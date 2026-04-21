O ex-jogador Carlos Alberto participou do podcast "RedCast" na última segunda-feira (20) e avaliou os critérios de Carlo Ancelotti sobre a convocação de Neymar para a Copa do Mundo. O comentarista esportivo questionou as falas do técnico da Seleção Brasileira e fez um comparativo com a situação de Danilo, do Flamengo, que, de acordo com o italiano, já está garantido no Mundial.

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- Partindo do princípio da exigência do Ancelotti, ontem (contra o Fluminense) ele jogou os 90 minutos mais os acréscimos. Então, fisicamente ele está cumprindo ali. Ele não falou para o Neymar que tem que jogar bem. Ele falou que o Neymar tem que estar 100% fisicamente - iniciou o ex-jogador.

- Então, se eu entendo que ele está conseguindo concluir partidas de 90 minutos e mais os acréscimos e tiver uma sequência disso, qual o porquê de não convocar, irmão? Aí ele vai ter que se explicar. Porque se ele fala que o Danilo (do Flamengo) está garantido… o Danilo está 100% de quê? O Danilo tem menos minutagem que o Neymar, pô! Estou mentindo? Não - continuou, trazendo Danilo para o debate.

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- A parada tem que ser igualitária: ou é para todo mundo ou não é para ninguém. "Ah, porque eu gosto do cara", então você convida ele para sua casa para tomar um chope, pô. Eu sou a favor de levar um cara como o Danilo, sim, que vai me ajudar lá em outras coisas, que às vezes dentro de uma Copa do Mundo não é só o cara que joga que ajuda não - complementou.

- Por exemplo, o Ricardo Rocha em 1994 machucou e continuou lá, e foi importantíssimo dentro do grupo, entendeu a parada? Só que se ele faz isso com o Danilo, ele não pode botar que o Neymar só vai se tiver 100%. Não é assim - encerrou Carlos Alberto.

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Neymar atuou durante os 90 minutos contra o Fluminense pelo Brasileirão (Fotos: Raul Baretta/ Santos FC)

Atuação de Neymar em Santos x Fluminense

Dentro de campo, Neymar teve participação direta em momentos importantes da partida. Foi dele a jogada que originou o primeiro gol santista, marcado por Gabigol, e também participou da construção ofensiva ao longo do jogo.

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Apesar disso, o desempenho do craque foi alvo de críticas, especialmente na reta final da partida. Neymar desperdiçou duas chances claras dentro da área e cometeu erros em jogadas decisivas, pouco antes do gol da virada do Fluminense, marcado por John Kennedy.

Com o resultado, o Santos ocupa a 15ª colocação no Campeonato Brasileiro, somando 13 pontos, e segue pressionado na competição. A equipe agora tenta virar a página e direciona o foco para a Copa do Brasil.

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O próximo compromisso será na quarta-feira (22), novamente na Vila Belmiro, contra o Coritiba, pelo jogo de ida da quinta fase do torneio mata-mata.

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