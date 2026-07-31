Endrick x Carlos Espí: compare os concorrentes por vaga no ataque do Real Madrid
Brasileiro disputa espaço no elenco com reforço, recém-chegado do Levante
Endrick terá a concorrência de Carlos Espí pela vaga de reposição imediata a Kylian Mbappé no ataque do Real Madrid. Parecia que o brasileiro teria cenário favorável no retorno ao gigante espanhol após o anúncio da venda do antigo "rival", Gonzalo García, ao Fulham, da Inglaterra. No entanto, o clube imediatamente buscou outro centroavante.
Por mais que o ex-Palmeiras seja mais novo, tem carreira mais consolidada que o espanhol com quem disputará espaço no elenco. Contudo, ambos vêm de boas temporadas: o brasileiro se destacou durante o empréstimo ao francês Lyon, enquanto o reforço merengue fez ótima La Liga com o Levante. A seguir, o Lance! compara números dos dois na carreira.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Endrick x Espí: compare atacantes do Real Madrid
Dados gerais:
|Endrick
|Carlos Espí
Idade
20 (21/07/2006)
21 (24/07/2005)
Altura
1,72 m
1,94 m
Velocidade máxima atingida
36,5 km/h
33,8 km/h
Posição
Ponta / Centrovante
Centroavante
Pé dominante
Esquerdo
Direito
Valor de mercado
€ 40 milhões
€ 20 milhões
Estreia profissional
06/10/2022, aos 16 anos
18/02/2024, aos 18 anos
Estreia pela seleção principal
16/11/2023, aos 17 anos
-
Gols por clubes/seleções:
Endrick
- Palmeiras: 21 gols em 82 jogos
- Real Madrid: 7 gols em 40 jogos
- Lyon: 8 gols em 21 jogos
- Brasil: 4 gols em 21 jogos
- Total: 40 gols em 164 jogos (0,24 g/j)
Carlos Espí
- Levante: 20 gols em 66 jogos
- Total: 20 gols em 66 jogos (0,30 g/j)
👥 Indique amigos e ganhe até R$30 em saldo para apostar - confira as regras
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Gols por competições:
Endrick
- Paulistão: 4 gols em 22 jogos
- Supercopa do Brasil: nenhum gol em 1 jogo
- Copa do Brasil: nenhum gol em 5 jogos
- Brasileirão: 14 gols em 44 jogos
- Libertadores: 3 gols em 10 jogos
- Copa do Rei: 5 gols em 7 jogos
- La Liga: 1 gol em 23 jogos
- Champions League: 1 gol em 10 jogos
- Copa da França: 2 gols em 3 jogos
- Ligue 1: 5 gols em 16 jogos
- Liga Europa: 1 gol em 2 jogos
- Amistosos: 4 gols em 7 jogos
- Eliminatórias: nenhum gol em 6 jogos
- Copa América: nenhum gol em 4 jogos
- Copa do Mundo: nenhum gol em 4 jogos
Carlos Espí
- Copa do Rei: 2 gols em 3 jogos
- La Liga 2 (2ª divisão): 7 gols em 38 jogos
- La Liga: 11 gols em 25 jogos
Desempenho na última temporada por clubes:
|Endrick
|Carlos Espí
Jogos
24
27
Gols
8
13
Assistências
7
0
Mins p/ participar de gol
97
111
Títulos:
Endrick
- Palmeiras: Paulistão (2x), Brasileirão (2x) e Supercopa do Brasil (1x)
- Real Madrid: Copa Intercontinental (1x) e Supercopa da Uefa (1x)
- Total: 7 títulos
Carlos Espí
- Levante: La Liga 2 (1x)
- Total: 1 título
Tudo sobre
Futebol Internacional
John Stones revela objetivo após trocar o City pela Inter de Milão: 'Vencer e lutar'Há 1 minuto
Futebol Internacional
Chelsea ganha reforço após fim de punição a atacante de R$ 400 milhõesHá 40 minutos
Futebol Internacional
Baresi recebe homenagens de rivais, craques e clubes após morte aos 66 anosHá 52 minutos
Futebol Internacional
Virou novela? Vozinha adia apresentação ao Colo-Colo pela terceira vezHá 1 hora
Futebol Internacional
Quando começam as principais ligas europeias? Veja as datas da temporada 2026/27Há 1 hora
Futebol Internacional
Endrick é relacionado para amistoso de pré-temporada do Real MadridHá 1 hora
Mais LANCE!