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Adversário do Brasil na estreia, Marrocos confirma dois cortes para a Copa do Mundo

O zagueiro Nayef Aguerde e o atacante Abde Ezzalzouli, lesionados, estão fora do torneio

PorGabriel AndradeRio de Janeiro (RJ)
11/06/2026 07:28
Atualizado há 0 minutos
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Abde em ação pela seleção de Marrocos (Foto: Angela Weiss/AFP)
Abde em ação pela seleção de Marrocos (Foto: Angela Weiss/AFP)

A dois dias antes da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, que começa hoje, o Marrocos, o primeiro adversário do Brasil na competição, anunciou, na noite da última quarta-feira (10), que dois de seus jogadores importantes estão fora do torneio: o zagueiro Nayef Aguerd, do Olympique de Marselha, que sofreu uma grave lesão na virilha e uma fratura no osso púbico, e o atacante Abde Ezzalzouli, do Real Betis, que sofreu uma entorse moderada no ligamento colateral medial do joelho direito.

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    Atacante do Marrocos Abde Ezzalzouli tem lesão no joelho confirmada antes de estreia na Copa do Mundo
    Atacante do Marrocos Abde Ezzalzouli tem lesão no joelho confirmada antes de estreia na Copa do Mundo (Foto: Vincent Carchietta/Getty Images/AFP)

    Com os dois cortados, o técnico Mohamed Ouahbi optou por chamar dois meio-campistas como substitutos: Marwane Saadane, do Al Fateh, e Anime Sbai, do Angers. Os dois já estavam integrando o grupo marroquino justamente por já serem opções em caso de risco de possíveis lesionados. 

    Além de Abde e Aguerd, o lateral Noussair Marzaoui, com um problema no ombro, também era uma preocupação, mas aparentemente seguirá com o grupo para o Mundial. Como a regra da competição já pontua, todas as seleções têm até 24h antes da primeira partida para fazerem alterações em seus plantéis.

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    Marrocos agora precisará reformular com essas duas ausências para enfrentar a Seleção Brasileira neste sábado, às 19h, no estádio MetLife, em Nova Jersey, pela estreia do grupo C da Copa do Mundo.

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