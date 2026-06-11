Adversário do Brasil na estreia, Marrocos confirma dois cortes para a Copa do Mundo O zagueiro Nayef Aguerde e o atacante Abde Ezzalzouli, lesionados, estão fora do torneio

A dois dias antes da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, que começa hoje, o Marrocos, o primeiro adversário do Brasil na competição, anunciou, na noite da última quarta-feira (10), que dois de seus jogadores importantes estão fora do torneio: o zagueiro Nayef Aguerd, do Olympique de Marselha, que sofreu uma grave lesão na virilha e uma fratura no osso púbico, e o atacante Abde Ezzalzouli, do Real Betis, que sofreu uma entorse moderada no ligamento colateral medial do joelho direito.

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Atacante do Marrocos Abde Ezzalzouli tem lesão no joelho confirmada antes de estreia na Copa do Mundo (Foto: Vincent Carchietta/Getty Images/AFP)

Com os dois cortados, o técnico Mohamed Ouahbi optou por chamar dois meio-campistas como substitutos: Marwane Saadane, do Al Fateh, e Anime Sbai, do Angers. Os dois já estavam integrando o grupo marroquino justamente por já serem opções em caso de risco de possíveis lesionados.

Além de Abde e Aguerd, o lateral Noussair Marzaoui, com um problema no ombro, também era uma preocupação, mas aparentemente seguirá com o grupo para o Mundial. Como a regra da competição já pontua, todas as seleções têm até 24h antes da primeira partida para fazerem alterações em seus plantéis.

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Marrocos agora precisará reformular com essas duas ausências para enfrentar a Seleção Brasileira neste sábado, às 19h, no estádio MetLife, em Nova Jersey, pela estreia do grupo C da Copa do Mundo.

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