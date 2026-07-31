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Endrick x Carlos Espí: compare os concorrentes por vaga no ataque do Real Madrid

Brasileiro disputa espaço no elenco com reforço, recém-chegado do Levante

PorPedro WerneckRio de Janeiro (RJ)
31/07/2026 13:25
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Endrick em aquecimento para jogo do Real Madrid
Endrick em aquecimento para jogo do Real Madrid da última temporada (Foto: Divulgação / Real Madrid)

Endrick terá a concorrência de Carlos Espí pela vaga de reposição imediata a Kylian Mbappé no ataque do Real Madrid. Parecia que o brasileiro teria cenário favorável no retorno ao gigante espanhol após o anúncio da venda do antigo "rival", Gonzalo García, ao Fulham, da Inglaterra. No entanto, o clube imediatamente buscou outro centroavante.

Por mais que o ex-Palmeiras seja mais novo, tem carreira mais consolidada que o espanhol com quem disputará espaço no elenco. Contudo, ambos vêm de boas temporadas: o brasileiro se destacou durante o empréstimo ao francês Lyon, enquanto o reforço merengue fez ótima La Liga com o Levante. A seguir, o Lance! compara números dos dois na carreira.

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Endrick x Espí: compare atacantes do Real Madrid

Dados gerais:

EndrickCarlos Espí

Idade

20 (21/07/2006)

21 (24/07/2005)

Altura

1,72 m

1,94 m

Velocidade máxima atingida

36,5 km/h

33,8 km/h

Posição

Ponta / Centrovante

Centroavante

Pé dominante

Esquerdo

Direito

Valor de mercado

€ 40 milhões

€ 20 milhões

Estreia profissional

06/10/2022, aos 16 anos

18/02/2024, aos 18 anos

Estreia pela seleção principal

16/11/2023, aos 17 anos

-

Gols por clubes/seleções:

Endrick

  1. Palmeiras: 21 gols em 82 jogos
  2. Real Madrid: 7 gols em 40 jogos
  3. Lyon: 8 gols em 21 jogos
  4. Brasil: 4 gols em 21 jogos
  5. Total: 40 gols em 164 jogos (0,24 g/j)

Carlos Espí

  1. Levante: 20 gols em 66 jogos
  2. Total: 20 gols em 66 jogos (0,30 g/j)

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Gols por competições:

Endrick

  1. Paulistão: 4 gols em 22 jogos
  2. Supercopa do Brasil: nenhum gol em 1 jogo
  3. Copa do Brasil: nenhum gol em 5 jogos
  4. Brasileirão: 14 gols em 44 jogos
  5. Libertadores: 3 gols em 10 jogos
  6. Copa do Rei: 5 gols em 7 jogos
  7. La Liga: 1 gol em 23 jogos
  8. Champions League: 1 gol em 10 jogos
  9. Copa da França: 2 gols em 3 jogos
  10. Ligue 1: 5 gols em 16 jogos
  11. Liga Europa: 1 gol em 2 jogos
  12. Amistosos: 4 gols em 7 jogos
  13. Eliminatórias: nenhum gol em 6 jogos
  14. Copa América: nenhum gol em 4 jogos
  15. Copa do Mundo: nenhum gol em 4 jogos

Carlos Espí

  1. Copa do Rei: 2 gols em 3 jogos
  2. La Liga 2 (2ª divisão): 7 gols em 38 jogos
  3. La Liga: 11 gols em 25 jogos

Desempenho na última temporada por clubes:

EndrickCarlos Espí

Jogos

24

27

Gols

8

13

Assistências

7

0

Mins p/ participar de gol

97

111

Títulos:

Endrick

  • Palmeiras: Paulistão (2x), Brasileirão (2x) e Supercopa do Brasil (1x)
  • Real Madrid: Copa Intercontinental (1x) e Supercopa da Uefa (1x)
  • Total: 7 títulos

Carlos Espí

  • Levante: La Liga 2 (1x)
  • Total: 1 título
Endrick levanta o troféu do Brasileirão de 2023, vencida como protagonista no Palmeiras
Endrick levanta o troféu do Brasileirão de 2023, vencida como protagonista no Palmeiras. (Foto: Cesar Greco / Palmeiras)
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