na prancheta com o veterano Dick Advocaat, recorde de gols em todas as Copas de Messi...

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  • Elenco do pentacampeonato, conquistado em 2002

    Lembra de todos os resultados do penta? Teste sua memória sobre a Copa do Mundo

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    Sabe tudo sobre estádios históricos das Copas do Mundo? Teste seus conhecimentos

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  • Responda ao quiz do Lance! sobre os autores de frases históricas das Copas do Mundo (Foto: Arte Lance!/Gemini)

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    • Se você não desgruda da televisão, consome os bastidores do torneio e já decorou até as músicas oficiais que embalam as arquibancadas, chegou a hora de testar o seu nível de atenção. Preparamos um quiz exclusivo com perguntas cirúrgicas sobre tudo o que aconteceu de mais marcante nos gramados americanos, canadenses e mexicanos até aqui.

    Quiz, enquete e outros interativos do Lance!

    Se você é fascinado pela história dos Mundiais e quer testar seus conhecimentos ou expressar sua opinião, preparamos uma verdadeira maratona de desafios interativos no Lance!. Nossa coleção de jogos foi desenhada sob medida para engajar desde o torcedor casual até o historiador mais detalhista do futebol. Navegue pelas opções abaixo e escolha por onde começar a sua jornada de nostalgia e estatística esportiva.

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    Lionel Messi é um dos personagens do quiz da Copa (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Lionel Messi saúda a torcida após a vitória da Argentina sobre a Áustria (Foto: Paul ELLIS / AFP)

    Para os fãs de dados brutos e curiosidades clássicas, temos uma série de testes de múltipla escolha focados em recordes e bastidores. Você pode testar sua memória no Quiz Geral sobre a História das Copas, desvendar os dramas, lesões e tabus da nossa amarelinha no Quiz das Estreias do Brasil, quebrar a cabeça com as pegadinhas cirúrgicas do Quiz das Maiores Goleadas, em que colocamos placares falsos inflados de propósito para pegar os chutadores desatentos, ou relembrar todos os resultados do penta. Também responda ao quiz dos estádios históricos das Copas e das frases históricas dos Mundiais.

    Se você prefere dar o seu veredito e assumir o controle tático, as ferramentas de opinião e escalação são a escolha ideal. Participe da acalorada Enquete dos Maiores Vexames Históricos, que analisa os piores apagões dos gigantes mundiais — pegando o gancho do recente empate da Espanha contra Cabo Verde em 2026. Por fim, assuma a prancheta de treinador nas ferramentas Monte a sua Seleção Mundial e Monte a sua Seleção Brasileira de Todas as Copas, escalando os seus onze titulares ideais entre as maiores lendas de cada posição.

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