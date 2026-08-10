Felipe Melo manda recado a Abel Ferreira após empate do Palmeiras
Alviverde não saiu do zero com o Internacional neste domingo (9)
O Palmeiras empatou com o Internacional, na tarde deste domingo (9), em jogo válido pela 22° rodada do Campeonato Brasileiro. Depois da partida, o ex-jogador e comentarista Felipe Melo criticou o desempenho do Alviverde e o técnico Abel Ferreira.
Para o ídolo do Verdão, a culpa do desempenho ruim do Palmeiras nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro é do português. No "Fechamento Sportv", Felipe Melo mandou um recado ao treinador.
- Esse Palmeiras lembra o Palmeiras que a gente vê há muito tempo. É um time de uma nota só. Lateral, bola na área e vê o que acontece. O próprio Abel falou que foi um time sem inspiração. Se o Palmeiras não teve inspiração, a culpa é de quem? A culpa é dele, po. Ele tem que inspirar os caras, tem que fazer melhor - comentou o ex-zagueiro.
Como foi o jogo entre Palmeiras e Internacional
Palmeiras e Internacional fizeram um primeiro tempo de poucas emoções. Mesmo como visitante, o Colorado tomou a iniciativa e levou perigo em duas oportunidades antes dos 15 minutos.
Aos poucos, Marlon Freitas e Andreas Pereira passaram a controlar o ritmo, e o Palmeiras melhorou. A equipe de Abel Ferreira encurralou o rival e criou sua primeira grande chance com Allan, travado por Marían perto da linha do gol. O restante da etapa foi marcado pelo embate no meio-campo, poucos chutes e muitos erros de passe em Palmeiras x Internacional.
Faltou criatividade e sobrou embate físico nos 45 minutos finais. Diante da necessidade de vencer em casa, Abel Ferreira promoveu as entradas de Flaco López e Vitor Roque. A dupla, no entanto, pouco criou e deixou o gramado sem conseguir se destacar em Palmeiras x Internacional.
O camisa 9, inclusive, desperdiçou uma chance clara de abrir o placar. Livre dentro da área, recebeu a bola em boas condições, mas finalizou fraco, nas mãos do goleiro Matheus Cunha. O Palmeiras ensaiou uma blitz nos minutos finais, mas parou na defesa colorada, principal destaque do Internacional neste domingo.
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