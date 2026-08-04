Seleção Brasileira Sub-20 inicia preparação na Granja Comary com foco no Sul-Americano
Brasil encara a Bolívia em preparação para o Sul-Americano
A Seleção Brasileira Sub-20 iniciou nesta terça-feira (4) mais um período de preparação na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). Ao todo, 23 jogadores convocados pelo técnico Paulo Victor se apresentaram para a disputa de dois amistosos diante da Bolívia, compromissos que fazem parte da preparação para o Campeonato Sul-Americano da categoria, marcado para 2027.
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Os dois confrontos serão realizados na própria Granja Comary. O primeiro acontece no domingo (9), às 11h, enquanto o segundo está programado para a quarta-feira (12), às 10h.
Os amistosos darão continuidade ao trabalho de observação conduzido por Paulo Victor desde que assumiu a Seleção Sub-20. O treinador tem aproveitado cada período de convocação para avaliar jogadores, testar diferentes formações e acompanhar o desenvolvimento dos atletas que podem integrar o grupo no ciclo até o Sul-Americano.
Até o momento, os resultados têm sido positivos. Em março, o Brasil venceu o Paraguai por 3 a 1 nos dois amistosos disputados em São José dos Campos e no Estádio do Canindé. Já em junho, enfrentou o Chile em Santiago, vencendo o primeiro duelo por 1 a 0 e sendo derrotado por 2 a 0 na partida seguinte.
Com isso, a equipe soma três vitórias e uma derrota em quatro amistosos, com oito gols marcados e quatro sofridos. Mais do que o retrospecto, os confrontos têm servido para ampliar a avaliação dos atletas que podem fazer parte da base da equipe nos próximos anos.
Integração entre as Seleções de base é prioridade da CBF
Além da Seleção Sub-20, Paulo Victor também comandará a Seleção Pré-Olímpica, reforçando a estratégia da CBF de integrar o trabalho entre as categorias de base. A proposta é acompanhar de forma contínua a evolução dos jogadores durante a transição entre as equipes nacionais.
Nos últimos meses, essa integração ganhou força. Em abril, profissionais das categorias de base participaram de um encontro promovido pela CBF para discutir metodologias de formação de atletas e compartilhar experiências. A atividade contou com a presença do técnico da Seleção principal, Carlo Ancelotti.
Já no mês passado, Paulo Victor esteve na Granja Comary para acompanhar treinamentos da Seleção Sub-17, comandada por Carlos Eduardo Patetuci. O treinador também participou, ao lado de Ancelotti e das demais comissões técnicas, da observação de atletas durante a Copa do Brasil Sub-15.
Agora, com o elenco reunido em Teresópolis, a comissão técnica volta suas atenções para os dois amistosos diante da Bolívia, que servirão como mais uma etapa na formação da equipe para os desafios do ciclo rumo ao Sul-Americano de 2027.
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