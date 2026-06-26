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O quanto a Copa do Mundo mudou a sua rotina? Responda à enquete

Ver todos os jogos, inclusive os de madrugada, é uma tarefa árdua

PorAndré CarboneSão Paulo (SP)
26/06/2026 19:06
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Torcida do Brasil teve de mudar a rotina durante a Copa do Mundo (Foto: Lance!/Gemini)
Torcida do Brasil teve de mudar a rotina durante a Copa do Mundo (Foto: Lance!/Gemini)

A Copa do Mundo de 2026 mudou completamente a rotina de muita gente. Com partidas espalhadas por três países continentais e fusos horários que desafiam o relógio biológico de qualquer torcedor, acompanhar o maior torneio do planeta virou uma verdadeira maratona de sobrevivência urbana.

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    • Entre os confrontos da tarde e os jogos eletrizantes da Costa Oeste dos Estados Unidos, que entram pela madrugada adentro no horário de Brasília, a rotina de trabalho, os estudos e as preciosas horas de sono precisaram se adaptar à força para dar espaço à bola rolando. Como você está lidando com esta rotina?

    Quiz, enquete e outros interativos do Lance! na Copa do Mundo

    Se você é fascinado pela história dos Mundiais e quer testar seus conhecimentos ou expressar sua opinião, preparamos uma verdadeira maratona de desafios interativos no Lance!. Nossa coleção de jogos foi desenhada sob medida para engajar desde o torcedor casual até o historiador mais detalhista do futebol. Navegue pelas opções abaixo e escolha por onde começar a sua jornada de nostalgia e estatística esportiva.

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    Torcida brasileira fez festa na Ponte do Brooklyn, em Nova York. A Copa do Mundo mudou a sua rotina? (Foto: Erik Maciel)
    Torcida brasileira fez festa na Ponte do Brooklyn, em Nova York (Foto: Erik Maciel)

    Para os fãs de dados brutos e curiosidades clássicas, temos uma série de testes de múltipla escolha focados em recordes e bastidores. Você pode testar sua memória no Quiz Geral sobre a História das Copas, desvendar os dramas, lesões e tabus da nossa amarelinha no Quiz das Estreias do Brasil, quebrar a cabeça com as pegadinhas cirúrgicas do Quiz das Maiores Goleadas, em que colocamos placares falsos inflados de propósito para pegar os chutadores desatentos, ou relembrar todos os resultados do penta. Também responda ao quiz dos estádios históricos das Copas e das frases históricas dos Mundiais.

    Se você prefere dar o seu veredito e assumir o controle tático, as ferramentas de opinião e escalação são a escolha ideal. Participe da acalorada Enquete dos Maiores Vexames Históricos, que analisa os piores apagões dos gigantes mundiais — pegando o gancho do recente empate da Espanha contra Cabo Verde em 2026. Por fim, assuma a prancheta de treinador nas ferramentas Monte a sua Seleção Mundial e Monte a sua Seleção Brasileira de Todas as Copas, escalando os seus onze titulares ideais entre as maiores lendas de cada posição.

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