Endrick x Carlos Espí: compare os concorrentes por vaga no ataque do Real Madrid Brasileiro disputa espaço no elenco com reforço, recém-chegado do Levante

Endrick terá a concorrência de Carlos Espí pela vaga de reposição imediata a Kylian Mbappé no ataque do Real Madrid. Parecia que o brasileiro teria cenário favorável no retorno ao gigante espanhol após o anúncio da venda do antigo "rival", Gonzalo García, ao Fulham, da Inglaterra. No entanto, o clube imediatamente buscou outro centroavante.

Por mais que o ex-Palmeiras seja mais novo, tem carreira mais consolidada que o espanhol com quem disputará espaço no elenco. Contudo, ambos vêm de boas temporadas: o brasileiro se destacou durante o empréstimo ao francês Lyon, enquanto o reforço merengue fez ótima La Liga com o Levante. A seguir, o Lance! compara números dos dois na carreira.

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Endrick x Espí: compare atacantes do Real Madrid

Dados gerais:

Endrick Carlos Espí Idade 20 (21/07/2006) 21 (24/07/2005) Altura 1,72 m 1,94 m Velocidade máxima atingida 36,5 km/h 33,8 km/h Posição Ponta / Centrovante Centroavante Pé dominante Esquerdo Direito Valor de mercado € 40 milhões € 20 milhões Estreia profissional 06/10/2022, aos 16 anos 18/02/2024, aos 18 anos Estreia pela seleção principal 16/11/2023, aos 17 anos -

Gols por clubes/seleções:

Endrick

Palmeiras: 21 gols em 82 jogos Real Madrid: 7 gols em 40 jogos Lyon: 8 gols em 21 jogos Brasil: 4 gols em 21 jogos Total: 40 gols em 164 jogos (0,24 g/j)

Carlos Espí

Levante: 20 gols em 66 jogos Total: 20 gols em 66 jogos (0,30 g/j)

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Gols por competições:

Endrick

Paulistão: 4 gols em 22 jogos Supercopa do Brasil: nenhum gol em 1 jogo Copa do Brasil: nenhum gol em 5 jogos Brasileirão: 14 gols em 44 jogos Libertadores: 3 gols em 10 jogos Copa do Rei: 5 gols em 7 jogos La Liga: 1 gol em 23 jogos Champions League: 1 gol em 10 jogos Copa da França: 2 gols em 3 jogos Ligue 1: 5 gols em 16 jogos Liga Europa: 1 gol em 2 jogos Amistosos: 4 gols em 7 jogos Eliminatórias: nenhum gol em 6 jogos Copa América: nenhum gol em 4 jogos Copa do Mundo: nenhum gol em 4 jogos

Carlos Espí

Copa do Rei: 2 gols em 3 jogos La Liga 2 (2ª divisão): 7 gols em 38 jogos La Liga: 11 gols em 25 jogos

Desempenho na última temporada por clubes:

Endrick Carlos Espí Jogos 24 27 Gols 8 13 Assistências 7 0 Mins p/ participar de gol 97 111

Títulos:

Endrick

Palmeiras: Paulistão (2x), Brasileirão (2x) e Supercopa do Brasil (1x)

Real Madrid: Copa Intercontinental (1x) e Supercopa da Uefa (1x)

Total: 7 títulos

Carlos Espí

Levante: La Liga 2 (1x)

Total: 1 título