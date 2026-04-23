Lesão de Estêvão abre disputa no ataque da Seleção; veja quem tem chances de ir à Copa

Estêvão está muito perto de se tornar um desfalque importante para o time do Brasil que vai disputar a Copa do Mundo de 2026. Depois de sofrer uma lesão na coxa direita, o atacante do Chelsea está analisando opções e correndo contra o tempo para provar a Carlo Ancelotti que está em condições de ir ao Mundial.

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Essa lesão afeta um dos jogadores mais produtivos do time sob o comando de Carlo Ancelotti, pois Estêvão marcou cinco gols e lidera a artilharia da equipe desde a chegada do técnico. Além disso, o quadro se complica ainda mais porque Rodrygo também está fora de ação, após romper o ligamento cruzado anterior e o menisco do joelho direito.

Essa indefinição cria uma vaga imediata em um setor que já era muito disputado. Alguns jogadores, como Vinícius Júnior, Gabriel Martinelli, Raphinha, Matheus Cunha, Luiz Henrique e João Pedro, já estão consolidados. Com a possível ausência de Estêvão, a atenção se volta para jogadores que estão em boa forma no futebol europeu.

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Um desses jogadores é Rayan, do Bournemouth. Ele atua pelo lado direito, mesma posição de Estêvão, e tem apresentado um desempenho consistente. Recentemente convocado, Rayan deixou uma boa impressão e manteve o nível nas últimas rodadas. Ele foi fundamental na vitória sobre o Newcastle United, fora de casa, e marcou um gol no empate contra o Leeds United. Na atual temporada da Premier League, Rayan marcou três gols e deu duas assistências em 11 jogos, o que reforça sua candidatura.

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Outro jogador que está em ascensão é Endrick, que já trabalhou com Ancelotti no Real Madrid. Ele chamou a atenção na última Data Fifa por sua versatilidade e participação ativa em jogos importantes, como na vitória sobre a Croácia. No fim de semana, Endrick marcou um gol e deu uma assistência na vitória do Lyon sobre o Paris Saint-Germain, fora de casa.

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Estêvão na Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Igor Thiago é outro jogador que pode ser uma alternativa. O centroavante do Brentford está tendo uma temporada incrível, com 21 gols, e ocupa a vice-artilharia da competição. Mesmo sem marcar na rodada mais recente, Igor Thiago mantém a consistência e oferece características que ampliam as opções táticas, especialmente em jogos que exigem presença de área.

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Enquanto isso, Neymar está em uma situação particular. Sua eventual convocação não está diretamente ligada à disputa aberta pela possível ausência de Estêvão, pois depende fundamentalmente de seu próprio desempenho. Na sequência recente de jogos pelo Santos, Neymar marcou um gol e participou de uma campanha com uma vitória, dois empates e uma derrota, o que mantém a avaliação aberta pela comissão técnica.

Com a aproximação da convocação final, o critério de Ancelotti permanece claro: jogadores em condição plena, capazes de sustentar a intensidade e a sequência em um torneio curto e exigente.