Seleção Brasileira Sub-20 inicia preparação na Granja Comary com foco no Sul-Americano Brasil encara a Bolívia em preparação para o Sul-Americano

A Seleção Brasileira Sub-20 iniciou nesta terça-feira (4) mais um período de preparação na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). Ao todo, 23 jogadores convocados pelo técnico Paulo Victor se apresentaram para a disputa de dois amistosos diante da Bolívia, compromissos que fazem parte da preparação para o Campeonato Sul-Americano da categoria, marcado para 2027.

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Os dois confrontos serão realizados na própria Granja Comary. O primeiro acontece no domingo (9), às 11h, enquanto o segundo está programado para a quarta-feira (12), às 10h.

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Os amistosos darão continuidade ao trabalho de observação conduzido por Paulo Victor desde que assumiu a Seleção Sub-20. O treinador tem aproveitado cada período de convocação para avaliar jogadores, testar diferentes formações e acompanhar o desenvolvimento dos atletas que podem integrar o grupo no ciclo até o Sul-Americano.

Até o momento, os resultados têm sido positivos. Em março, o Brasil venceu o Paraguai por 3 a 1 nos dois amistosos disputados em São José dos Campos e no Estádio do Canindé. Já em junho, enfrentou o Chile em Santiago, vencendo o primeiro duelo por 1 a 0 e sendo derrotado por 2 a 0 na partida seguinte.

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Com isso, a equipe soma três vitórias e uma derrota em quatro amistosos, com oito gols marcados e quatro sofridos. Mais do que o retrospecto, os confrontos têm servido para ampliar a avaliação dos atletas que podem fazer parte da base da equipe nos próximos anos.

Integração entre as Seleções de base é prioridade da CBF

Além da Seleção Sub-20, Paulo Victor também comandará a Seleção Pré-Olímpica, reforçando a estratégia da CBF de integrar o trabalho entre as categorias de base. A proposta é acompanhar de forma contínua a evolução dos jogadores durante a transição entre as equipes nacionais.

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Nos últimos meses, essa integração ganhou força. Em abril, profissionais das categorias de base participaram de um encontro promovido pela CBF para discutir metodologias de formação de atletas e compartilhar experiências. A atividade contou com a presença do técnico da Seleção principal, Carlo Ancelotti.

Já no mês passado, Paulo Victor esteve na Granja Comary para acompanhar treinamentos da Seleção Sub-17, comandada por Carlos Eduardo Patetuci. O treinador também participou, ao lado de Ancelotti e das demais comissões técnicas, da observação de atletas durante a Copa do Brasil Sub-15.

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Agora, com o elenco reunido em Teresópolis, a comissão técnica volta suas atenções para os dois amistosos diante da Bolívia, que servirão como mais uma etapa na formação da equipe para os desafios do ciclo rumo ao Sul-Americano de 2027.

Grupo se apresentou nesta terça-feira (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

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