Endrick brilha, Lyon surpreende e vence o PSG no Parc des Princes
Brasileiro marca, dá assistência e é decisivo em triunfo por 2 a 1 fora de casa
O Lyon conquistou uma vitória marcante neste domingo (19) ao bater o PSG por 2 a 1 no Parc des Princes, pela 30ª rodada do Ligue 1. O grande nome da partida foi o jovem brasileiro Endrick, que participou diretamente dos dois gols da equipe visitante.
➡️ Com gol e assistência de Endrick, Lyon abre 2 a 0 contra o PSG; veja gols
Como foi PSG x Lyon?
Mesmo com menos posse de bola e poucas finalizações, o Lyon foi extremamente eficiente. No primeiro gol, a jogada começou com um chute errado de Afonso Moreira, mas Endrick mostrou oportunismo ao se posicionar bem e finalizar com força para abrir o placar.
O segundo veio em bola parada. Após escanteio, Endrick levou a melhor no corpo sobre Vitinha e serviu Afonso Moreira, que dominou e finalizou com precisão, sem chances para o goleiro Matvey Safonov.
O PSG dominou a posse de bola, chegando a 78%, e finalizou dez vezes, mas pecou na eficiência — inclusive desperdiçando uma cobrança de pênalti. Na segunda etapa, a equipe parisiense se lançou ao ataque, mas parou em boas defesas do goleiro Greif e também na trave. Nos contra-ataques, o Lyon seguiu perigoso, especialmente com Endrick e Afonso Moreira, e quase ampliou o marcador.
Já nos acréscimos, Khvicha Kvaratskhelia arriscou um chute potente de fora da área; a bola ainda raspou na trave esquerda de Greif antes de morrer no fundo das redes. Apesar do belo gol, a reação do PSG parou por aí, e a vitória permaneceu com o time visitante.
