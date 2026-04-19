menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

Futebol Internacional

Endrick brilha, Lyon surpreende e vence o PSG no Parc des Princes

Brasileiro marca, dá assistência e é decisivo em triunfo por 2 a 1 fora de casa

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/04/2026
17:50
Endrick e Afonso Moreira comemoram gol do Lyon contra o PSG (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Lyon conquistou uma vitória marcante neste domingo (19) ao bater o PSG por 2 a 1 no Parc des Princes, pela 30ª rodada do Ligue 1. O grande nome da partida foi o jovem brasileiro Endrick, que participou diretamente dos dois gols da equipe visitante.

continua após a publicidade

Como foi PSG x Lyon?

Mesmo com menos posse de bola e poucas finalizações, o Lyon foi extremamente eficiente. No primeiro gol, a jogada começou com um chute errado de Afonso Moreira, mas Endrick mostrou oportunismo ao se posicionar bem e finalizar com força para abrir o placar.

continua após a publicidade

O segundo veio em bola parada. Após escanteio, Endrick levou a melhor no corpo sobre Vitinha e serviu Afonso Moreira, que dominou e finalizou com precisão, sem chances para o goleiro Matvey Safonov.

Endrick comemora gol do Lyon contra o PSG (Foto: FRANCK FIFE/AFP)

O PSG dominou a posse de bola, chegando a 78%, e finalizou dez vezes, mas pecou na eficiência — inclusive desperdiçando uma cobrança de pênalti. Na segunda etapa, a equipe parisiense se lançou ao ataque, mas parou em boas defesas do goleiro Greif e também na trave. Nos contra-ataques, o Lyon seguiu perigoso, especialmente com Endrick e Afonso Moreira, e quase ampliou o marcador.

continua após a publicidade

Já nos acréscimos, Khvicha Kvaratskhelia arriscou um chute potente de fora da área; a bola ainda raspou na trave esquerda de Greif antes de morrer no fundo das redes. Apesar do belo gol, a reação do PSG parou por aí, e a vitória permaneceu com o time visitante.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias