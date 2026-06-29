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Quiz da Copa: Teste sua memória sobre os jogos entre Brasil e Japão

Confronto já aconteceu várias vezes nas últimas décadas, mas é a segunda vez por Copas

PorAndré CarboneSão Paulo (SP)
29/06/2026 06:47
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Neymar - Brasil x Japão
Neymar em partida contra o Japão (Foto: Divulgação/CBF)

O mata-mata da Copa do Mundo de 2026 pegou fogo de vez, e o cruzamento inédito dos 16-avos de final colocou frente a frente Brasil e Japão. Esse duelo decisivo em solo norte-americano reúne duas escolas com propostas apaixonantes: de um lado, a criatividade, o talento individual e o peso histórico do esquadrão pentacampeão; do outro, a velocidade, a disciplina tática e a intensidade física que transformaram os Samurais Azuis em uma das forças mais respeitadas do planeta.

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    Brasil se preocupa com intensidade do Japão na Copa

    Mesmo lesionado e fora do Mundial, Éder Militão fez questão de alertar para o momento vivido pelos japoneses. Para o zagueiro, o crescimento da equipe vai muito além dos resultados e tem a ver com a intensidade do time.

    — Pra mim, o Japão vive um dos melhores momentos que estão vivendo como equipe e como jogadores. Eles estão mostrando que estão aí no jogo, têm jogadores bons. Tem que tomar cuidado, porque eles estão correndo o tempo todo, então temos que tomar cuidado com essa equipe — afirmou Militão ao "SporTV".

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    Quiz, enquete e outros interativos do Lance! na Copa do Mundo

    Além do quiz da Copa sobre Brasil e Japão, se você é fascinado pela história dos Mundiais e quer testar seus conhecimentos ou expressar sua opinião, preparamos uma verdadeira maratona de desafios interativos no Lance!. Nossa coleção de jogos foi desenhada sob medida para engajar desde o torcedor casual até o historiador mais detalhista do futebol. Navegue pelas opções abaixo e escolha por onde começar a sua jornada de nostalgia e estatística esportiva.

    Gabriel Martinelli faz segundo gol do Brasil no último amistoso contra o Japão (Foto: Yuichi Yamazaki/AFP)
    Gabriel Martinelli faz segundo gol do Brasil no último amistoso contra o Japão (Foto: Yuichi Yamazaki/AFP)

    Para os fãs de dados brutos e curiosidades clássicas, temos uma série de testes de múltipla escolha focados em recordes e bastidores. Você pode testar sua memória no Quiz Geral sobre a História das Copas, desvendar os dramas, lesões e tabus da nossa amarelinha no Quiz das Estreias do Brasil, quebrar a cabeça com as pegadinhas cirúrgicas do Quiz das Maiores Goleadas, em que colocamos placares falsos inflados de propósito para pegar os chutadores desatentos, ou relembrar todos os resultados do penta. Também responda ao quiz dos estádios históricos das Copas e das frases históricas dos Mundiais.

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    Se você prefere dar o seu veredito e assumir o controle tático, as ferramentas de opinião e escalação são a escolha ideal. Participe da acalorada Enquete dos Maiores Vexames Históricos, que analisa os piores apagões dos gigantes mundiais — pegando o gancho do recente empate da Espanha contra Cabo Verde em 2026. Por fim, assuma a prancheta de treinador nas ferramentas Monte a sua Seleção Mundial e Monte a sua Seleção Brasileira de todas as Copas, escalando os seus onze titulares ideais entre as maiores lendas de cada posição.

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    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

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