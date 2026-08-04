Pai não descarta Neymar na Seleção, e jogador responde; veja Atacante já havia dito que tinha encerrado o ciclo na equipe

O pai de Neymar minimizou as declarações do filho sobre uma possível aposentadoria da Seleção Brasileira e deixou aberta a porta para um retorno do atacante à equipe nacional. A afirmação foi feita na noite de segunda-feira (3) durante o 6º Leilão do Instituto Projeto Neymar Jr. O atacante brincou e respondeu o pai.

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Há algumas semanas, Neymar havia indicado que não atuaria mais pela Seleção Brasileira, após a eliminação do Brasil para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo. O pai do craque, porém, contestou que o filho tenha fechado definitivamente as portas para o retorno.

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- Ele falou 'eu acho que não quero'. Poxa, a gente acabou de sair de uma Copa do Mundo, que foi difícil para todo mundo, e nós estamos falando de uma próxima Copa, daqui a quatro anos. Ele vai falar aquilo que o coração dele sente e, hoje, ele acha que a Seleção Brasileira para ele... Mas a gente não sabe o que vai ser amanhã - afirmou o pai do atacante.

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- Você sabe como é que vai estar daqui a quatro anos? Então, é isso que vocês esperam do Neymar; que ele saiba, que ele tenha certeza de como ele vai estar daqui a quatro anos. Muita coisa pode acontecer. O futebol não é feito só de títulos, vitórias ou derrotas. Tem lesões, tem muita coisa que vai acontecer. As coisas mudam - completou.

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Momentos depois, Neymar foi informado sobre a declaração do pai e respondeu:

- Não é ele que joga, né? - respondeu o jogador, com bom humor.

Veja o vídeo:

Neymar chega ao leilão do seu instituto, em São Paulo (Foto: Reprodução)

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